Почему в России возник дефицит автомобилей

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6 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:19  |  vz.ru
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Российское вино распробовали за границей

Пандемия помогла российским виноделам Валерий Матыцин/ТАСС
В сельском хозяйстве России может выстрелить еще одна отрасль – виноделие, считают в Минсельхозе. Экспорт российского вина в последние годы показывает рост. Его распробовали, например, в Китае. Однако одна задача российскими виноделами уже решена – отечественное вино в стране решительно вытесняет импортное. Как же это произошло? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США добили латвийскую банковскую систему

Банковская система Латвии хорошо начинала, но плохо кончила REUTERS/Ints Kalnins
Банки Латвии, еще не так давно приносившие этой стране огромный доход, в том числе за счет вкладов из России, оказались под полным контролем США. Латвия и США подписали договор, в соответствии с которым сведения о клиентах латвийских банков будут передаваться американцам. Так закончились мечты о «прибалтийской Швейцарии», много лет воодушевлявшие латвийских политиков. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Почему в России возник дефицит автомобилей

    В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году    6 октября 2020, 20:35
    Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
    Текст: Ольга Самофалова

    Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю?

    Несмотря на кризисную ситуацию и экономическую неопределенность, россияне массово скупают новые автомобили. В сентябре продажи легковых автомобилей и LCV выросли на 3,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 154,41 тысяч штук, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса. Рост отмечается уже второй месяц подряд. Всего за 9 месяцев в России было продано чуть более 1 млн автомобилей.

    Продажи новых автомобилей в текущем году оказались не такими катастрофическими, как это выглядело еще весной в разгар карантина. «В апреле, когда все было закрыто, были прогнозы вплоть до минус 50%, потом их скорректировали до минус 30%, а сейчас уже большинство говорят, что падение будет меньше 20%, а некоторые называют цифру в минус 13%. Я думаю, что увидим падение продаж новых автомобилей по году ближе к минус 15%. Но с учетом того, что пережила экономика в этом году, это очень хороший результат для авторынка», - считает вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев.

    Откуда у россиян деньги на автомобили в условиях кризиса? Помогает отложенный спрос, слабеющий рубль, снижение туристической активности и меры государственной поддержки, считает глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель.

    «Люди опасаются роста цен из-за девальвации рубля. Логика такая: если машина подорожает на полмиллиона, то лучше ее купить сейчас, чем через три месяца. Если рубль упал на 15% с начала года, то это не означает ровно такого же подорожания автомобилей. Во-первых, есть демпфер в виде локализации, поэтому российские заводы на сразу поднимают цену. Но если рубль падает на 15%, то в среднесрочном перспективе собираемые автомобили подорожают на 10%. Те, кто импортирует автомобили, придержат рост цен, чтобы продать, но все равно будут стремиться к паритету с валютной ценой», - говорит Мосеев.

    «И, наверно, у нас уже на генном уровне встроено, что если есть очередь, значит, стоит купить»,

    - отмечает вторую причину собеседник. На рынке действительно образовался дефицит автомобилей, что привело к очередям в автосалонах. Последний раз такие очереди наблюдались, вспоминает Мосеев, в 2007-2008 годах, когда некоторые модели автомобилей приходилось порой ждать до полутора лет.

    Всему виной остановка работы автозаводов этой весной, потом были плановые летние каникулы. Плюс из-за пандемии образовались сложности в логистике и поставках комплектующих.

    «Наиболее сильный ажиотаж пришелся на июль, когда авторынок показал рост к прошлому году, и на август. Однако в августе дилеры уже имели сложности с доступностью автомобилей для клиентов и в сентябре дефицит авто на складах дилеров увеличивался. Сейчас в дилерских центрах отмечается активный трафик, спрос есть, но он по-прежнему ограничен доступностью автомобилей. Спрос держится на все бренды и на все сегменты – и на массовый, и на премиум», - говорит Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр».

    По его словам, поставки новых автомобилей ожидались в середине сентября, но эти сроки сдвинулись. «Наиболее позитивная ситуация сейчас по корейским брендам и автомобилям Skoda, где первые авто из новой партии пришли в конце сентября. По остальным локальным брендам поставки ожидаются в середине октября. По импортным брендам – вероятно уже после Нового года, если не будут введены новые ограничения», - отмечает Петрунин.

    По мнению Мосеева, дефицит автомобилей, которые производятся в России, закончится через месяц-два, а по импортным брендам – через 3-4 месяца. Потому что те производители, у которых нет собственного производства в России, удовлетворяют потребности не только российского, но и других, более приоритетных для них рынков. Дефицит хорошего предложения, кстати, отмечается и на вторичном рынке, в том числе из-за увеличения срока владения машиной.

    Несмотря на ожидаемое падение продаж новых авто по сравнению с 2019 годом, стоит отметить хорошую доходность автомобильного ритейла. Последний раз такая хорошая доходность была в 2012 году, вспоминает Мосеев.

    «Последние пять лет мы жили в ситуации, когда дилеры вынуждены были предоставлять скидки, отдавая свой доход практически полностью, а иногда даже больше, в расчете компенсировать этот минус другими доходами. А сейчас сработали рыночные механизмы: скидок либо совсем нет, либо они незначительные на неходовые модели. Поэтому дилеры сейчас работают с той маржой, которая обозначена производителями. В зависимости от бренда она колеблется от 3 до 7%», - говорит собеседник.

    При этом пропорция покупок автомобилей в кредит и за собственные средства не изменилась. «Все как всегда: часть покупает автомобиль в кредит, часть – за наличные», - говорит Мосеев. Доля тех и тех примерно поровну. Правда, Петрунин замечает замедление кредитных продаж сейчас из-за сложностей с одобрением кредитов со стороны банков. Они стали опасаться невозвратов заемов.

    «На ажиотажный спрос на автомобили в какой-то степени могла сыграть экономия в этом году на зарубежном отдыхе. Кто-то покупает дополнительный автомобиль ради безопасности. В дилерский центр Mercedes клиенты приходят за покупкой второго-третьего авто в семью. Из разговора понятно, что они просто переживают за членов семьи, не хотят, чтобы те пользовались такси», - рассказывает Олег Мосеев.

    Возможно, есть и такие покупатели: на покупку квартиры в ипотеку денег не хватает или есть страх потерять работу, поэтому клиенты ограничиваются покупкой автомобиля.

    «Если человек переживает, что может потерять работу, то деньги лучше оставить в деньгах. Машина не является инвестиционно привлекательным товаром. Она теряет в стоимости, как только выехала за ворота.

    Поэтому покупать машину, чтобы сохранить деньги – это плохая идея. Думаю, многие учли опыт 2015 года, когда те, кто вложил деньги в автомобили, потом сильно на этом потеряли», - предупреждает Мосеев.  

    Обычно в конце года и в январе россиян балуют большими скидками на автомобили предыдущего года выпуска. Однако в этом году этого может не быть. Зачем делать скидку, если машины в дефиците?

    Однако как будет, на самом деле, эксперты говорить не берутся. Вдруг автопроизводители навезут машин в достаточном количестве. Петрунин считает, что в 2021 году рост цен на автомобили продолжится в связи с ростом курсов валют. Однако дальше никто не заглядывает.

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