Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россия стала крупнейшим рынком сбыта для Китая

Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.

За весь 2022 год Китай экспортировал в Россию около 162 тыс. автомобилей. А за пять месяцев 2023 года – почти 300 тыс. (287 тыс.) готовых автомобилей. Такие данные приводит Китайская ассоциация автопроизводителей.

Россия стала рынком сбыта номер один, обогнав Мексику, где было продано почти вдвое меньше – 159 тыс. автомобилей за пять месяцев этого года. Мексика теперь на втором месте. В пятерку также вошли Бельгия (120 тыс.), Австралия (101 тыс.), Великобритания (90 тыс.). На шестом месте – Саудовская Аравия (87 тыс.), далее – Таиланд (69 тыс.), ОАЭ (60 тыс.), Испания (58 тыс.), Филиппины (58 тыс.).

Китайские автопроизводители так активно начали завоевывать зарубежные рынки, что западные автоконцерны стали переживать по этому поводу. Китай может обогнать США и Южную Корею и стать вторым экспортером легковых автомобилей в мире, писал Bloomberg. За три года с 2020-го Китай уже утроил поставки машин, произведенных в Китае, за границу до более 2,5 млн по итогам 2022 года. Это всего на 60 тыс. меньше, чем у Германии, чей экспорт в последние годы только падает. Впереди с серьезным отрывом, конечно, Япония. Но это пока.

Китай строит амбициозные планы по дальнейшему завоеванию мирового рынка. К 2030 году он планирует поставить за рубеж 8 млн легковых автомобилей. Это в два раза больше, чем сейчас продает Япония.

Дальнейший рост продаж китайских машин за пределами Поднебесной может привести к глобальным изменениям в автопромышленности и создать новую напряженность с западными торговыми партнерами, переживает Bloomberg.

Все это показывает, что Китай – это уже не просто фабрика игрушек, ширпотреба и одежды. Он умеет создавать технологически сложные продукты с высокой добавленной стоимостью.

В 2000-х годах китайские автопроизводители впервые попытались завоевать европейский высококонкурентный рынок, однако первый блин был комом. Серия европейских испытаний на безопасность китайских автомобилей оказалась с треском провалена. Казалось, что это конец для китайского автопрома. Даже Россия в те годы ставила препоны для китайских автомобилей, которые не дотягивали до западных конкурентов по комфорту и начинке и были еще и небезопасными.

Однако с тех пор Китай совершил серьезный прорыв в автомобильной промышленности. Вероятно, помогло умение китайцев копировать и развивать технологии, а также достигнутый высокий уровень роботизации на автозаводах в Китае. Теперь китайские автомобили спокойно проходят европейские тесты по безопасности. Переломным для автомобилей китайского производства стал 2021 год. По данным Евростата, в 2021 году их экспорт в ЕС вырос на 156% до 435 тыс. Китайские машины в среднем стоили дешевле, чем немецкие и японские. И это было их преимущество.

Китай продолжает наращивать экспорт автомобилей. И Россия ему в этом очень сильно помогает. Хотя в 2000-х Россия тоже не жаловала китайские автомобили. Теперь ситуация иная, да и китайская продукция куда более высокого качества.

«Драйвером роста российского авторынка сейчас выступают именно «китайцы». По итогам полугодия число официально представленных брендов из Поднебесной увеличилось за год с 12 до 19, а доля рынка выросла с 10,6% до 46%»,

– отмечает пресс-служба «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

«Китайские автоконцерны сохраняют высокую заинтересованность в российском авторынке и планируют в разы увеличить продажи своих авто, поскольку Россия выступает для них большим рынком сбыта с минимальной конкуренцией на фоне введенных в ее отношении санкций. В течение 2023 года доля китайских авто на российском авторынке продолжит расти и может достигнуть 60%», – говорит Илья Петров, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» (бренды Haval, Chery, Exeed).

По данным «Открытие Авто», лидеры отечественного рынка среди зарубежных автоконцернов – китайская Chery, которая продала за полгода почти 47 тыс. машин. Ее продажи выросли более чем в три раза. Сразу три модели Chery попали в топ-10 самых популярных моделей – Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro.

Второй по объему продаж китайский производитель – Haval – продал почти 40 тыс. машин (рост почти в 2,5 раза) благодаря своей модели Jolion. На третьем месте среди «китайцев» – Geely с продажами за полугодие почти 33 тыс. машин, что также в три раза больше, чем годом ранее. Больше половины продаж приходится на самую доступную модель – Geely Coolray. Так выглядит тройка лидеров китайского сегмента.

«Родственные Chery бренды Exeed и Omoda разошлись тиражом 15,2 и 14,6 тысячи «штук» соответственно. При этом в гамме Exeed есть модели, цена которых в июне превышала 6 млн руб., а самые доступные версии перепрыгнули отметку в 3 млн руб. Такое ценовое позиционирование заметно сужает круг почитателей марки. Omoda же, напротив, предложив рынку удачно перелицованный Chery Tiggo 7, удерживает на машину достаточно демократичную цену и вполне удачно отвоевала покупателей всего одной моделью», – отмечают в «Открытие Авто».

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Китайский бренд Changan вывел на российский рынок целых 12 моделей автомобилей, однако все еще не может похвастать теми же результатами продаж. Правда, в июне продажи марки подскочили в десять раз, и если эти темпы роста сохранятся, то годовые результаты могут превысить 30 тысяч «штук», считают в «Открытие Авто».

«Продажи дебютантов этого года – BAIC, Hongqi, Jetour, Livan, SWM, Kaiyi и Tank – пока совсем скромные. Лучше других из новичков рынок принял последнюю марку. Ее бизнес стартовал только во втором квартале, а к июлю за три неполных месяца раскупили 2,2 тыс. этих машин, из которых порядка 1,8 тыс. пришлось на модель Tank 300», – отмечают в «Открытие Авто».

Еще около десяти китайских автомобильных брендов поставляются в России за счет параллельного импорта, например, Li Xiang и BYD. Однако их продажи пока мизерные. Впрочем, во второй половине года эти бренды наверняка будут более популярны, считают в «Открытие Авто».

Многие китайские концерны ищут кооперации с местными отечественными производителями, чтобы быстрее войти на рынок и снизить издержки при транспортировке. Например, недавно стало известно, что китайский бренд Dongfeng договаривается с АвтоВАЗом о локализации производства на мощностях в Ижевске.

«По факту российский авторынок стал практически российско-китайским. Последние примеры отечественных проектов почти все имеют китайские корни. При этом

«чайна-кары» все чаще воспринимаются российским потребителем как приемлемая альтернатива в условиях дефицита. И, скорее всего, они получат еще большее распространение, если займут нишу в бюджетном сегменте авто, которая сейчас по факту пустует.

Китайские бренды готовятся активно его осваивать и продавать седаны, но пока «первые ласточки» в этом направлении стоят сильно дороже отечественных предложений. Ближайшими аналогами доступных автомобилей, помимо Lada Granta и Lada Vesta, является разве что китайский Kaiyi», – отмечают в «Открытие Авто».

В этом году все вместе взятые «китайцы» продадут порядка 380–400 тыс. автомобилей, где примерно половина придется на бренды, входящие в группу Chery. Несмотря на расширение модельного ряда и аврального роста сетей у многих брендов, продать больше будет сложно по ряду причин. Во-первых, из-за увеличения курса юаня к рублю, что неизбежно приведет к новому росту цен. Во-вторых, дальнейший рост бизнеса лидирующих сейчас чайна-брендов будет еще больше ограничен низкой покупательной способностью, считают в «Открытие Авто».