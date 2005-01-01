Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

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3 апреля, среда  |  Последнее обновление — 21:35  |  vz.ru
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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

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Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

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В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
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Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...
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            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода    3 апреля 2019, 21:30
            Фото: Михаил Климентьев/
            пресс-служба президента РФ/ТАСС
            Текст: Ольга Самофалова

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            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Впрочем, по традиции президент оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?

            Первые новости с ожидаемой церемонии открытия завода Mercedes-Benz в Подмосковье были довольно неожиданными. Президент Владимир Путин приехал на российском лимузине Aurus проекта «Кортеж», а посол Германии в России Рюдигер фон Фрич прибыл на мероприятие на автомобиле BMW – главном конкуренте Mercedes.

            Впрочем, автомобильный эксперт Игорь Моржаретто не увидел в этом ничего необычного. «На самом деле президент прилетел на вертолете, а потом пересел на служебный автомобиль, на котором он передвигается», – сказал он. По его словам, никто не воспринял это как рекламу отечественного люксового автомобиля в стане немецкого конкурента.

            Но если делегация посольства ФРГ была замечена выходившей из припаркованной у входа BMW 7 Series, то президент на служебном автомобиле заехал прямо на территорию завода. С ним в машине находился глава Минпромторга Денис Мантуров. Владимир Путин уже ездил на лимузине Aurus Senat во время инаугурации в мае 2018 года. Автомобиль доставил его из рабочего кабинета в Большой Кремлевский дворец. Однако министр для служебных поездок использует Aurus чуть меньше месяца, сообщил представитель Мантурова.

            Интересно, что до того как у Владимира Путина появился отечественный служебный автомобиль, президент передвигался как раз на бронированном Mercedes-Benz S600 Pullman. В реестре ФСО значились десятки таких машин стоимостью до нескольких десятков миллионов рублей.

            В любом случае эта поездка первых лиц государства на лимузине Aurus станет отличной поддержкой отечественной модели за 6-7 млн рублей, которая является прямым конкурентом автомобилей Mercedes S-класса и той же BMW 7 серии. До старта серийного производства российских Aurus осталось чуть больше года. После того, как в 2010 году Владимир Путин проехался по трассе Хабаровск-Чита на ярко-желтой Lada Kalina еще долго в автосалоны приходили клиенты и просили модель в цветовой гамме «как у Путина».

            Впрочем, и немецкий концерн Daimler, куда входит подразделение Mercedes, Владимир Путин тоже, конечно, не обидел. «Мы присутствуем при очень приятном и важном для нашего автомобильного рынка событии - на открытии нового автомобильного завода еще одной крупной и очень уважаемой в мире и в нашей стране компании «Мерседес-Бенц», – отметил он.

            «Я знаю, как долго шел диалог, как долго шла компания к принятию инвестиционного решения. Мы хотим поблагодарить наших коллег из компании «Мерседес-Бенц» за то, что это решение принято и практически уже реализовано», – сказал президент.

            На строительство завода потребовалось 1,5 года. Здесь планируется выпускать 25 тыс. автомобилей в четырех модификациях (для сравнения – это в пять раз больше, чем планируемый объем выпуска Aurus). Первыми стали выпускать седаны Е-класса. Цена седана стартует от 3,150 млн рублей. Изменится ли она в связи с открытием производства – пока неизвестно. Эта модель стала второй самой продаваемой в линейке Mercedes-Benz в России (7,3 тыс.). Чуть лучше продается только модель GLC (7,9 тыс.).  Со временем могут организовать производство внедорожников GLE, GLC и GLS.

            «На заводе будут работать почти 1000 человек, причем уже 500 – 700 активно работают. Во все уровни бюджетной системы планируется выплатить около 4 млрд рублей (за 10 лет). А общие инвестиции уже составили 19 млрд рублей», – подчеркнул Путин. Президент уверил, что государство и дальше будет поддерживать подобные проекты, которые осуществляются как с российскими, так и с иностранными партнерами.

            И, конечно, по традиции Путин оставил свой автограф на капоте немецкой машины. «Это традиция – тот, кто открывает завод, расписывается на капоте первого выпущенного автомобиля. Потом такие автомобили хранят в заводской коллекции, и показывают, что вот у нас был президент», – говорит Моржаретто.

            «Мерседес» интересен тем, что когда российский авторынок рос двузначными цифрами, и многие автоконцерны спешили построить в России завод, немцы ни о чем таком и не помышляли.

            Зато когда рынок после 2014 года обвалился, они неожиданно в 2016 году решаются построить в России завод по производству премиальных автомобилей. Чем объясняется такой странный подход?

            «Ситуация у «большой немецкой тройки» (Мерседес, Ауди, БМВ) довольно неплохая, продаются они все отлично. Как правило, в любой стране, и Россия не исключение, кризис кризисом, а «премиум» продается неплохо. Это не наше исключение, это мировое правило», – говорит Моржаретто. Однако «Мерседес» прекрасно обходился до сих пор без прямых инвестиций в Россию.

            По данным «Автостата», продажи «Мерседесов» выросли с 2008 по 2018 года более чем в два раза – с 16,8 тыс. до 36,2 тыс. На пике роста в 2014 года сумели продать в России 49 тыс. таких машин. В 2016-2015 годах продажи упали до 35 тыс., а в 2018 году был небольшой рост – до 36,2 тыс. При этом, доля марки в премиум-сегменте в 2018 году составила целых 24%, то есть практически каждый четвертый проданный в России премиальный автомобиль был Mercedes-Benz.

            Толчком, скорее всего, стала политика протекционизма российских госструктур.  «Мерседесы» не допускали к госзакупкам в последние годы, потому что властным структурам России запретили покупать автомобили, произведенные за рубежом, только собранные в России. Это не мы придумали, такое правило существует во всех автомобильных странах мира. Почему, например, чиновники Германии не ездят на американских автомобилях? На деньги российского бюджета тоже должны покупаться российские машины, в том числе, иномарки, собранные в России», – говорит Моржаретто.

            Участие в госзакупках – это важно для любых премиальных автомобилей. По данным исследования РБК на начало 2016 года, в сегменте представительских автомобилей в автопарке чиновников представлены все три немецких бренда. Это в основном BMW серии 523, 525, 750, Audi A6, а среди линейки Mercedes чиновники предпочитали E350 и S350.

            Постановление о запрете закупок иностранных автомобилей, которое вступило в силу 1 января 2015 года, ударило именно по Mercedes, а не его конкурентам. Потому что BMW и Audi к тому времени уже имели собственные площадки в России.

            BMW собирают в Калининграде на «Автоторе», а Audi на мощностях VW под Калугой. Даже у Toyota, которую тоже любят чиновники, был свой заводик во Владивостоке, правда, его в итоге все равно закрыли. «По России лидирует BMW в том числе потому, что его собирают в России», – говорит Моржаретто. Хотя несколько лет назад впереди по продажам был Mercedes.

            Госсектор, правда, очень любил и американские автомобили Ford, что не спасло американский автоконцерн от провала. Американцы один за одним покидают российский рынок. Сначала General Motors, а недавно об уходе заявил Ford, начавший распродажу уже выпущенных машин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал позитивным фактором стремление иностранных промышленных компаний, в частности, Mercedes-Benz, занять освобождающиеся после ухода конкурентов ниши на российском рынке. «Вы видите, что Mercedes расширяет свое присутствие. Какие-то компании не могут завоевать необходимый сегмент рынка. Так, вы знаете, Ford отказывается от производства легковых машин, но другие компании, наоборот, компенсируют, скажем так, отсутствие своих конкурентов... Поэтому процесс развивается, это позитивно», - заявил Песков.

            Мнение пресс-секретаря президента, участники рынки, правда, слегка раскритиковали. «Форд» и «Мерседес» относятся к разным сегментам – массовому и премиальному – поэтому сравнивать позиции этих брендов на российском рынке нельзя, это абсолютно разные ситуации», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Главная ошибка Ford, которая стоила ему любви россиян, заключалась в том, что он из массового сегмента попытался уйти в премиальный, где его ждал полный провал. «В последнее время «Форд» уже не являлся лидером ни в технологическом, ни в имиджевом плане. Его заместили более успешные конкуренты – Хендэ, Киа, Шкода, Фольксваген и прочие», – считает Петрунин.

            Mercedes – это изначально премиальная автомобильная марка, которая десятилетиями удерживает лидерские позиции в своем сегменте. Вместе со своими главными конкурентами – другими немецкими брендами BMW и Audi, которые известны как «большая немецкая тройка» в автопроме.

            Еще одна причина, почему Mercedes решил открыть производство в России, в том, что заводу удалось получить особые преференции от правительства. «Mercedes-Benz использовал политическую ситуацию из-за санкций, и пробил для себя очень-очень-очень хорошие преференции. Какие именно – никто не знает, но догадываются. Мы сейчас в изоляции, и это большой политический шаг – надо показать всему миру, что Mercedes к нам идет. Если бы не было экономических санкций против России, я уверен, что Mercedes не открыл бы завод, потому что не было бы таких преференций», – считает вице-президент Ассоциация Российские автомобильные дилеры Владимир Моженков.

             «Раньше были соглашения по промсборке, где условия для всех были примерно одинаковые. Сейчас заключаются СПИКи (специальный инвестиционный контракт), а основные претензии к ним – в их непрозрачности», – говорит Моржаретто.

            В целом, открытие завода компанией, конечно, правильное решение. «У Mercedes сильные позиции в России, и открытие завода только их усилит, и, думаю, он потеснит своих конкурентов. Во-вторых, Mercedes планирует не на один-пять лет, а рассматривает российский рынок на десятилетия вперед. Я верю, что через какое-то время у нас будет рост благосостояние российских граждан, и автомобильный рынок будет расти», – отмечает Моженков.

            «Строительство завода Мерседес в России – необходимый шаг для сохранения доли рынка и лидирующих позиций в своем сегменте. В противном случае часть рыночной доли Мерседес в относительно краткосрочной перспективе могла бы перейти к конкурентам из «большой немецкой тройки», уже имеющим локализованное производство в стране. Автопроизводители, не имеющие собственного производства в РФ, в ближайшее время будут выбывать с российского рынка и превращаться в нишевые бренды», – считает Денис Петрунин.

            Удастся ли Mercedes-Benz опередить BMW в России благодаря заводу, сказать сложно. Даже на немецком рынке эти бренды идут ноздря в ноздрю. В любом случае, Mercedes снова получит возможность участвовать в госзакупках. Ранее в компании официально указывали, что на долю госзаказа приходилось всего 3% от продаж. Однако эксперты уверены, что чиновники могут обеспечивать большую долю продаж концерну. Не исключено, что после трат на завод во время санкционной войны Запада против России, госструктуры в благодарность будут еще более благосклонны к Mercedes-Benz.

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