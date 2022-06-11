Российский авторынок ждут масштабные потрясения

Такого обвала продаж новых автомобилей в России не было никогда, даже в кризисном 1998 году. Дилерские центры распродают то, что осталось на складах. Ремонт и сервисное обслуживание – самый рентабельный сегмент бизнеса автосалона – тоже рухнул. Выжить смогут не все – треть автодилеров, как прогнозируется, такой встряски не переживет. Автомобильный рынок в России, похоже, уже вскоре будет выглядеть совсем по-другому.

Продажи новых легковых автомобилей в этом году упадут более чем в два раза. Они рухнут на 55% до 750 тыс. штук. Такой прогноз делает Минпромторг. Для сравнения: в 2021 году на российском рынке было продано 1,67 млн машин.

Уже за первые пять месяцев 2022 года наблюдается падение продаж легковых машин и легкого коммерческого транспорта на 52% до 318 тыс. штук (данные Ассоциации европейского бизнеса). «В России в этом году будет продано даже меньше автомобилей, чем в кризисном 1998 году, а треть автомобильных салонов ждет банкротство. К этому есть все предпосылки», – говорит автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

«В будущем в крупных городах существенно сократится количество дилеров», – ожидает и гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Некоторые на рынке говорят даже о двукратном сокращении дилерских центров к концу этого года. Розничный автомобильный рынок ждет возврат в хаотичный рынок 90-х годов, когда не было нынешнего цивилизованного рынка продаж, одинаковой ценовой политики, поддержки и заботы о клиентах, полагают эксперты.

«Цены в автосалонах уже разные. Нет такого понятия, которое было еще полгода назад, как рекомендованная розничная цена. Разве что это сохранилось только у китайцев. Все остальное – это договорная цена», - отмечает Моржаретто. Требования к сертификации автомобилей в России смягчили, чтобы можно было выпускать автомобили низких экологических классов и без недоступных из-за санкций устройств. Западных автомобильных брендов в России больше нет. Развивать импорт надо тоже с нуля, причем ведя бизнес не напрямую с производителями, а через посредников в третьих странах. Автомобильная розница снова уходит в серую зону.

Две трети нынешних автосалонов, которые выживут, должны будут жестко перестроить свой бизнес. По данным презентации компании «Рольф» за 2019 год, основную выручку дилерскому холдингу приносили продажи новых автомобилей (60%). Правда, рентабельность этого части была отрицательная. Однако продажа новых автомобилей была драйвером доходов от оказания финансовых и страховых услуг. Их доля была меньше 5% в структуре выручки, зато рентабельность этого сегмента доходов была колоссальной (66%).

Продажа автомобилей с пробегом в выручке занимала более 22%, рентабельность этого сегмента составляла 5%. Но основной вклад в прибыльность дилера с рентабельностью 39% вносили сервисный ремонт и продажи запчастей. Доля в выручке этого сегмента – более 13%.

«Раньше дилеры получали доходы от разных типов услуг: маржа от продажи новых автомобилей, автомобилей с пробегом, сервисного обслуживания. Например, бренд BMW у нас исторически обслуживал в 2,5 раза больше автомобилей, чем продавал. Доходы в дилерские центры поступали также посредством бонусов от производителей за выполнение плана, за счет сервиса и продажи дополнительных товаров и услуг», – рассказывает Ольховский.

Сейчас он указывает на серьезный дефицит автомобилей по всем брендам премиум-сегмента. «Входящий поток новых автомобилей ограничен – в основном это модели массового сегмента, китайских, корейских и японских брендов. Несмотря на тот факт, что автомобилей не хватает, купить сейчас можно практически любую модель. Остается актуальным вопрос стоимости, поскольку не каждый клиент готов купить авто по текущим ценам. Но это рынок и цена формируется, исходя из его котировок и действий импортеров», – говорит Ольховский.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае продажи новых автомобилей упали на рекордные 83,5% и составили всего 24,3 тыс. машин против 147 тыс. в мае 2021 года. Даже в марте этого года дилеры реализовали больше – 55 тыс. машин. Причина банальна – западные бренды закрыли заводы и не завозят импортные машины. Фактически дилерские центры распродают оставшиеся на складах автомобили. Склады пополняются только китайскими брендами плюс российскими моделями УАЗа и ГАЗа. Наконец, запустил производство и «АвтоВАЗ», который пополнит рынок за счет выпуска Lada Granta в упрощенных модификациях.

«Уже идет большое сокращение персонала в автосалонах, в первую очередь увольняют менеджеров по продажам, потому что нечего продавать. Сокращают и службы по связям с общественностью»,

– говорит Моржаретто.

Невооруженным глазом понятно, что как прежде уже не будет. Бизнес автосалонов серьезно меняется. «Некоторые дилерские центры трансформируются в организации многопрофильного сервисного и технического обслуживания. Вероятно, что многие компании поменяют профиль и вместо продажи новых автомобилей будут осуществлять продажи авто с пробегом. На эти факторы будет влиять уровень закредитованности холдингов – у компаний с высокой долговой нагрузкой решающее слово останется за банками. В целом 90% дилерского сегмента имеют достаточно денежных накоплений, чтобы корректно трансформировать модель работы под текущие реалии», – считает Ольховский.

«Скорее всего, дилерский бизнес сместится в сторону продаж автомобилей с пробегом и сервисных услуг. Мы сейчас находимся в активной фазе трансформации бизнеса, варианты есть, но пока преждевременно говорить о какой-либо системности», – говорит Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

Что касается ремонта автомобилей, сроки поставок запчастей тоже сдвинуты, стоимость ремонта увеличилась, добавляет Терлюкевич. Моржаретто рассказывает, что некоторые автосалоны неожиданно для себя занялись восстановлением важных запчастей и узлов, чего раньше никогда не делали. «Они получают разрешение представителя марок восстанавливать узлы, которые раньше просто поменяли бы при ремонте. Например, если у вас потек радиатор, то полгода назад вам бы сказали в салоне, что поменяют его на новый. А сейчас в салоне будут его запаивать. Люди пытаются выживать, это нормально», – рассказывает собеседник.

Автомобильному рынку может помочь разрешение параллельного импорта, когда автомобили можно будет покупать и завозить в страну не через официального производителям или дистрибьютора, а через третьих лиц (перепродавцов). Однако Моржаретто считает, что заниматься параллельным импортом будут только автодилеры премиальных брендов, а вот возить так бюджетные иномарки будет невыгодно. Поэтому придется искать иной выход.

Что поменялось? Во-первых, если раньше автомобиль, произведенный в Германии, ехал напрямую на склад в Москву, а потом по регионам, то теперь его нельзя доставить напрямую. Во-вторых, официальный дистрибьютер закупал массовую партию автомобилей по специально рекомендованной производителем цене, и потом раздавал машины дилерам, зачастую еще со скидкой. В-третьих, всеми вопросами таможенного оформления, получением всех документов и разрешений занимался также дистрибьютор.

«Теперь это задача самого дилера. Он должен сам привезти эту машину в Россию. Оформить все документы и разрешения. Цена закупки будет уже не оптовая, а под конкретные заказы клиентов. Никаких скидок уже быть не может. Логистика доставки сильно усложняется и удлиняется, потому что напрямую везти нельзя.

Придется везти условно через Арабские Эмираты, где автомобили оформят на другую фирму, потом в Турцию, где машины оформят на третью фирму. Потому что никто не хочет попасть под санкции. И каждый из посредников хочет заработать», – говорит Моржаретто.

На построение новых бизнес-цепочек потребуется время – не один месяц, а три-шесть и более. И это добавит существенную сумму к изначальной стоимости автомобиля. «В случае с «Мерседесом», которые стоит 20 млн рублей, а будет стоить 25 млн рублей, такая схема пройдет. Покупатель премиальных машин готов переплатить. Но в случае с машиной стоимостью 1 млн, которая будет стоить после доставки 2 млн рублей, это не пройдет. В бюджетном сегменте покупать машину за две цены никто просто не будет», – объясняет собеседник.

Поэтому есть риск, что в массовом сегменте останутся только немногочисленные бренды. «В ближайшем будущем на российском рынке будут доступны автомобили российского, китайского и корейского сегментов. Они пользуются спросом у потребителей уже сейчас. В мае модели российского, китайского и корейского производства стали лидерами рейтинга самых продаваемых автомобилей в РФ», – отмечает Терлюкевич.

На эту тему

«Какие-то дилерские центры переквалифицируется на продажи других марок, поменяют бренды, например, начнут продавать те же китайские бренды, которые уже присутствуют, и которые еще будут приходить на наш рынок», – заключает Моржаретто. Этот процесс уже начался. Например, один из старейших автохолдингов в Перми – Verra (Toyota, Lexus и Porsche) впервые получил дилерство китайской марки Exeed. Это марка спортивных внедорожников премиум-класса, представленная китайским автопроизводителем Chery.

Автодилерская группа «Авилон» получила сразу четыре дилерства по китайским автомобильным брендам. Она начала продажи китайских марок Exeed, Chery, FAW и Changan. Их доля на российском рынке в 2021 году выросла с 1,3% до 3%, и явно в этом году ожидается ее существенный рост.