Зачем «Русал» спасает убыточный немецкий завод Коронавирус сделал автомобили дефицитом 10 апреля 2021, 19:00

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Текст: Михаил Мошкин

Мировую автомобильную промышленность лихорадит. Европейские и азиатские заводы останавливают производства, а проблема автогигантов США будет решаться на уровне советника президента по национальной безопасности. Причина кризиса – нехватка электронных чипов, производство которых было сильно сокращено в период пандемии. Дефицит автомобилей уже привел к росту цен на них, в том числе и в России. В понедельник Белый дом вызовет на беседу топ-менеджеров ведущих компаний американского автопрома, Ford и General Motors, а также руководителей гигантов электронной промышленности Intel, Dell и Alphabet. Сотрудники администрации Джо Байдена и бизнесмены обсудят охвативший не только Соединенные Штаты, но и весь мир кризис, вызванный дефицитом электронных «мозгов» для автомобилей – микрочипов. Судя по списку участников встречи, которых перечислил CNN, совещание пройдет на беспрецедентно высоком уровне. Помимо профильных чиновников – директора Национального экономического совета Брайана Диза и глава Минторга США Джины Раймондо, администрацию будет представлять президентский советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Причина очевидна – перебои с поставками полупроводниковых деталей уже приводят к приостановке автомобильных производств в США. В прошедший четверг General Motors и Ford объявили, что из-за глобального дефицита микрочипов временно остановят свои заводы, в частности, на предприятиях General Motors перерыв может занять до двух недель и охватить до 10 тысяч работников. Те же проблемы испытывают и другие мировые автопроизводители. В прошедшую пятницу руководство Hyundai Motor Co сообщило, что по причине нехватки чипов будет на два дня остановлен конвейер на заводе в южнокорейском Асане. Ранее производство прекращалось почти на неделю в марте, сообщало Reuters. Компания Volkswagen уже предупредила, что в первом квартале года выпустит на 100 тысяч машин меньше ожидаемого, а по оценке The Financial Times – и на все 400 тысяч. По данным американо-британской компании IHS Markit, из-за недостатка полупроводниковых деталей в первом квартале будет отложено производство около 1 млн автомобилей по всему миру. Это около 5% от общего выпуска. Спрос на микросхемы вряд ли будет удовлетворен по крайней мере до второго полугодия 2021 года, констатировала в начале марта Financial Times. О том, что глобальный дефицит чипов сохранится по крайней мере до лета, тому же изданию сказал гендиректор фирмы Valeo – одного из крупнейших в мире производителей автокомплектующих Жак Ашенбуа. Как в свою очередь сообщила в субботу газета «Коммерсант», в России нехватка электронных компонентов для автопрома, вкупе с ограничениями из-за пандемии коронавируса, привела к росту цен на автомобили и падению рынка машин в марте на 5,7%. На эту тему «Никаких проблем по этому поводу не было, пока не начался карантин, – пояснил газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто. – Когда прошлой весной на карантин начали закрываться различные производства, в том числе автомобильные, спрос на чипы упал, как и на любые комплектующие. Но проблема в том, что для производства микросхем требуются кристаллы – а их нужно выращивать довольно долго, около полугода». При этом надо учесть, что по кристаллам для микросхем, используемым в автомобильной промышленности, специализируется не так уж много производителей, отметил эксперт. По его словам, на этом рынке «существуют всего две крупные компании, одна в Японии, другая – на Тайване». «Бизнес серьезный, вкладывать в него надо большие средства, так что больше на этот рынок никто особо не рвался», – пояснил Моржаретто. Другие эксперты также упоминают тайваньскую компанию TSMC и японскую Renesas Electronics в качестве ключевых поставщиков полупроводниковых изделий для автопрома. Когда осенью 2020 года спрос на автомобили вновь начал расти, выяснилось, что кристаллов для чипов попросту нет – и для того, чтобы их вырастить, требуются упомянутые полгода, продолжает собеседник. «Поэтому и образовался разрыв в поставках», – отметил Моржаретто. Кроме того, добавил он, у японской компании были внутренние проблемы, и фирма никак не может выйти на полный объем производств. В марте на заводе Renesas Electronics в Токио произошел масштабный пожар, отмечала The Wall Street Journal. «В целом можно сказать, что дефицит чипов – это последствия локдаунов, остановок производств во время пандемии, – в свою очередь, констатировал гендиректор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. – Это последствие нарушения технологических цепочек поставок, начиная от редкоземельных металлов и заканчивая собственно чипами». «Проблемы с чипами испытывают сейчас все высокотехнологичные отрасли промышленности, не только автопроизводители, но и, например, производители ноутбуков, других электронных приборов. Есть мнение, что устранить эту проблему пока не удается, даже с учетом участия в ее решении президентов», – в свою очередь, указал Моржаретто. По его оценке, кризис продлится еще по крайней мере два месяца, пока не наладятся нормальные поставки. По мнению Мосеева, какие-либо сроки разрешения проблемы обозначать рано. «Ведь локдауны, остановки производств и закрытие границ, возобновляются то в одной стране, то в другой, что постоянно мешает полному восстановлению производств», – напомнил собеседник. Кроме того, кризис, вызванный пандемией, нарушил и мировые логистические цепочки, отметил Мосеев. На проблемы с доставкой необходимых комплектующих указал и Моржаретто. «Здесь множество проблем, тот же контейнеровоз, блокировавший Суэцкий канал, и тот едва не «сломал» глобальную логистику так, что она еще будет приходить в себя еще не один месяц, – напомнил собеседник. – Проблемы решаются, но нельзя сказать, что их удастся снять завтра-послезавтра». По мнению экспертов, нехватка микросхем ударила по всем сегментам автомобильного рынка – и по бюджетным машинам, и по авто премиум-класса. «Есть проблемы и у Renault, и, насколько известно, проявились такие же трудности у ВАЗа с производством «Лады», – указал Мосеев. – Та же самая история и с премиум-брендами. Проблема – глобальная, и пока никто толком не может понять размер бедствия». По мнению собеседника, не следует ожидать, что мировые автопроизводители сейчас перенацелят потоки своих товаров, например, на европейский рынок в ущерб российскому. «Скорее всего, будет пропорциональное распределение», – считает гендиректор РОАД. Сейчас же объем ввозимых в Россию иномарок явно уменьшается. «Дефицит связан с целым рядом моделей, в том числе, и на российском рынке, и на мировых рынках, – отметил Моржаретто. – В целом, российский рынок переживает проблемы с целым рядом моделей». Дилеры поднимают цены, так как спрос россиян на самые ходовые автомобили в популярных комплектациях превышает предложение. Добавим, что как отмечало РИА Новости, осенью 2020 года на складах дилеров было в 2,5 раза меньше автомобилей, чем за год до того. Тогда же эксперты фиксировали рост цен на авто на 8%. Что же касается собственно дефицита высокотехнологичных комплектующих, то он сказывается не только на поставках иномарок в Россию, но и на отечественном автопроме, констатировал Моржаретто. «Есть проблемы с микросхемами. Существуют трудности с поставками некоторых видов оборудования, в первую очередь систем «ЭРА-ГЛОНАСС», которые должны быть установлены на каждый новый автомобиль, – перечислил эксперт. – Перебои с поставками комплектующих не такие серьезные, как в США, но надо отметить при этом, что у нас и объемы производства в десять раз меньше, чем в Соединенных Штатах».