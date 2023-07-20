Торговля России окончательно развернулась на восток и юг

Глобальный разворот российской торговли с запада на восток и на юг состоялся, констатировала ФТС. Санкции помогли взрывному росту торговли с Китаем, Индией, Турцией и Азербайджаном. Однако резкое изменение логистики неизбежно привело к ряду проблем. Россия стоит на пороге нового инфраструктурного бума, который необходим для дальнейшего роста торговли.

«Можно констатировать, что глобальный разворот нашей торговли на восток и на юг уже состоялся», – заявил временно исполняющий обязанности главы ФТС Руслан Давыдов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Таможенная служба модернизировала пункты пропуска на новых направлениях, чтобы они не были «узкими горлышками, как это порой бывало». «Пять пунктов пропуска переведены на круглосуточный режим. На 950 единиц увеличена штатная численность, и мы еще 200 планируем перебросить на Дальневосточное направление. Мы в пунктах пропуска стараемся минимально нагружать бизнес», – перечислил Давыдов.

Ранее Давыдов рассказывал, какие страны заместили нам торговлю с Европой. В первую очередь это Китай, далее идут Индия, Турция и Азербайджан. Одновременно с этим торговля с европейскими странами резко пошла вниз. Так, сильно упала торговля с Нидерландами – раньше эта страна держалась в тройке за счет перевалки нефти через порт Роттердам. Существенно снизилась торговля с Германией, хотя эта страна осталась в топ-10.

Из-за санкционного давления на Россию данные по экспорту полностью не раскрываются.

С Китаем торговля выросла на треть еще в 2022 году до рекордных 190 млрд долларов. Поставки из Китая составили 76 млрд долларов, из России – 114 млрд долларов (данные таможни КНР). В этом году товарооборот, скорее всего, перевалит 200 млрд долларов. Эта цель в 200 млрд долларов была ранее поставлена высшим руководством, но достичь ее планировали не раньше 2024 года. Теперь столь высокую цифру наторгуем уже в этом году.

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В прошлом году Россия резко нарастила поставки нефти и нефтепродуктов в Индию практически с нуля. В итоге в 2022 году товарооборот между странами превысил 35 млрд долларов, заявлял вице-премьер Денис Мантуров. На высшем уровне цель ставили достичь более низкую планку в 30 млрд долларов и намного позже – только к 2025 году. Но санкции экономически сблизили Россию с Индией в разы быстрее. В этом году ожидается новый рекорд. За первые пять месяцев страны наторговали уже на более 27 млрд долларов, согласно данным индийской стороны. Это рекордный показатель. Впервые Россия оказалась на третьей строчке среди торговых партнеров Индии. По году товарооборот может легко удвоиться до 60–65 млрд долларов при сохранении таких темпов роста.

Правда, здесь есть свои сложности. Россия смогла нарастить экспорт в Индию, а вот Индия по-прежнему импортирует в России крайне мало товаров, не дотягивая даже до 1 млрд долларов из 27 млрд в товарообороте. Такой дисбаланс создает проблемы. Например, продавать нефть и нефтепродукты за рупии оказалось плохой идеей. Это ограниченно конвертируемая валюта, которая не торгуется на Московской бирже, а ее обмен в больших объемах требует разрешения индийского регулятора. В итоге рупии стали «зависать» в индийских банках. Если бы был значительный импорт из Индии, то рупии можно было потратить на закупку индийских товаров. Но импорт мизерный. С Китаем такой проблемы нет: нефть продается за юани, который торгуется на Мосбирже, и эти юани потом идут на закупку китайского импорта. Поэтому с индусами уже договариваемся на перевод торговых операций в юани. На них мы как минимум можем товары покупать без дополнительных курсовых переводов.

С Турцией торговля в 2022 году почти удвоилась до более чем 68 млрд долларов. Это максимальный результат за всю историю экономических отношений двух стран.

Достичь уровня в 60 млрд страны ранее планировали также только к 2025 году. Основной рост экспорта в Турцию, конечно, тоже идет за счет нефти, нефтепродуктов и газа, однако растет также и несырьевой неэнергетический экспорт. В 2022 году он вырос на 19% до 10,5 млрд долларов. Так, Россия поставляет в Турцию древесину, целлюлозу, продукцию лесопереработки, а также продукцию химической промышленности – пластмасса, каучук и т. д.

В январе-феврале 2023 года Россия стала лидером по объемам экспорта в Турцию, обогнав даже Китай и Швейцарию, посчитал Институт статистики Турции. Взамен нашей продукции Турция отправляет в Россию продукцию собственной химической промышленности, турецкие овощи, фрукты, текстиль и электронику.

Здесь тоже наблюдается дисбаланс в торговле, хоть и меньшего масштаба, чем с Индией. Российский экспорт в Турцию вырос в два раза до 58,8 млрд долларов, а турецкий импорт в Россию показал рост в 62% до 9,3 млрд долларов. С таким результатом Турция заняла второе место среди стран-импортеров.

С Азербайджаном товарооборот в прошлом году вырос на четверть до 4,1 млрд долларов, отмечал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. В этом году он ждет роста до 5 млрд долларов. Первые результаты года подтверждают такой прогноз. Уже в январе-марте две страны наторговали более чем на 1 млрд долларов, рост составил почти 70%, по данным таможни Азербайджана.

С одной стороны, рост торговли не может не радовать, но с другой – возникают логистические проблемы.

«В силу недружественных действий и ухода международных логистических компаний с российского рынка возник перекос: порты СЗФО, исторически ориентированные на поставки в Европу, в наибольшей степени пострадали от разрыва глобальных логистических цепочек, а два других направления – Азово-Черноморское и Восточное – напротив, оказались перегружены из-за резкого роста оборота с дружественными странами», – отмечают в пресс-службе Российского экспортного центра (РЭЦ).

Поэтому именно южное и восточное направления требует пристального внимания и расширения своих возможностей под неожиданно свалившийся огромный экспортно-импортный поток.

Ведутся работы по развитию приоритетных транспортных коридоров. Один из таких важных коридоров – это «Север – Юг». Недавно было подписано соглашение о строительстве участка железной дороги в Иране, который поможет организовать прямое железнодорожное сообщение на западном маршруте МТК «Север – Юг», обеспечив кратчайший транзитный выход на порты Персидского залива и Южной Азии, отмечают в РЭЦ. А в СЗФО продолжается работа по загрузке портовых мощностей путем наращивания мощностей торгового флота и создания комплексных deep-sea сервисов в целевые страны.

«Очень важно не снижать темпы совершенствования инфраструктуры двух самых загруженных направлений – Азово-Черноморского и Восточного.

Здесь стоит сосредоточиться на расширении автомобильных и железнодорожных подходов к портам, развитии сети тыловых терминалов и оптимизации администрирования грузопотоков с сопредельными странами», – указывает в РЭЦ.

Работы ведутся сразу по нескольким международным транспортным коридорам, которые позволят увеличить объем перевозки, сократить сроки, упростить пересечение границы, а значит, сократить расходы для бизнеса, отмечает Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

В частности, ведутся работы на Восточном полигоне железных дорог, продолжается развитие железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна, развитие Новороссийского транспортного узла, строительство и реконструкция объектов морского порта Темрюк, а также железнодорожных и автомобильных пунктов пропуска по всей стране.

Например, весной завершили модернизацию станции Тихорецкая Северо-Кавказской железной дороги, расположенной на пересечении линий Волгоград – Краснодар и Ростов-на-Дону – Минеральные Воды.

«Эта станция имеет большое значение для увеличения перевозок грузов в/из портов Азово-Черноморского бассейна. Модернизация позволит дополнительно провозить порядка 8 млн тонн грузов в год», – отмечает Баранов.

С сентября сократится время пересечения границы в Забайкальске (на границе с КНР), Бугристое (на границе с Казахстаном) и Чернышевское (на границе с Литвой), так как там заработает система электронного резервирования даты и времени подъезда к ним.

После модернизации пункта пропуска Верхний Ларс удалось увеличить интенсивность движения с 300 до 1400 грузовых автомобилей в сутки.

На границе с Азербайджаном осуществляется масштабная модернизация пункта пропуска Яраг-Казмаляр, после завершения которой пропускная способность вырастет до 1400 транспортных средств и до 5100 человек в сутки.

До конца 2027 года модернизируют также погранпереходы, входящие в МТК «Север – Юг». Это морские, железнодорожные, автомобильные пункты пропуска, среди них Верхний Ларс, Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр, Караузек, Махачкала, Дербент.

Потребуется сделать еще много для развития грузовых перевозок.

«В первую очередь необходимо совершенствовать и расширять инфраструктуру, причем не только транспортную, но и энергетическую, связи, логистическую и т. д. Также необходимо продолжить упрощать процедуры пересечения границы и таможенное оформление. Важно сокращать бумажный документооборот, переводить все в «цифру»,

это позволит ускорить оформление, сократит расходы, облегчит внешнюю торговлю и зарубежные поездки людей. Предлагаемые меры могут потребовать много времени, но они того стоят, выгода от них будет больше, объемы внешней торговли РФ с другими государствами вырастут, укрепятся человеческие контакты», – считает Дмитрий Баранов.

«Узкими местами» в логистике России является, во-первых, нехватка танкерного флота, во-вторых, трудности со страхованием грузов в условиях санкций, в-третьих, необходимость создавать заново инфраструктуру для поставок сырья, например, в Индию, куда затруднительно построить нефтепровод или газопровод. Однако расширять инфраструктуру нужно. Не обязательно речь должна идти о строительстве трубопроводов. Можно экспортировать товары и сырье по железной дороге или автомобильным транспортом, просто России нужно создать свой аналог китайского Шелкового пути и обеспечить удобные транспортные коридоры для торговли с ближним зарубежьем», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По ее мнению, было бы неплохо построить высокоскоростные железнодорожные магистрали из России в Китай, то есть сделать именно то, чего так боялись в СССР, а также расширять сеть качественных автомобильных дорог и, конечно, использовать географические преимущества России, поставки товаров и сырья через Северный морской путь.