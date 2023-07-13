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13 июля, четверг  |  Последнее обновление — 11:23  |  vz.ru
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Китайский автопром целится в мировые лидеры

Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной Михаил Воскресенский/РИА Новости
Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.  Подробности...
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Западные СМИ: Зеленский в Вильнюсе потерпел неудачу

Simon Dawson/Simon Dawson/Global Look Press
Украине так и не предложили конкретных сроков и условий для вступления в НАТО, Владимир Зеленский разочарован. Члены организации готовы продолжать поставки оружия ВСУ, но не желают обострять ситуацию до прямого конфликта с Россией. Так западные СМИ оценивают итоги первого дня саммита альянса в Вильнюсе. Подробности...
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Как России распорядиться подбитой техникой НАТО

В Госдуме поддержали предложение о выставке подбитой техники ВСУ кадр из видео
Разбитая техника стран НАТО может оказаться у посольств западных стран в Москве. С такой инициативой выступили в Госдуме, и теперь ее должны проработать в профильном комитете парламента. Однако в экспертном сообществе мнения на этот счет разделились. Какие аргументы звучат за и против организации подобных выставок и как России лучше всего распорядиться подбитой техникой противника?  Подробности...
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История с ЧВК «Вагнер» обманула ожидания элиты Франции

Бойцы ЧВК «Вагнер» изумляют французскую разведку Сергей Пивоваров/РИА Новости
«Нам остается только разорвать все исторические труды – такого не было еще никогда». Такими словами французские военные и политические аналитики выражают свое потрясение, от которого они не могут оправиться до сих пор. В Париже ожидали, что мятеж ЧВК «Вагнер» погрузит Россию в хаос гражданской войны и развяжет Франции руки в Африке. Теперь они жестоко разочарованы – вместо этого «вагнеровцы» мирно и организованно сдали оружие. Подробности...
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Генерал Суровикин: Военный мятеж сыграет на руку противнику

«Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время», – подчеркнул Суровикин в видеообращении Минобороны России
«Я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику». Такими словами генерал Суровикин описал ситуацию, которая сложилась вокруг ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. В чем заключается суть этого кризиса и почему в нем кровно заинтересованы ВСУ и НАТО?  Подробности...
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Диалог власти с обществом – основа нашего будущего

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Дело не в генерале Попове. У нас за последние полтора года изменилось очень многое. В первую очередь изменилось общество. Которое, я напомню, взяло на себя ответственность за будущее страны. Подробности...

Эрдоган – не предатель, а торговец

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Решение Эрдогана о выдаче «азовцев» и согласие на включение Швеции в НАТО ряд российских экспертов оценили как самое настоящее предательство и признак слабости. Однако турецкий лидер лишь играет по правилам. Подробности...

Боятся ли русские западных наемников

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вообще-то почти пять тысяч убитых «туристов» – это реального много. Еще почти пять тысяч столкнулись с удивительным явлением, что война с Россией – это не расстрел иракцев с вертолета, красивой прогулочки не получилось – и упаковали вещички. Подробности...
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Зачем Макрон и Байден поменялись местами

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Отчуждение Зеленского стало главным итогом для Украины на саммите НАТО

Результаты саммита НАТО в Вильнюсе оказались для Киева скромными: Украине не предложили сроков и условий для вступления в альянс. Страна получила лишь повышение уровня сотрудничества с НАТО. Это внесло раскол в отношения президента Украины Владимира Зеленского с руководством альянса
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  • Скорее, отрицательные

  • Затрудняюсь ответить
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  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
В нем причина провала контрнаступления ВСУ?
  • В грамотной оборонительной тактике Армии России

  • В неподготовленности ВСУ к наступлению

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  • Другое (напишите в комментариях)
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    Китайский автопром целится в мировые лидеры

    Россия стала крупнейшим рынком сбыта для Китая
    Россию покоряет почти 20 автомобильных брендов из Поднебесной
    		  
    13 июля 2023, 11:00
    Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    Россия стала для Китая крупнейшим рынком сбыта автомобилей. За пять месяцев этого года китайцы продали россиянам почти вдвое больше машин, чем за весь прошлый год. Число китайских брендов, пришедших покорять российский рынок, достигает уже почти 20, и они продолжают расти. Китайцы строят очень амбициозные планы по завоеванию не только российского, но и всего мирового авторынка.

    За весь 2022 год Китай экспортировал в Россию около 162 тыс. автомобилей. А за пять месяцев 2023 года – почти 300 тыс. (287 тыс.) готовых автомобилей. Такие данные приводит Китайская ассоциация автопроизводителей.

    Россия стала рынком сбыта номер один, обогнав Мексику, где было продано почти вдвое меньше – 159 тыс. автомобилей за пять месяцев этого года. Мексика теперь на втором месте. В пятерку также вошли Бельгия (120 тыс.), Австралия (101 тыс.), Великобритания (90 тыс.). На шестом месте – Саудовская Аравия (87 тыс.), далее – Таиланд (69 тыс.), ОАЭ (60 тыс.), Испания (58 тыс.), Филиппины (58 тыс.).

    Китайские автопроизводители так активно начали завоевывать зарубежные рынки, что западные автоконцерны стали переживать по этому поводу. Китай может обогнать США и Южную Корею и стать вторым экспортером легковых автомобилей в мире, писал Bloomberg. За три года с 2020-го Китай уже утроил поставки машин, произведенных в Китае, за границу до более 2,5 млн по итогам 2022 года. Это всего на 60 тыс. меньше, чем у Германии, чей экспорт в последние годы только падает. Впереди с серьезным отрывом, конечно, Япония. Но это пока.

    Китай строит амбициозные планы по дальнейшему завоеванию мирового рынка. К 2030 году он планирует поставить за рубеж 8 млн легковых автомобилей. Это в два раза больше, чем сейчас продает Япония.

    Дальнейший рост продаж китайских машин за пределами Поднебесной может привести к глобальным изменениям в автопромышленности и создать новую напряженность с западными торговыми партнерами, переживает Bloomberg.

    Все это показывает, что Китай – это уже не просто фабрика игрушек, ширпотреба и одежды. Он умеет создавать технологически сложные продукты с высокой добавленной стоимостью.

    В 2000-х годах китайские автопроизводители впервые попытались завоевать европейский высококонкурентный рынок, однако первый блин был комом. Серия европейских испытаний на безопасность китайских автомобилей оказалась с треском провалена. Казалось, что это конец для китайского автопрома. Даже Россия в те годы ставила препоны для китайских автомобилей, которые не дотягивали до западных конкурентов по комфорту и начинке и были еще и небезопасными.

    Однако с тех пор Китай совершил серьезный прорыв в автомобильной промышленности. Вероятно, помогло умение китайцев копировать и развивать технологии, а также достигнутый высокий уровень роботизации на автозаводах в Китае. Теперь китайские автомобили спокойно проходят европейские тесты по безопасности. Переломным для автомобилей китайского производства стал 2021 год. По данным Евростата, в 2021 году их экспорт в ЕС вырос на 156% до 435 тыс. Китайские машины в среднем стоили дешевле, чем немецкие и японские. И это было их преимущество.

    Китай продолжает наращивать экспорт автомобилей. И Россия ему в этом очень сильно помогает. Хотя в 2000-х Россия тоже не жаловала китайские автомобили. Теперь ситуация иная, да и китайская продукция куда более высокого качества.

    «Драйвером роста российского авторынка сейчас выступают именно «китайцы». По итогам полугодия число официально представленных брендов из Поднебесной увеличилось за год с 12 до 19, а доля рынка выросла с 10,6% до 46%»,

    – отмечает пресс-служба «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

    «Китайские автоконцерны сохраняют высокую заинтересованность в российском авторынке и планируют в разы увеличить продажи своих авто, поскольку Россия выступает для них большим рынком сбыта с минимальной конкуренцией на фоне введенных в ее отношении санкций. В течение 2023 года доля китайских авто на российском авторынке продолжит расти и может достигнуть 60%», – говорит Илья Петров, генеральный директор «АвтоСпецЦентр Химки» (бренды Haval, Chery, Exeed).

    По данным «Открытие Авто», лидеры отечественного рынка среди зарубежных автоконцернов – китайская Chery, которая продала за полгода почти 47 тыс. машин. Ее продажи выросли более чем в три раза. Сразу три модели Chery попали в топ-10 самых популярных моделей – Tiggo 7 Pro, Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro.

    Второй по объему продаж китайский производитель – Haval – продал почти 40 тыс. машин (рост почти в 2,5 раза) благодаря своей модели Jolion. На третьем месте среди «китайцев» – Geely с продажами за полугодие почти 33 тыс. машин, что также в три раза больше, чем годом ранее. Больше половины продаж приходится на самую доступную модель – Geely Coolray. Так выглядит тройка лидеров китайского сегмента.

    «Родственные Chery бренды Exeed и Omoda разошлись тиражом 15,2 и 14,6 тысячи «штук» соответственно. При этом в гамме Exeed есть модели, цена которых в июне превышала 6 млн руб., а самые доступные версии перепрыгнули отметку в 3 млн руб. Такое ценовое позиционирование заметно сужает круг почитателей марки. Omoda же, напротив, предложив рынку удачно перелицованный Chery Tiggo 7, удерживает на машину достаточно демократичную цену и вполне удачно отвоевала покупателей всего одной моделью», – отмечают в «Открытие Авто».

    Китайский бренд Changan вывел на российский рынок целых 12 моделей автомобилей, однако все еще не может похвастать теми же результатами продаж. Правда, в июне продажи марки подскочили в десять раз, и если эти темпы роста сохранятся, то годовые результаты могут превысить 30 тысяч «штук», считают в «Открытие Авто».

    «Продажи дебютантов этого года – BAIC, Hongqi, Jetour, Livan, SWM, Kaiyi и Tank – пока совсем скромные. Лучше других из новичков рынок принял последнюю марку. Ее бизнес стартовал только во втором квартале, а к июлю за три неполных месяца раскупили 2,2 тыс. этих машин, из которых порядка 1,8 тыс. пришлось на модель Tank 300», – отмечают в «Открытие Авто».

    Еще около десяти китайских автомобильных брендов поставляются в России за счет параллельного импорта, например, Li Xiang и BYD. Однако их продажи пока мизерные. Впрочем, во второй половине года эти бренды наверняка будут более популярны, считают в «Открытие Авто».

    Многие китайские концерны ищут кооперации с местными отечественными производителями, чтобы быстрее войти на рынок и снизить издержки при транспортировке. Например, недавно стало известно, что китайский бренд Dongfeng договаривается с АвтоВАЗом о локализации производства на мощностях в Ижевске.

    «По факту российский авторынок стал практически российско-китайским. Последние примеры отечественных проектов почти все имеют китайские корни. При этом

    «чайна-кары» все чаще воспринимаются российским потребителем как приемлемая альтернатива в условиях дефицита. И, скорее всего, они получат еще большее распространение, если займут нишу в бюджетном сегменте авто, которая сейчас по факту пустует.

    Китайские бренды готовятся активно его осваивать и продавать седаны, но пока «первые ласточки» в этом направлении стоят сильно дороже отечественных предложений. Ближайшими аналогами доступных автомобилей, помимо Lada Granta и Lada Vesta, является разве что китайский Kaiyi», – отмечают в «Открытие Авто».

    В этом году все вместе взятые «китайцы» продадут порядка 380–400 тыс. автомобилей, где примерно половина придется на бренды, входящие в группу Chery. Несмотря на расширение модельного ряда и аврального роста сетей у многих брендов, продать больше будет сложно по ряду причин. Во-первых, из-за увеличения курса юаня к рублю, что неизбежно приведет к новому росту цен. Во-вторых, дальнейший рост бизнеса лидирующих сейчас чайна-брендов будет еще больше ограничен низкой покупательной способностью, считают в «Открытие Авто».

     
     
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