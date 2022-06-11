Российский авторынок ждут масштабные потрясения

Взгляд
11 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:20  |  vz.ru
Разделы

Укрепление рубля зашло слишком далеко

От российской валюты ждут смену тренда Владимир Трефилов/РИА Новости
Россия добилась столь крепкого курса рубля, что власти спокойно могут отменять антикризисные меры. Уже снято требование к экспортерам продавать половину валютной выручки. Эта мера нужна была, чтобы остановить валютную панику, но она уже давно исчерпала себя. Параллельно Центробанк может символически вернуть ключевую ставку до 9,5%, которая была в феврале. Все это должно помочь рублю развернуться и начать слабеть. Подробности...
Перейти в раздел…

Зачем в руководство Донбасса позвали «варягов» из России

Денис Пушилин и Леонид Пасечник рады появлению «варягов»-управленцев из соседней России РИА Новости
Знаменитая «школа губернаторов» оказалась кузницей кадров не только для России, но и для народных республик Донбасса. Выпускники «школы» Виталий Хоценко и Владислав Кузнецов получили высокие посты в ДНР и ЛНР. Почему в Донбассе понадобился такой десант «варягов» из России и можно ли ожидать подобных назначений в Херсоне и Запорожье? Подробности...
Перейти в раздел…

Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

На Украине Су-57 тестируют в режиме многозадачности Илья Питалев/РИА Новости
Российские Су-57 начали выполнять боевые миссии в ходе спецоперации на Украине звеньями. Эти истребители связаны в единую информационную сеть, при помощи которой они могут обмениваться данными о радиолокационном поле, выявленных целях, координировать действия с другими участниками боевых действий. Чем ценно испытание боевых самолетов пятого поколения в реальных боевых условиях? Подробности...
Перейти в раздел…

США боятся российской угрозы с южного направления

Будут ли российские военные маршировать у границ США? Ответа на этот вопрос пока нет, но в США такой перспективы весьма боятся Константин Михальчевский/РИА Новости
«Латинская Америка является для США таким же мягким подбрюшьем, как для нас Кавказ. Нам необходимо будет создавать для США проблемы на этом «дворе». Такими словами российские политологи реагируют на сообщения о том, что Никарагуа открыла российским войскам доступ на свою территорию. И хотя МИД РФ заявляет, что «сенсации в этом нет», в США уже начали нервно реагировать на происходящее. Подробности...
Перейти в раздел…

Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
Перейти в раздел…

Геополитические игры привели к угрозе голода

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Масштабирование продовольственного кризиса грозит Европе небывалой волной миграции из Северной Африки и Ближнего Востока, могущая по своим масштабам превысить миграционную волну, поднятую Арабской весной, сирийским, ливийским, афганским и коронавирусным кризисом, вместе взятыми. Подробности...

Почему в соцсетях правит конспирология

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
Больше всего реакций и пользовательского внимания собирают негативные либо сенсационные материалы, апеллирующие к эмоциям. Именно поэтому фейки, скандалы, жестокий и провокационный контент активно продвигаются алгоритмами. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Запад испугался величия русской культуры

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Хорошо, что у противников России больше нет иллюзий насчет русской культуры. Прежде они противопоставляли русскую культуру и российское государство. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Западные СМИ прозрели насчет Украины

Охота на самых влиятельных людей США

Болгария: перелом в пользу России

Перейти в раздел…

По новому мосту между Россией и Китаем открыли грузовое движение

В России открыто грузовое сообщение по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ. По трансграничному переходу, принятому в эксплуатацию почти два года назад, но закрытому из-за пандемии, прошли первые грузовики. С 11 июня мост переходит на ежедневный режим работы
Подробности...

Как выглядели гербы украинских губерний Российской империи

Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
Подробности...

Великобритания празднует 70-летие пребывания на троне Елизаветы II

Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?
  • Казнить

  • Заменить казнь пожизненным заключением

  • Обменять на пленных
После ухода из России европейских, американских и японских автопроизводителей вы склоняетесь к покупке какого автомобиля?
  • Автомобиля российского производства

  • Новой иномарки оставшегося в России зарубежного бренда

  • Подержанной иномарки ушедшего из России бренда

  • Не планирую покупать автомобиль
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
  • Да, и буду продолжать пользоваться

  • Да, но планирую отказаться

  • Нет, но планирую начать пользоваться

  • Нет, и не планирую
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Боевики потребовали выпустить их с завода «Азот» с заложниками
    Минобороны заявило о подготовке ВСУ провокации с чумным захоронением в Одессе Шольц заявил, что санкции против России не снимут после окончания спецоперации США повысили прогноз по экспорту пшеницы Россией Украина не смогла сорвать концерт пианистки Лисицы в Венгрии
    Посол заявил о критической точке в отношениях России и США Подсчитаны убытки иностранных компаний из-за ухода из России Адвокат сообщил об «ощутимом ухудшении» здоровья Виктора Бута Эк-президент Боливии получила 10 лет тюрьмы
    Австрия выдвинула условие предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС В Сербии с валютой и бриллиантами задержали экс-руководителя СБУ Андрея Наумова «Альфа-Групп» опровергла сообщения о попытках Фридмана стать украинцем Туркмения купила Aurus для Бердымухамедова

    «для нас смерти подобно»


    Лукашенко не исключил, что Белоруссии придется «воевать за Западную Украину»

    «ужасающий факт»


    Япония увидела угрозу повторения украинских событий в Азии

    «тщетная попытка»


    Российский дипломат язвительно ответил на заявления США о «путинском налоге»

    Видео

    антикризисные меры


    Укрепление рубля зашло слишком далеко

    плохая новость для Зеленского


    Болгары добились перелома в отношениях с Россией

    разрыв фронта


    Как российские войска прорвали оборону ВСУ у Славянска

    боевой интеллект


    Россия испытала на Украине технологию воздушных войн будущего

    астрономические цифры


    Как Киеву удается прятать от США истинный масштаб своих потерь

    послание миру


    Владимир Можегов: Россия будет строить новый мир

    кристальная ясность


    Игорь Караулов: Запад испугался величия русской культуры

    работа алгоритмов


    Никита Данюк: Почему в соцсетях правит конспирология

    на ваш взгляд


    Как должны поступить власти ДНР с приговоренными к смертной казни иностранными наемниками?

    Российский авторынок ждут масштабные потрясения

    Российские автодилеры остались без автомобилей
    		   11 июня 2022, 11:14
    Фото: EPA/MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

    Такого обвала продаж новых автомобилей в России не было никогда, даже в кризисном 1998 году. Дилерские центры распродают то, что осталось на складах. Ремонт и сервисное обслуживание – самый рентабельный сегмент бизнеса автосалона – тоже рухнул. Выжить смогут не все – треть автодилеров, как прогнозируется, такой встряски не переживет. Автомобильный рынок в России, похоже, уже вскоре будет выглядеть совсем по-другому.

    Продажи новых легковых автомобилей в этом году упадут более чем в два раза. Они рухнут на 55% до 750 тыс. штук. Такой прогноз делает Минпромторг. Для сравнения: в 2021 году на российском рынке было продано 1,67 млн машин.

    Уже за первые пять месяцев 2022 года наблюдается падение продаж легковых машин и легкого коммерческого транспорта на 52% до 318 тыс. штук (данные Ассоциации европейского бизнеса). «В России в этом году будет продано даже меньше автомобилей, чем в кризисном 1998 году, а треть автомобильных салонов ждет банкротство. К этому есть все предпосылки», – говорит автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

    «В будущем в крупных городах существенно сократится количество дилеров», – ожидает и гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Некоторые на рынке говорят даже о двукратном сокращении дилерских центров к концу этого года. Розничный автомобильный рынок ждет возврат в хаотичный рынок 90-х годов, когда не было нынешнего цивилизованного рынка продаж, одинаковой ценовой политики, поддержки и заботы о клиентах, полагают эксперты.

    «Цены в автосалонах уже разные. Нет такого понятия, которое было еще полгода назад, как рекомендованная розничная цена. Разве что это сохранилось только у китайцев. Все остальное – это договорная цена», - отмечает Моржаретто. Требования к сертификации автомобилей в России смягчили, чтобы можно было выпускать автомобили низких экологических классов и без недоступных из-за санкций устройств. Западных автомобильных брендов в России больше нет. Развивать импорт надо тоже с нуля, причем ведя бизнес не напрямую с производителями, а через посредников в третьих странах. Автомобильная розница снова уходит в серую зону.

    Две трети нынешних автосалонов, которые выживут, должны будут жестко перестроить свой бизнес. По данным презентации компании «Рольф» за 2019 год, основную выручку дилерскому холдингу приносили продажи новых автомобилей (60%). Правда, рентабельность этого части была отрицательная. Однако продажа новых автомобилей была драйвером доходов от оказания финансовых и страховых услуг. Их доля была меньше 5% в структуре выручки, зато рентабельность этого сегмента доходов была колоссальной (66%).

    Продажа автомобилей с пробегом в выручке занимала более 22%, рентабельность этого сегмента составляла 5%. Но основной вклад в прибыльность дилера с рентабельностью 39% вносили сервисный ремонт и продажи запчастей. Доля в выручке этого сегмента – более 13%.

    «Раньше дилеры получали доходы от разных типов услуг: маржа от продажи новых автомобилей, автомобилей с пробегом, сервисного обслуживания. Например, бренд BMW у нас исторически обслуживал в 2,5 раза больше автомобилей, чем продавал. Доходы в дилерские центры поступали также посредством бонусов от производителей за выполнение плана, за счет сервиса и продажи дополнительных товаров и услуг», – рассказывает Ольховский.

    Сейчас он указывает на серьезный дефицит автомобилей по всем брендам премиум-сегмента. «Входящий поток новых автомобилей ограничен – в основном это модели массового сегмента, китайских, корейских и японских брендов. Несмотря на тот факт, что автомобилей не хватает, купить сейчас можно практически любую модель. Остается актуальным вопрос стоимости, поскольку не каждый клиент готов купить авто по текущим ценам. Но это рынок и цена формируется, исходя из его котировок и действий импортеров», – говорит Ольховский.

    По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае продажи новых автомобилей упали на рекордные 83,5% и составили всего 24,3 тыс. машин против 147 тыс. в мае 2021 года. Даже в марте этого года дилеры реализовали больше – 55 тыс. машин. Причина банальна – западные бренды закрыли заводы и не завозят импортные машины. Фактически дилерские центры распродают оставшиеся на складах автомобили. Склады пополняются только китайскими брендами плюс российскими моделями УАЗа и ГАЗа. Наконец, запустил производство и «АвтоВАЗ», который пополнит рынок за счет выпуска Lada Granta в упрощенных модификациях.

    «Уже идет большое сокращение персонала в автосалонах, в первую очередь увольняют менеджеров по продажам, потому что нечего продавать. Сокращают и службы по связям с общественностью»,

    – говорит Моржаретто.

    Невооруженным глазом понятно, что как прежде уже не будет. Бизнес автосалонов серьезно меняется. «Некоторые дилерские центры трансформируются в организации многопрофильного сервисного и технического обслуживания. Вероятно, что многие компании поменяют профиль и вместо продажи новых автомобилей будут осуществлять продажи авто с пробегом. На эти факторы будет влиять уровень закредитованности холдингов – у компаний с высокой долговой нагрузкой решающее слово останется за банками. В целом 90% дилерского сегмента имеют достаточно денежных накоплений, чтобы корректно трансформировать модель работы под текущие реалии», – считает Ольховский.

    «Скорее всего, дилерский бизнес сместится в сторону продаж автомобилей с пробегом и сервисных услуг. Мы сейчас находимся в активной фазе трансформации бизнеса, варианты есть, но пока преждевременно говорить о какой-либо системности», – говорит Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

    Что касается ремонта автомобилей, сроки поставок запчастей тоже сдвинуты, стоимость ремонта увеличилась, добавляет Терлюкевич.  Моржаретто рассказывает, что некоторые автосалоны неожиданно для себя занялись восстановлением важных запчастей и узлов, чего раньше никогда не делали. «Они получают разрешение представителя марок восстанавливать узлы, которые раньше просто поменяли бы при ремонте. Например, если у вас потек радиатор, то полгода назад вам бы сказали в салоне, что поменяют его на новый. А сейчас в салоне будут его запаивать. Люди пытаются выживать, это нормально», – рассказывает собеседник.

    Автомобильному рынку может помочь разрешение параллельного импорта, когда автомобили можно будет покупать и завозить в страну не через официального производителям или дистрибьютора, а через третьих лиц (перепродавцов). Однако Моржаретто считает, что заниматься параллельным импортом будут только автодилеры премиальных брендов, а вот возить так бюджетные иномарки будет невыгодно. Поэтому придется искать иной выход.

    Что поменялось? Во-первых, если раньше автомобиль, произведенный в Германии, ехал напрямую на склад в Москву, а потом по регионам, то теперь его нельзя доставить напрямую. Во-вторых, официальный дистрибьютер закупал массовую партию автомобилей по специально рекомендованной производителем цене, и потом раздавал машины дилерам, зачастую еще со скидкой. В-третьих, всеми вопросами таможенного оформления, получением всех документов и разрешений занимался также дистрибьютор.

    «Теперь это задача самого дилера. Он должен сам привезти эту машину в Россию. Оформить все документы и разрешения. Цена закупки будет уже не оптовая, а под конкретные заказы клиентов. Никаких скидок уже быть не может. Логистика доставки сильно усложняется и удлиняется, потому что напрямую везти нельзя.

    Придется везти условно через Арабские Эмираты, где автомобили оформят на другую фирму, потом в Турцию, где машины оформят на третью фирму. Потому что никто не хочет попасть под санкции. И каждый из посредников хочет заработать», – говорит Моржаретто.

    На построение новых бизнес-цепочек потребуется время – не один месяц, а три-шесть и более. И это добавит существенную сумму к изначальной стоимости автомобиля. «В случае с «Мерседесом», которые стоит 20 млн рублей, а будет стоить 25 млн рублей, такая схема пройдет. Покупатель премиальных машин готов переплатить. Но в случае с машиной стоимостью 1 млн, которая будет стоить после доставки 2 млн рублей, это не пройдет. В бюджетном сегменте покупать машину за две цены никто просто не будет», – объясняет собеседник.

    Поэтому есть риск, что в массовом сегменте останутся только немногочисленные бренды. «В ближайшем будущем на российском рынке будут доступны автомобили российского, китайского и корейского сегментов. Они пользуются спросом у потребителей уже сейчас. В мае модели российского, китайского и корейского производства стали лидерами рейтинга самых продаваемых автомобилей в РФ», – отмечает Терлюкевич.

    «Какие-то дилерские центры переквалифицируется на продажи других марок, поменяют бренды, например, начнут продавать те же китайские бренды, которые уже присутствуют, и которые еще будут приходить на наш рынок», – заключает Моржаретто. Этот процесс уже начался. Например, один из старейших автохолдингов в Перми – Verra (Toyota, Lexus и Porsche) впервые получил дилерство китайской марки Exeed. Это марка спортивных внедорожников премиум-класса, представленная китайским автопроизводителем Chery.

    Автодилерская группа «Авилон» получила сразу четыре дилерства по китайским автомобильным брендам. Она начала продажи китайских марок Exeed, Chery, FAW и Changan. Их доля на российском рынке в 2021 году выросла с 1,3% до 3%, и явно в этом году ожидается ее существенный рост. 


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •