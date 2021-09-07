Автолюбителей заставили переплачивать за дефицит новых машин

Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците, и как купить машину со скидкой?

Продажи новых автомобилей в России падают уже два месяца подряд. В августе они упали на 17% до 114 тыс. машин. Хотя за 8 месяцев рынок в целом вырос на 21%. Такие данные приводит Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). Парадокс в том, что проблема заключается не в спросе. Как отмечают в АЕБ, спрос со стороны покупателей как раз остается стабильным.

Все дело в нехватке новых автомобилей. Автопроизводители столкнулись с дефицитом электронных компонентов еще в начале лета. Причем, проблема имеет глобальный характер. Она появилась еще до пандемии в результате разных факторов – то пожар на фабрике чипов в Японии, то ледяной шторм в Техасе разорвал логистику доставки. Потом цепочка поставок стала прерываться из-за закрытия производств на фоне пандемии. Автоконцерны «проедали» свои запасы «электронных» комплектующих, затыкая возникающие дыры.

Но в третьем квартале 2021 года производители электронных чипов почти совсем остановились из-за распространения индийского штамма коронавируса. Глобальная нехватка полупроводников привела к дефициту машин в автосалонах по всему миру, и к падению продаж. В Великобритании, например, продажи новых авто рухнули в июле на треть, что стало самым низким уровнем продаж в этот месяц с 1998 года. В августе снова падение – на 22%.

Россию глобальная проблема не обошла стороной. «АвтоВАЗ» уже несколько раз за лето останавливал производство ряда своих моделей (Lada Xray, Largus и Granta) из-за нехватки импортных комплектующих с российского завода «Роберт Бош Самара». В понедельник там заявили, что сейчас до 15 тыс. сотрудников «АвтоВАЗа» находятся в режиме простоя с выплатой двух третей заработной планы из-за дефицита автомобильной электроники Bosch. Это почти половина всех сотрудников завода: в 2020 году там работало 34,2 тыс. человек.

Раньше на «АвтоВАЗе» уверяли, что дефицит комплектующих никак не скажется на наличии машин у дилеров. Однако прогноз оказался провальным. В автомобильных салонах уже образовался дефицит. Продажи автомобилей Lada в августе рухнули более чем на треть по сравнению с прошлым годом.

«Дефицит есть на все автомобили, так как эта проблема присутствует не у конкретных автопроизводителей, а у поставщиков полупроводников»,

- говорит Сергей Кучин, начальник отдела персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций».

Продажи в августе упали не только у автомобилей Lada, но также у Kia (корейцы занимают второе место по объему продаж после российской марки) – на 13%, у Hyundai (третье место) – на 19%, у Renault (четвертое место) падение на 11%. Замыкает пятерку лидеров Toyota, чьи продажи снизились на 4%. В топ-10 самых продаваемых марок вошли также Volkswagen, Skoda и Nissan, у которых продажи обвалились более чем на треть.

Еще одна причина дефицита на авторынке – это отложенный спрос, считает генеральный директор ГК АВТОDOM Андрей Ольховский. Он поясняет, что в первой половине годы автомобили поступали, но они передавались клиентам, которые заключили контракты в более ранний период. А потом началась проблема с импортными комплектующими, которая подтолкнула ожидания покупателей.

Впрочем, Ольховский говорит, что очередей на автомобили как таковых нет. «Но есть проблема с комплектациями и комплектующими и это выглядит как очередь. Ситуация практически одинаковая по всем брендам с разной степенью влияния», - говорит собеседник.

Сейчас наступило время «продавцов», а не «покупателей». И дилеры неплохо этим пользуются, предлагая вместо скидок дополнительные услуги и дополнительное оборудование к желаемому автомобилю. В итоге найти самую бюджетную базовую комплектацию сейчас практически невозможно.

«Условия сейчас диктуют автодилеры. Теперь нельзя прийти в салон и попросить скидку.

Мой коллега недавно пришел в салон премиальных автомобилей с наличными, выбрал машину, но пока обсуждал скидку, другой менеджер уже продал ее без скидки», - рассказывает Кучин.

«Модели, на которые очередь отсутствует, есть. Чтобы понять, на какие модели предлагаются скидки, достаточно посмотреть auto.ru. Это, как правило, автомобили стоимостью более 10 млн рублей», - рассказывает Ольховский.

«Цены растут постоянно, вам будут предлагать доплатить за то, другое и третье, апеллируя в том числе к тому, что других автомобилей нет. На сегодня, особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и 20 процентов, а до 50 процентов», - рассказал главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин в беседе с радио Sputnik.

Ситуация настолько непростая и неопределенная, что даже не новогодние праздники можно не дождаться традиционных распродаж автомобилей прошлого года. Это стало уже таким обыденным явлением, что многие россияне специально ждут конца года, чтобы подешевле купить автомобиль. В этом году при сохранении дефицита в автосалонах даже новогодних скидок можно не дождаться.

Когда же производители автомобильной электроники обрадуют мировой автопром? «Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев», - заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

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Сами автопроизводители уверяют, что дефицит импортных комплектующих продлится до апреля-мая следующего года. Однако и этот прогноз может оказаться слишком оптимистичным.

«Проблема с полупроводниками и другими комплектующими сохранится дольше, чем ждут производители. На мой взгляд, она будет иметь место вплоть до конца 2022 года. И то при условии смягчения ситуации по коронавирусным ограничениям. Если ситуация не будет смягчаться, то мы будем наблюдать нехватку полупроводников более долгий период времени», - говорит Ольховский.

Пока на рынке не вырастет предложение автомобилей, скидок ждать не приходится, говорит Кучин. Однако, если вы хотите купить автомобиль без дополнительных услуг и оборудования, то лучше всего не идти на поводу у продавца. Другое дело, что надо быть готовым к тому, что именно «ваш» автомобиль с необходимыми вам опциями придется подождать от двух до шести месяцев, заключает собеседник.

«Слово «скидки» можно забыть на ближайший год. Если вам нужен автомобиль прямо сейчас, то надо покупать. Если есть возможность подождать и потребности в замене текущего автомобиля нет, то надо подождать. После возобновления необходимых поставок, рынок, скорее всего, получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров», - заключает Ольховский.