Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.

Стало известно важное условие по передаче доли (68%) Renault в «АвтоВАЗе» ФГУП «НАМИ». «Основным условием является то, что компания Renault будет максимально прикладывать усилия для того, чтобы способствовать поставке комплектующих из других дружественных стран и готовых к производству и поставке данной продукции, сохранять для российского предприятия возможность использовать платформу, которая разрабатывалась компанией Renault совместно с инженерами «АвтоВАЗа», – рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Это было компромиссное решение с коллегами из компании Renault. С учетом того, что они не могут на сегодняшний день полностью обеспечивать поставку компонентов, комплектующих для обеспечения загрузки и автовазовских площадок, и «Автофрамоса», – прокомментировал министр сделку с Renault.

Это хорошая новость и для самого «АвтоВАЗа», и для россиян. После объявления об уходе французского концерна из России (явно по геополитическим причинам), стала появляться неофициальная информация о том, что «АвтоВАЗу» придется свернуть сборку современных моделей Lada и вернуться к старым моделям – это Granta, Niva Legend, Niva Travel и Vesta. Потому что только эти четыре модели создавались на собственной российской платформе. Другим вариантом была продажа «АвтоВАЗа» китайцам или даже корейцам, которые могли бы вообще не сохранить бренд Lada. Однако теперь велика вероятность, что и о китайских, и о корейских автоконцернах можно забыть, равно как и о возвращении к устаревшим «ладовским» моделям.

Судя по всему, в России смогут продолжить выпускать современные бюджетные автомобили под брендом Lada. Они все созданы, по сути, на иностранной платформе Renault-Nissan B0 и в большей степени привязаны к поставщикам Renault.

«Это значит, что на «АвтоВАЗе» продолжат производить те модели, которые созданы на платформе французского производителя B0. Это Lada Largus, Logan, X-ray и Renault Duster»,

– говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Стало известно, что кроссовер Renault Duster, который до недавнего времени выпускался на московском заводе «Рено Россия», теперь будет выпускаться под брендом Lada на заводе «АвтоВАЗа» в Тольятти.

По мнению эксперта, речи о производстве старых моделей на чисто отечественной платформе не могло бы и быть. «Классику» с карбюратором восстановить уже просто невозможно. Из старых моделей поставить на конвейер можно разве что Priora, потому что у модели была почти вся компонентная база своя. Другой вопрос: а покупал бы ее кто-то? Ведь ее сняли с производства, потому что спрос начал падать. Плюс играет большую роль вопрос цены», – говорит Сергей Удалов.

Остается вопрос, как все эти важные условия удастся реализовать. «Не будет ли вторичных санкций против Renault за помощь в обеспечении автокомпонентами российского автозавода? Но думаю, что было время на проработку в том числе и этих вопросов», – говорит Сергей Удалов.

Впрочем, на китайцах совсем ставить крест не стоит. Эксперт не исключает, что кто-то из китайских автоконцернов все же ищет для себя площадку в России для сборки автомобилей. Но это уже другая история.

Очень важно, что Renault готова помочь с поиском поставщиков компонентов из дружественных России стран. И здесь на первый план выходят, конечно, китайские производители компонентов.

«В Китае есть много производителей автокомпонентов, которые производят их в том числе и для автомобилей Lada, но не для конвейера, а для вторичного рынка. Однако нельзя просто взять компоненты и поставить их на конвейер.

Необходимо будет провести испытания в составе автомобиля, получить сертификацию. Это небыстрый процесс, на него уходят месяцы. Важен также вопрос доверия к производителю», – говорит Сергей Удалов.

«Каким будет модельный ряд в первую очередь зависит от того, какие компоненты будут доступны для продолжения производства. Спрос со стороны потребителей тоже будут оценивать, но его влияние будет меньше. Например, если потребители захотят автомобиль, напичканный электроникой, а достать ее будет слишком дорого из-за сохраняющегося дефицита чипов или вовсе нельзя, то такую модель производить не будут», – говорит Дмитрий Баранов, ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент».

То, что Renault согласился сохранить собственную платформу, на которой производятся модели Lada, а также заключенный опцион с правом выкупа доли обратно в течение шести лет, говорит о том, что французскому концерну важен российской рынок: при первой возможности он хотел бы вернуться на прежние позиции.

Почему Renault так важен наш автомобильный рынок? «Во-первых, это большой рынок сбыта. Во-вторых, у французов была контрольная доля в «АвтоВАЗе». А доля на рынке по продажам новых автомобилей доходила до 30% суммарно, если брать Lada, Renault и Nissan», – говорит Сергей Удалов.

Можно ожидать, что доля Lada подрастет в ближайшее время, учитывая, что автомобильный рынок опустеет из-за ухода западных брендов. Ее рост будет ограничен лишь тем, удастся ли наладить поставки комплектующих на конвейер «АвтоВАЗа», как быстро и в каких объемах.

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«Работа в России подтверждает статус Renault как мирового автопроизводителя, увеличивает его доход, повышает капитализацию. Кроме того, работа в РФ позволяет компании присутствовать в соседних странах», – говорит Баранов.

«Важно, что Renault работает в бюджетном сегменте, а в России этот сегмент рынка будет перспективным еще долгие годы. Ситуация с доходами у потенциальных покупателей лучше не будет. К тому же для сертификации, закупок и производства бюджетных автомобилей важен объем, который создает российский рынок. Потеря такого большого рынка, как российский, надолго – плохо для экономики французского концерна в целом», – заключает Удалов.