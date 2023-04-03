Что ждет авторынок России

«Лада», «китаец» или подержанный «японец». Такой выбор теперь стоит перед потенциальным покупателем легкового автомобиля в России. Уход западных производителей кардинально изменил автобизнес, ассортимент и цены на автомобильном рынке России. Китайские бренды продолжают завоевывать опустевшую нишу новых «Рено» и «Фольксвагенов». А тем, кому «китаец» не по карману или не по вкусу, приходится изворачиваться, чтобы купить машину.

Уход западных автопроизводителей с российского рыка привел к кардинальным изменениям на автомобильном рынке России. Опустевшую западную нишу стали активно занимать китайские бренды.

Еще в 2022 году было продано 120 тыс. автомобилей китайских марок, а их доля выросла с 3,7% в первом полугодии до 33% во втором, отмечает Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом». И в 2023 году участники рынка ждут продолжения удвоения доли «китайцев».

Так, Ольховский считает, что доля продаж китайских авто в России достигнет 60% в этом году. В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) прогнозируют, что до конца года в России продадут 250 тыс. китайских машин против 124,6 тыс. в прошлом году. Лидерами рынка по-прежнему останутся российские авто – их продажи составят 440 тыс. штук, еще 100 тысяч машин займут иномарки, ввезенные по параллельному импорту, прогнозирует РОАД.

«Производители из Китая активно развивают свои представительские сети, открывают склады запчастей и современные сервисные центры. Учитывая план по расширению присутствия китайских компаний в России, у автомобилей из Китая по ряду моделей здесь пока нет реальных конкурентов. На текущий момент ведутся активные переговоры с китайскими партнерами как по вопросам получения статуса официального дистрибьютера и дилера, так и о возможностях по организации совместного сборочного предприятия», – говорит Ольховский.

Китайские автомобили уже давно перестали быть синонимом дешевых машин. По данным «Автостата», в топ-10 самых популярных на российском рынке китайских моделей практически не осталось автомобилей, цена которых была бы ниже двух миллионов рублей.

Единственное исключение – это Haval Jolion, его стоимость стартует от 1,899 млн рублей в минимальной комплектации. Минимальная средневзвешенная цена в десятке лидеров по объемам продаж зафиксирована у Chery Tiggo 4 (2,139 млн рублей). Далее по возрастающей идет уже Haval Jolion (2,252 млн рублей) и OMODA C5 (2,567 млн рублей). Уже на восьмой позиции рейтинга стоит модель, средневзвешенная цена которой перешагнула за 3 млн рублей – это Geely Atlas Pro, а замыкают десятку Chery Tiggo 8 Pro Max и Exeed TXL, у которых средняя цена выше 4 млн рублей. Так что сегодня автомобили из Поднебесной – это уже недешевое удовольствие.

«Китайские автомобили пока сложно назвать доступными, но проблема не только в стоимости. Цены на автомобили растут во всем мире. Также стоит вопрос в платежеспособности населения, включая доступность финансовых инструментов. Значимый рост цен на китайские автомобили мы пока не фиксируем. Наоборот, с ростом объемов продаж появляется все больше программ поддержки и акций», – говорит Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр». Повлиять на спрос могли бы локализации производства, экономический рост в стране и доступность финансовых инструментов, добавляет эксперт.

Второй тренд российского авторынка – это продажа западных моделей, ввезенных в страну с помощью параллельного импорта. Однако всплеска таких продаж нет. Потому что это не только существенно повышает стоимость товара, клиентов пугают еще и проблемы с запчастями. Поэтому в основном этот канал обслуживает состоятельных клиентов. «Объемы поставок автомобилей европейских брендов с помощью параллельного импорта не велики, поскольку так выгоднее поставлять автомобили премиум-сегмента и класса люкс, у которых выше маржинальность. Средняя стоимость авто, которые завозят по параллельному импорту, составляет 3-5 млн рублей. На доставку каждого автомобиля в среднем уходит не менее 400 тыс. рублей без учета акцизного налога и НДС», – говорит Ольховский.

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В таких условиях дефицита и разнообразия марок и моделей автомобилей серьезно вырос интерес покупателей к приобретению автомобилей с пробегом, в том числе из-за рубежа. Всего за 2022 год в России было продано около пяти миллионов автомобилей с пробегом. «На один новый автомобиль приходилось восемь авто с пробегом, в то время как в 2021 году этот показатель был один к четырем. Количество продаж новых автомобилей за прошедший год составило 600 тыс. авто, а с учетом длительного срока эксплуатации, поломок и ДТП в нашей стране выбыло из пользования более одного миллиона авто. Этот факт, а также ограничения в поставках зарубежных автомобилей объясняют повышенный спрос на авто с пробегом на отечественном авторынке в начале 2023 года», – говорит Ольховский.

По данным агентства «Автостат», за первые два месяца 2023 года своих владельцев в России поменяли 755,4 тыс. легковых автомобилей. Это на 5,7% больше, чем в январе–феврале 2022 года. Причем список самых покупаемых подержанных машин практически не меняется. Лидирует на «вторичке» по-прежнему отечественная Lada, потом японская Toyota, корейские бренды Hyundai и Kia, а замыкает пятерку лидеров японский Nissan. А самой популярной моделью среди бывших в употреблении легковых автомобилей является Ford Focus, вторая строчка рейтинга принадлежит хетчбэку Lada 2114 («Самара-2»), далее идут корейские Hyundai Solaris и Kia Rio, а на пятом месте Lada 2170 («Приора»).

Еще один тренд – стали везти подержанные машины из-за рубежа. Почему этот бизнес стал появляться, ведь понятно, что в стоимость такого авто будет закладываться и курсовая разница, и логистические издержки?

«Это связано с техническим состоянием автомобилей. Российский климат, качество дорог, бензина и горюче-смазочных материалов приводят к более быстрому изнашиванию автомобиля на внутреннем рынке, чем в других странах», – объясняет Ольховский. Поэтому в России лучше покупать новые машины – дольше прослужат. К тому же некоторые клиенты хотят купить подержанный автомобиль в официальном салоне, чтобы обезопасить себя от мошенников. Однако у многих официальных дилеров ассортимент автомобилей с пробегом ограничен. Покупка из-за рубежа решает вопрос с нехваткой нужной модели на отечественном рынке.

У россиян наиболее востребованы автомобили с пробегом из Японии – и на это есть весомые причины. Это качество их сборки и надежность, а также небольшой срок эксплуатации.

«В Японии очень высокий налог на автомобили с пробегом более 100 тыс. км, поэтому владельцы выставляют авто на аукцион после двух-трех лет пользования»,

– поясняет собеседник.

По прогнозу эксперта, предпосылок для снижения цен на авто с пробегом нет – наоборот, в 2023 году сохранится тенденция к увеличению их стоимости. «Подобный тренд связан с удорожанием новых автомобилей, а также ростом курса валют. Наибольший спрос отмечен на машины со сроком эксплуатации до пяти лет, следовательно, рост стоимости на них сохранится», – говорит Ольховский.

В первый весенний месяц эксперты агентства «Автостат» выявили снижение цен на подержанные машины. Средняя цена легковых автомобилей с пробегом в марте 2023 года составила 1,349 млн рублей, свидетельствуют данные агентства «Автостат». Это на 1% (или на 13,5 тыс. рублей) меньше, чем в феврале. Но если сравнивать полученный показатель с тем, что был год назад в марте 2022 года, то б/у машины с тех пор стали дороже на 19% (или на 211 тыс. рублей).

Продавцы оказались в непростой ситуации и стараются найти новые формы торговли в любом случае. «Некоторые представители отрасли заключают контракты с китайскими производителями, ранее не представленными в России, другие – заменяют параллельный импорт выкупом автомобилей с внутреннего рынка России. Рынок автомобилей с пробегом и дальше будет занимать ключевую роль в авторетейле. Для многих россиян он предоставляет единственную возможность получить индивидуальную мобильность по доступным средствам», – заключает Андрей Терлюкевич.