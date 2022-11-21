Автомобильный рынок России изменился до неузнаваемости

Выбор машины в России сузился до продукции трех стран – России, Китая и Кореи. Доля «АвтоВАЗа» вернулась до рекордных значений – более 40%, чего не было с далекого 2005 года. Правда, на пятки ему наступают китайские производители. Однако в этом году не стоит мечтать о предновогодних скидках. Почему цены на автомобили по-прежнему растут, а параллельный импорт не спасает ситуацию?

Российский автомобильный рынок кардинально изменился за последний год. Доля «АвтоВАЗа» продолжает расти – и в ноябре достигла рекордного показателя. По данным «Автостата», доля Lada выросла до 42% от общего объема рынка за прошедшую неделю (с 7 по 13 ноября). Доля Lada впервые с 2006 года превысила 40% в сентябре этого года, но ее рост продолжается.

Последний раз доля российской марки превышала 40% в далеком 2005 году, а в 2006-м она снизилась до 36,9%. После 2007 года доля Lada на российском рынке стабильно находилась ниже отметки в 30%, а в 2014 году опускалась даже до минимальных 15%, отмечают эксперты «Автостата».

Вернемся в ноябрь 2022 года. Привычных европейских брендов теперь в рейтингах продаж почти не встретить. Следом за Lada, которых было продано более 4,6 тыс. на прошлой неделе, идут сразу три китайских бренда: Haval (992 проданные машины), Chery (946) и Geely (783). Пятую и шестую позиции, по данным «Автостата», заняли корейские Kia (682) и Hyundai (564). На седьмом месте находится китайский бренд EXEED (290), которому совсем чуть-чуть уступил французский Renault (287). Также в топ-10 попали японская Toyota (276) и российский УАЗ (233).

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Автомобильный рынок России теперь делят три главных конкурента – это российская Lada, китайские и корейские бренды. Попадание в рейтинг французов и японцев объясняется легко – дилеры распродают остатки со складов. И разрешение на параллельный импорт пока не сильно помогает. «Благодаря параллельному импорту, дилерам удается сохранить поставки популярных моделей. Однако он пока не обеспечивает необходимых рынку объемов новых автомобилей. Пока авто зарубежных брендов импортируются в штучном порядке, а логистика, которую берет на себя дилер, увеличивает стоимость машин. Проблема также в том, что с 1 октября вернулось требование к ввозимым авто по установке кнопки системы ЭРА-ГЛОНАСС», – говорит представитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр».

Низкие показатели у корейцев объясняются тем, что их и так не самые дешевые автомобили сильно подорожали, плюс и комплектации в основном дорогие. В итоге ни одного корейского автомобиля нет в топ-10 самых продаваемых машин. «Корейские бренды лишились части российских покупателей. Производители теряют позиции на фоне более широкого предложения от китайских брендов», – отмечают в «АвтоСпецЦентре».

По данным «Автостата», самый покупаемый автомобиль в России сейчас – Lada Granta. За ним с большим отрывом идут внедорожники Lada Niva Travel и Lada Niva Legend. И только потом в модельном рейтинге располагаются «китайцы»: Chery Tiggo 7 PRO, Haval Jolion и Geely Coolray. Автомобили семейства Lada Vesta уступают китайцам и занимают лишь седьмую строчку. Далее идут кроссовер Haval F7 и Geely Atlas Pro. Замкнул десятку лидеров УАЗ «Патриот». Как видно, топ-10 самых продаваемых машин состоит исключительно из отечественных и китайских моделей.

Доля российского автопрома на внутреннем рынке растет по вполне очевидным причинам. «Первая – уход западных брендов и рост цен на автомобили этих марок. Автосалоны продавали машины со складов, но сейчас они практически пустые. Повлияли и цены – на авто производства ЕС, США и Японии стоимость выросла более чем на 50% с начала года, а покупатели на фоне экономических изменений в стране сократили расходы на крупные покупки.

Тем более, что в первой половине года ставки по кредитам на фоне роста ключевой ставки до 20% выросли до 22-24% годовых», – говорит Федор Сидоров, основатель «Школы практического инвестирования».

Кроме того, россияне, которые хотели купить машину, стали делать выбор в пользу оставшихся на рынке брендов, опасаясь, что на купленный автомобиль западного бренда впоследствии не будет запчастей, а их обслуживание станет проблемным. А с российскими марками такого не случится, да и считается, что их ремонтировать проще, добавляет Сидоров.

С начала года доля китайских автомобилей в России уже выросла в три раза, отмечает представитель пресс-службы ГК «Автодом».

«За последние несколько лет китайский автопром значительно изменился не только в дизайне, но и в передовых технологиях по агрегатной части и набору оборудования. По комплектациям и оснащению китайские авто уже превосходят корейские, японские и европейские модели благодаря включенным опциям комфорта и безопасности»,

– говорит он.

Впрочем, эксперты считают, что китайские бренды раскрыли далеко не весь свой потенциал в России. «В дальнейшем мы увидим рост доли китайских брендов. Производителям из КНР потребовалось время, чтобы решить вопросы логистики и прийти на новые площадки. Китай вряд ли упустит возможность прийти на почти пустой рынок», – считает Сидоров.

Тормозить же продажи отечественного бренда может удорожание. «Рост цен на автомобили Lada в этом году уже составил порядка 70%. Насколько это обосновано – сложно судить. Но есть минимум один фактор, который к этому привел: усложнение логистики для поставок необходимых западных комплектующих. Как известно, в российском автопроме зависимость от импорта (электроника в основном) составляет 80%», – отмечает собеседник.

На днях даже Владимир Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на автомобили, несмотря на сложности с логистикой. Тогда же глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов рассказал, что ситуация с поставками комплектующих из-за рубежа для производства автомобилей Lada остается непростой, причем наблюдается тенденция к ухудшению. Он признал, что в последнее время глобальные поставщики отказываются от сотрудничества с российскими производителями, из-за этого нарастают риски недопоставки уже даже тех компонентов, что не входят в санкционный список. По словам Соколова, компания справляется с трудностями буквально «на зубах».

Поэтому ждать традиционных новогодних распродаж, к которым россияне уже привыкли, в автомобильном бизнесе вряд ли стоит. На складах нет затоваривания, да и гарантировать поставки моделей нового ряда никто не может. Впрочем, ждать роста цен тоже не стоит, считает Сидоров.

«Любое увеличение цены рано или поздно упирается в покупательскую способность. А уже сейчас автокредитование и общий объем покупок автомобилей в стране снижаются. Россияне перешли к кризисной модели потребления, когда крупные покупки откладываются на будущее.

Увеличение стоимости авто еще больше сократит спрос, что понимают и производители, и продавцы», – считает он.

«Каких-либо предпосылок к снижению цен на автомобили да конца года нет, так как сохраняется их дефицит. Поэтому новогодних распродаж новых авто не планируется», – говорит представитель пресс-службы ГК «Автодом».