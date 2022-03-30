На каких автомобилях будут ездить россияне

Авторынок России оказался в сложнейшей ситуации – ему грозит падение числа продаж новых машин вдвое. Не смог противостоять политическому давлению даже Renault, который больше других инвестировал в Россию. На потребительском уровне – дефицит, небывалый рост цен и сомнительные сделки. Однако «АвтоВАЗ» готовится скоро выпустить импортозамещенные модели. Что это будут за автомобили?

«АвтоВАЗ» официально рассказал, что скоро выведет на рынок специальные версии автомобилей Lada, в которых будет достигнуто максимальное импортозамещение по компонентам. Неофициально стало известно, что это будут за модели и как они будут модифицированы в новых условиях.

Как пишет Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на свои источники, автозавод выведет на рынок измененные «исконно российские модели» Lada – это Granta, Niva Legend, Niva Travel и Vesta. Именно эти четыре модели создавались на собственной российской платформе. Тогда как модели Largus и XRAY в этот список не входят, так как они построены уже на платформе Renault-Nissan B0 и в большей степени привязаны к поставщикам Renault.

Первой должна выйти на рынок «импортозамещенная» версия Granta, которая останется без ABS, ESP, системы динамической стабилизации автомобиля, подушек безопасности и системы экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС». Кроме того, модель лишится одного или двух датчиков кислорода в выпускной системе, в результате чего экологический уровень понизится с нынешнего «Евро-5» до «Евро-2». Также станет проще блок управления двигателем и его прошивка. Пул поставщиков Renault для этой модели заменят исключительно российскими компаниями. Под такие упрощенные автомобили Минпромторг РФ планирует ввести послабления в технический регламент.

Как передает «Автостат», для производственных площадок «АвтоВАЗа» импортные комплектующие составляют не более 20%. Это предприятие полного цикла с собственной металлургией, прессовым производством, мощностями по изготовлению автокомпонентов, включая силовые агрегаты и шасси, а также собственным научно-техническим центром. Ранее власти Самарской области подготовили приказ о создании единого автосборочного производства на базе трех ныне действующих. Эта производственная линия будет укомплектована необходимыми деталями и комплектующими.

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«На мой взгляд, это вполне возможная история для завода. У «АвтоВАЗа» есть опыт производства автомобилей без ABS, ведь изначально установка антиблокировочной системы не предусматривалась. И сейчас ABS обязательна только на общественном транспорте, но не для частных машин. У нас до сих пор из 40-миллионного парка на дороге ездит много старых машин, на которых не установлена ABS. С точки зрения безопасности и прогресса это все, конечно, неправильно, но такова жизнь», – говорит исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов. Это касается и подушек безопасности.

«Повышение экологических требований к автомобилю вводилось в цивилизованном сообществе в рамках мировых договоренностей. Это требовалось и для поставок машин на экспорт в западные страны с жесткими требованиями. Но в текущих условиях, вероятно, не до «Евро-5», – добавляет Удалов.

По его мнению, потребитель будет готов покупать такой автомобиль без ABS, подушек безопасности и еще чего-то, если он будет стоить дешевле, что было бы логично. Хотя на общей безопасности движения это отразится не лучшим образом. Однако ожидать супербюджетного автомобиля без обозначенных опций тоже не стоит. «Себестоимость производства, если грубо, вряд ли снизится больше чем на 10%. Потребительская стоимость, скорее, снизится. Если «АвтоВАЗ» сможет производить и продавать больше таких автомобилей, тогда сработает рынок, и дилеры сами уменьшат наценку, чтобы было с чем работать, что продавать и обслуживать», – полагает эксперт.

Остается вопрос с комплектующими. «Могут возникнуть проблемы с Vesta, так как эта модель выпускалась уже при Андерсоне (шведский топ-менеджер, который возглавлял «АвтоВАЗ»). И в этой модели было предусмотрено много импортных компонентов. Но и на исторических вазовских моделях многие компоненты заменялись на продукцию от глобальных поставщиков», – говорит Удалов.

Возможно, решению вопроса поможет параллельный импорт, который планируется разрешить. «АвтоВАЗ», вероятно, ищет разные возможности заменить те или иные выпадающие комплектующие. «У автопроизводителей на какой-то тип компонентов обычно имеется два-три поставщика. Условно, одна компания поставляет тормозные колодки на «Гранту», другой поставщик – на «Весту». Поэтому один из них может быстро разработать и начать производить эти колодки не только для «Гранты», но и для «Весты», – рассуждает собеседник. Какие-то детали могут производиться в России, какие-то можно найти в Китае или в других азиатских странах.

«Урок, который можно вынести из этой истории. Мы не смогли сделать нормальную локализацию в автопроме. Мы пытались, но потом поняли, что эффективнее быть встроенным в глобальный автопром. Что-то выгоднее закупать там, что-то производить у себя, что-то создавать на экспорт»,

– говорит Сергей Удалов.

Ситуация на автомобильном рынке России сейчас больше напоминает хаос и разруху. «Это паника, ажиотажный спрос, отсутствие понятной цены в условиях дефицита и отсутствия всякой конкуренции. Цены на автомобили, которые раньше считались бюджетными, сейчас уже выше, чем на квартиры», – говорит автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

В России действительно стали проводиться «экзотические» сделки: машины обменивали на недвижимость, чем обескуражили риелторов. Например, внедорожник Kia Mohave 2021 года с пробегом 10 тыс. км предлагали обменять на квартиру в Махачкале стоимостью не менее 7 млн рублей. Был зафиксирован всплеск поездок в Казахстан для покупок машин. Но надо помнить, что машина – это не средство вложения средств, а средство передвижения, говорит Моржаретто.

«Импортеры подняли цены на автомобили для дилеров на 40% и более, а один премиальный бренд поднял стоимость суммарно с 1 января на 56%. Основное повышение произошло в начале и середине марта. Это было, наверное, одно из самых существенных удорожаний за последние годы. Конечная стоимость автомобилей для клиентов выросла еще более – на 60-70%»,

– говорит генеральный директор ГК АВТОDОМ Андрей Ольховский. При этом в салонах наблюдается дефицит машин. «По запчастям еще более сложная ситуация – для осуществления ремонта необходим полный комплект на автомобиль, и если не хватает какого-то датчика, то ремонт может быть не произведен», – говорит Ольховский.

Европейские и даже японские автопроизводители остановили экспорт машин в Россию. Один за одним приостановили работу местные автозаводы иностранных брендов. Плюс возникли логистические проблемы из-за отказа трех крупнейших операторов контейнерных перевозок от доставок грузов в Россию.

«Приостановка работы Renault в России – это предпоследний тревожный звонок. Эта компания больше всего инвестировала в российский рынок, и печально, что она тоже приостановила производство», – говорит Моржаретто.

Именно компания Renault не только открыла в России собственное автопроизводство, но и стала главным акционером «АвтоВАЗа». Французы предоставили свою платформу для создания моделей под брендом Lada, привлекли собственных глобальных поставщиков комплектующих и т. д. Поэтому уходить из России компании экономически, конечно, невыгодно. Их решение связано с политическим давлением.

«Renault будет ждать, как будет развиваться ситуация, заморозив текущее состояние. В худшем случае будет пытаться продать свою долю в «АвтоВАЗе», но кто ее сейчас готов будет купить, вот вопрос», – рассуждает Удалов. По его мнению, пока автоконцерны стараются решать тактические задачи – как производить машины и сохранить рабочие места, и не думают о стратегических задачах.

Велика вероятность, что как прежде уже не будет.

Если европейские и японские автомобильные бренды не вернутся, то российский автомобильный рынок будет состоять из российских автомобилей Lada, китайских и, судя по всему, корейских марок,

считает Удалов. Вторые и третьи станут, вероятно, выходом для тех, кто готов платить больше.

Вместе эта троица занимает по итогам двух месяцев 2022 года 46% рынка продаж новых автомобилей, подсчитал Удалов. На Lada пришлось 22%, на китайские бренды – почти 10%, на Kia и Hyundai – еще 24%. Это значит, что Россия лишится чуть больше половины автомобильного рынка. Те, кто останутся, конечно, получат возможность увеличить свое присутствие на российском рынке.