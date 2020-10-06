Почему в России возник дефицит автомобилей

Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю?

Несмотря на кризисную ситуацию и экономическую неопределенность, россияне массово скупают новые автомобили. В сентябре продажи легковых автомобилей и LCV выросли на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 154,41 тысяч штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. Рост отмечается уже второй месяц подряд. Всего за 9 месяцев в России было продано чуть более 1 млн автомобилей.

Продажи новых автомобилей в текущем году оказались не такими катастрофическими, как это выглядело еще весной в разгар карантина. «В апреле, когда все было закрыто, были прогнозы вплоть до минус 50%, потом их скорректировали до минус 30%, а сейчас уже большинство говорят, что падение будет меньше 20%, а некоторые называют цифру в минус 13%. Я думаю, что увидим падение продаж новых автомобилей по году ближе к минус 15%. Но с учетом того, что пережила экономика в этом году, это очень хороший результат для авторынка», - считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

Откуда у россиян деньги на автомобили в условиях кризиса? Помогает отложенный спрос, слабеющий рубль, снижение туристической активности и меры государственной поддержки, считает глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель.

«Люди опасаются роста цен из-за девальвации рубля. Логика такая: если машина подорожает на полмиллиона, то лучше ее купить сейчас, чем через три месяца. Если рубль упал на 15% с начала года, то это не означает ровно такого же подорожания автомобилей. Во-первых, есть демпфер в виде локализации, поэтому российские заводы на сразу поднимают цену. Но если рубль падает на 15%, то в среднесрочном перспективе собираемые автомобили подорожают на 10%. Те, кто импортирует автомобили, придержат рост цен, чтобы продать, но все равно будут стремиться к паритету с валютной ценой», - говорит Мосеев.

«И, наверно, у нас уже на генном уровне встроено, что если есть очередь, значит, стоит купить»,

- отмечает вторую причину собеседник. На рынке действительно образовался дефицит автомобилей, что привело к очередям в автосалонах. Последний раз такие очереди наблюдались, вспоминает Мосеев, в 2007-2008 годах, когда некоторые модели автомобилей приходилось порой ждать до полутора лет.

Всему виной остановка работы автозаводов этой весной, потом были плановые летние каникулы. Плюс из-за пандемии образовались сложности в логистике и поставках комплектующих.

«Наиболее сильный ажиотаж пришелся на июль, когда авторынок показал рост к прошлому году, и на август. Однако в августе дилеры уже имели сложности с доступностью автомобилей для клиентов и в сентябре дефицит авто на складах дилеров увеличивался. Сейчас в дилерских центрах отмечается активный трафик, спрос есть, но он по-прежнему ограничен доступностью автомобилей. Спрос держится на все бренды и на все сегменты – и на массовый, и на премиум», - говорит Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

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По его словам, поставки новых автомобилей ожидались в середине сентября, но эти сроки сдвинулись. «Наиболее позитивная ситуация сейчас по корейским брендам и автомобилям Skoda, где первые авто из новой партии пришли в конце сентября. По остальным локальным брендам поставки ожидаются в середине октября. По импортным брендам – вероятно уже после Нового года, если не будут введены новые ограничения», - отмечает Петрунин.

По мнению Мосеева, дефицит автомобилей, которые производятся в России, закончится через месяц-два, а по импортным брендам – через 3-4 месяца. Потому что те производители, у которых нет собственного производства в России, удовлетворяют потребности не только российского, но и других, более приоритетных для них рынков. Дефицит хорошего предложения, кстати, отмечается и на вторичном рынке, в том числе из-за увеличения срока владения машиной.

Несмотря на ожидаемое падение продаж новых авто по сравнению с 2019 годом, стоит отметить хорошую доходность автомобильного ритейла. Последний раз такая хорошая доходность была в 2012 году, вспоминает Мосеев.

«Последние пять лет мы жили в ситуации, когда дилеры вынуждены были предоставлять скидки, отдавая свой доход практически полностью, а иногда даже больше, в расчете компенсировать этот минус другими доходами. А сейчас сработали рыночные механизмы: скидок либо совсем нет, либо они незначительные на неходовые модели. Поэтому дилеры сейчас работают с той маржой, которая обозначена производителями. В зависимости от бренда она колеблется от 3 до 7%», - говорит собеседник.

При этом пропорция покупок автомобилей в кредит и за собственные средства не изменилась. «Все как всегда: часть покупает автомобиль в кредит, часть – за наличные», - говорит Мосеев. Доля тех и тех примерно поровну. Правда, Петрунин замечает замедление кредитных продаж сейчас из-за сложностей с одобрением кредитов со стороны банков. Они стали опасаться невозвратов заемов.

«На ажиотажный спрос на автомобили в какой-то степени могла сыграть экономия в этом году на зарубежном отдыхе. Кто-то покупает дополнительный автомобиль ради безопасности. В дилерский центр Mercedes клиенты приходят за покупкой второго-третьего авто в семью. Из разговора понятно, что они просто переживают за членов семьи, не хотят, чтобы те пользовались такси», - рассказывает Олег Мосеев.

Возможно, есть и такие покупатели: на покупку квартиры в ипотеку денег не хватает или есть страх потерять работу, поэтому клиенты ограничиваются покупкой автомобиля.

«Если человек переживает, что может потерять работу, то деньги лучше оставить в деньгах. Машина не является инвестиционно привлекательным товаром. Она теряет в стоимости, как только выехала за ворота.

Поэтому покупать машину, чтобы сохранить деньги – это плохая идея. Думаю, многие учли опыт 2015 года, когда те, кто вложил деньги в автомобили, потом сильно на этом потеряли», - предупреждает Мосеев.

Обычно в конце года и в январе россиян балуют большими скидками на автомобили предыдущего года выпуска. Однако в этом году этого может не быть. Зачем делать скидку, если машины в дефиците?

Однако как будет, на самом деле, эксперты говорить не берутся. Вдруг автопроизводители навезут машин в достаточном количестве. Петрунин считает, что в 2021 году рост цен на автомобили продолжится в связи с ростом курсов валют. Однако дальше никто не заглядывает.

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