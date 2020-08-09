Что нужно для создания электромобилей в России

Россия включилась в одно из главных технологических соревнований современной эпохи - изобретение гибридных и электромобилей. И хотя первый блин на этом поприще, «Ё-мобиль» Михаила Прохорова оказался позорным провалом, в России не так давно появился новый подобный проект. Что необходимо, чтобы отечественная промышленность составила конкуренцию электромобилям Илона Маска?

Доля электромобилей на отечественном авторынке пока ничтожна, однако мировые тренды вряд ли обойдут Россию стороной – в ближайшие годы этот тип машин окончательно станет массовым. Российский автопром едва ли сможет повторить успех Tesla, однако собственные модели, которые способны занять достойное место в некоторых специализированных нишах авторынка, уже есть.

По данным аналитического агентства «Автостат», на 1 января в России насчитывалось лишь 6,3 тысячи электромобилей – ничтожные 0,014% от общего парка легковых машин в стране. 83% от этого количества приходится всего на одну модель Nissan Leaf, а знаменитых Tesla, которые у себя на родине в США уже стали вполне массовым явлением, в России имеется чуть больше 400 единиц.

Затянувшийся, но неизбежный старт

Занять свою нишу в мире электромобилей и их родственников – гибридных авто – Россия планировала еще в начале прошлого десятилетия. Тогда миллиардер Михаил Прохоров заявил о проекте «Ё-мобиль», который должен был выйти в серию в 2015 году. Но кончилось это тем, что весной 2014 года группа ОНЭКСИМ за символический один евро передала технологии институту НАМИ - ведущей научной организации страны в области автомобилестроения, и проект был закрыт.

Чуть более реалистичным оказались планы «АвтоВАЗа» по развитию электромобиля EL LADA на базе «народной» модели Kalina. Эту модель с запасом хода в 150 километров на полностью заряженных аккумуляторах впервые представили публике в 2011 году, но дальше мелких партий дело не пошло. Как сообщал в 2017 году глава Минпромторга Денис Мантуров, на тот момент было выпущено всего 100 штук EL LADA, а продано 40 автомобилей. На этом «АвтоВАЗ» не остановился и разработал электромодификацию Lada Vesta под названием EV, хотя эта машина изначально не претендовала на общедоступность – ее предполагаемая цена была заявлена в размере около 40 тысяч долларов.

Задачу появления массового российского электромобиля может решить проект Zetta, о котором впервые стало известно три года назад. Его важнейшая конструктивная особенность – использование асинхронного мотор-колеса, созданного российским изобретателем Дмитрием Дуюновым. В этом агрегате вместо пояса сильных редкоземельных магнитов, как в классических электродвигателях, используется широкое кольцо из медной обмотки, при этом двигатель совмещен с колесом, в отличие от других электромобилей. Все это обеспечивает высокую экономичность.

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Но, пожалуй, самая примечательная особенность проекта Zetta – это его стоимость: на данный момент в него вложено 550 млн рублей. Для сравнения, необходимые инвестиции в «Ё-мобиль» в 2010 году оценивались в 150 млн евро – порядка 6 млрд рублей по тогдашнему курсу. Привлечь средства в Zetta удалось благодаря господдержке. Проект получил субсидию Минпромторга в 191 млн рублей, льготный заем Фонда развития моногородов на 49,5 млн рублей по ставке 0% годовых, а сейчас рассматривается возможность выделения ему еще 100 млн рублей от Фонда развития промышленности РФ.

На сегодняшний день для Zetta получен код WMI – международный идентификационный код, определяющий статус автопроизводителя, собраны предсерийные электромобили. Этап сертификации завершен на 70%, идет опытно-промышленная сборка, сообщил Денис Мантуров в недавнем интервью ТАСС. По данным автомобильного издания «Дром», Zetta будет выпускаться в трех комплектациях. Базовая - переднеприводная Basa без усилителя руля – оценивается примерно в 550 тысяч рублей, вариант Basa Plus будет оснащен батареей с двойной емкостью (20 кВт-час), кондиционером и двухзонным климат-контролем, полноприводная комплектация Luxe будет стоит 1,2 млн рублей.

Разработки российского автопрома связаны не только с легковыми электромобилями. В августе КАМАЗ начнет дорожные испытания своей первой модели электрических грузовых автомобилей - электромусоровоза «КАМАЗ-Чистогор». Емкость его тяговой аккумуляторной батареи составляет 156,6 кВт/час, расчетный запас хода при полной массе автомобиля с учетом работы надстройки на прессование мусора – 100 километров. Шасси этой машины предусматривает возможность монтажа различных вида надстроек - бортовой автомобиль, изотермический фургон, рефрижератор, автогидроподъёмник, автоэвакуатор, автомобиль-цистерна. В серийное производство новую модель КАМАЗа планируется запустить в 2023 году.

Сегмент оправданных сомнений

Тем не менее, неудача проекта «Ё-мобиль» (на который было собрано около 200 тысяч предварительных заявок, но дальше нескольких опытных образцов дело не пошло) по-прежнему остается весьма симптоматичной для российского авторынка. После того, как массовый интерес к новому поколению автомобилей схлынул, оказалось, что их перспективы в России выглядят очень смутно.

Первые же опыты использования произведенных электрокаров на «земле» столкнулись с инфраструктурными проблемами. Например, на курортах Кавминвод планировалось развивать сеть такси на базе EL LADA, но эти намерения уперлись в разногласия по поводу того, кто должен финансировать строительство заправок для них – местные администрации брать на себя эти расходы не стали.

Причины того, почему этот сегмент находится в России в зачаточном состоянии, хорошо известны.

Как показывает мировая практика, для расширения рынка электромобилей требуются серьезные вложения в необходимую для них инфраструктуру зарядки батарей, значительные государственные субсидии для покупателей таких машин, дорогостоящая маркетинговая кампания и т.д. Кроме того, в России успешно развивается такая недорогая с точки зрения расходов на горючее альтернатива бензиновым двигателям, как использование в качестве моторного топлива природного газа. Поэтому эксперты авторынка относятся к перспективам электромобилей в России с понятным скепсисом.

«Сейчас рано говорить о серийном автомобиле и тем более сервисной инфраструктуре. Идет опытно-промышленная сборка, и сертификация машины не пройдена», - комментирует проект Zetta Ренат Тюктеев, директор компании «Ауди. Авилон». Заявленная инициаторами проекта цена, по его мнению, по любым меркам привлекательна, однако большой вопрос, сколько будет стоить серийный образец: «По нашим предположениям, цена Zetta с батареей на 180 километров хода в средней комплектации будет стоить дороже 550 тысяч рублей, и здесь конкурентов достаточно. Правда, электромобили с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания сильно не конкурируют».

В сравнении с европейским, американским и китайским рынками электромобилей и гибридных авто Россия находится в начале большого пути (в прошлом году в РФ было реализовано 353 новых электромобиля), поэтому появление новинок, тем более отечественных, даст импульс рынку дальше развиваться, добавляет Тюктеев. Инфраструктура электрозаправок (ЭЗС), по его словам, уже существует – например, власти Московской области подготовили около 200 таких точек для электромобилей, а также планируются заправки на вылетных магистралях. Возможность наращивания сети ЭЗС связана с тем, что из-за по-прежнему низких цен на электроэнергию в России потенциальный рынок потребителей электромобилей довольно приличный. Однако для кардинального изменения ситуации, полагает эксперт, нужны госпрограммы по стимулированию продаж электромобилей, льготы по налогам, бесплатные парковки для владельцев таких авто.

Традиционные автомобили с двигателем внутреннего сгорания при текущих ценах на топливо в России остаются пока более выгодными, констатирует Артем Скворцов, основатель сервиса онлайн-оплаты топлива на АЗС Benzuber:

«Надо понимать, что КПД электромобиля, если считать единицу сжигаемого топлива, примерно 30%, а у «традиционного» автомобиля - 20-25%. Так что радужные иллюзии об экологичности электромобилей - это миф.

Для производства электроэнергии для зарядки электромобиля тратится столько же энергии (читай - топлива), что и для автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. К тому же электрозаправок в России очень мало, и в основном это не специализированные зарядные станции с большой мощностью, а обыкновенные бытовые розетки напряжением 220 вольт, вынесенные наружу - на улицы или в паркинги».

По мнению Скворцова, электромобили в России, возможно, будут востребованы в больших городах в том случае, если государство начнет стимулирование применения таких машин. Но в целом, добавляет эксперт, вера в проект по серийной сборке электромобилей ушла с «Ё-мобилем» - проект не состоялся даже при мощной инвестиционной поддержке проект не случился. Что касается проекта Zetta, то вложенных в него несколько сотен миллионов рублей, по мнению эксперта, точно недостаточно для построения полноценного конвейерного производства, хотя по техническим параметрам электромобиль как таковой гораздо проще автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Это связано с тем, что у электромобиля отсутствуют самые сложные механизмы обычных машин - двигатель и трансмиссия.

В России ключевым критерием при выборе транспортного средства является его стоимость, напоминает руководитель пресс-службы группы компаний «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина. Поэтому спрос на электромобили будет расти, когда они будут иметь экономически обоснованную цену и будет создана инфраструктура для полноценного использования и сервиса электрокаров. В то же время стоит учитывать мировые тенденции: ожидается, что до 2030 года до 50% всех новых авто будут электрифицированы, поэтому та же Zetta, считает Уткина, с учетом невысокой цены может быть востребована. Для сравнения, стоимость электрокара массового сегмента Renault Twizy составляет от 900 тысяч рублей.

Учитывая маленький размер Zetta и ее цену, конкурентоспособность этого автомобиля для обычного покупателя невысока,

считает Екатерина Грушевенко, старший аналитик по нефтегазовому сектору Центра энергетики Московской школы управления «Сколково»: «По заявленной минимальной цене вы получите только саму простую версию авто с самым низким запасом хода, в то время как за эти же деньги уже можно приобрести отечественный или китайский С-класс. Кроме того, не стоит забывать про разную стоимость обслуживания, которая для Zetta пока неизвестна. Да и российским этот автомобиль назвать сложно, поскольку его ключевой элемент – батарея - производится в Китае».

Тем не менее, полагает Грушевенко, в мегаполисе такой автомобиль может найти свою нишу - например, в парках, для перемещения на производствах, в бизнес-парках с большой территорией, в службах доставки негабаритных товаров. Такой же точки зрения придерживается Ренат Тюктеев – по его мнению, Zetta может быть востребована как автомобиль для каршеринга.