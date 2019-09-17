Электромобилям решили дать преимущество в движении

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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Как Польша превратилась в «гиену Европы»

Карикатура на Юзефа Пилсудского в советской печатиФото: Борис Ефимов
Участие Сталина в последнем на сегодняшний день разделе Польши дает современной Варшаве повод уравнивать его с Гитлером и говорить о «равной» ответственности СССР и Рейха за начало войны. При этом намеренно забываются очень важные подробности, благо они выставляют Польшу в предельно черном свете и делают той самой «гиеной Европы», о которой писал Черчилль. Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Атака дронов оказалась на руку Эр-Рияду

Жертва атаки, Саудовская Аравия, может оказаться не только пострадавшим, но и выгодоприобретателемФото: кадр из видео
Саудовские военные вслед за США обвинили Иран в атаке беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Таким образом, нападение может быть выгодно как самой Америке, так и ее сторонникам в регионе, призывающим к нападению на Иран. Кроме того, атака привела к росту цен на нефть. А это значит, что у Саудовской Аравии в теории был мотив для бомбардировки своих собственных объектов.  Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
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Убийцами рабочих мест являются не роботы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерал-глобалистская элита целенаправленно подавляет и уничтожает субъект роста – человека, ориентированного на труд, приумножение благосостояния и освоение новых пространств. Такой человек больше не нужен. Подробности...
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          Для вас венчание в церкви, это:
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          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Электромобилям решили дать преимущество в движении

              17 сентября 2019, 10:29

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Владельцы электромобилей в России могут получить право с 2020 года ездить по выделенной полосе, сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет».

              «Владельцы электромобилей смогут быстрее перемещаться по городу. Им планируют разрешить выезд на выделенную полосу уже в 2020 году. Соответствующая законодательная инициатива обсуждается в НТИ «Автонет», – передает ТАСС сообщение НТИ.

              По оценкам аналитиков, в среднем владелец автомобиля с двигателем внутреннего сгорания тратит на дорогу из дома на работу около 45-60 минут. Водители электромашин смогут преодолевать это расстояние на 25-30% быстрее за счет выезда на полосу для общественного транспорта.

              «Мы неоднократно заявляли, что для стимулирования роста продаж электромобильного транспорта необходимо делать преференции для потенциальных покупателей. Это не только выезд на полосу общественного транспорта, но также возможность ездить по платным дорогам по сниженным тарифам, бесплатная парковка, налоговые послабления и другие инициативы. В идеале это должно касаться не только электромобилей, но и любого другого зеленого транспорта», – сообщили в пресс-службе НТИ «Автонет».

              В организации пояснили, что существенного влияния на городской трафик оказано не будет, пока количество электромобилей в пропорции с машинами на двигателях внутреннего сгорания не составит хотя бы 2-3%.

              Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, что поддержка правительства может помочь распространению электромобилей.

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