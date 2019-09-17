Электромобилям решили дать преимущество в движении

Владельцы электромобилей в России могут получить право с 2020 года ездить по выделенной полосе, сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет».

«Владельцы электромобилей смогут быстрее перемещаться по городу. Им планируют разрешить выезд на выделенную полосу уже в 2020 году. Соответствующая законодательная инициатива обсуждается в НТИ «Автонет», – передает ТАСС сообщение НТИ.

По оценкам аналитиков, в среднем владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания тратит на дорогу из дома на работу около 45-60 минут. Водители электромашин смогут преодолевать это расстояние на 25-30% быстрее за счет выезда на полосу для общественного транспорта.

«Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта», – сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет».



В организации пояснили, что существенного влияния на городской трафик оказано не будет, пока количество электромобилей в пропорции с машинами на двигателях внутреннего сгорания не составит хотя бы 2-3%.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что поддержка правительства может помочь распространению электромобилей.

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