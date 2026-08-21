Tesla отозвала 3 млн электромобилей в Китае из-за цвета дверных ручек

Tекст: Мария Иванова

Tesla уведомила Государственное управление по регулированию рынка КНР об отзыве около трех млн электромобилей, передает ТАСС.

Речь идет о произведенных внутри страны электромобилях Model 3, а также об импортных Model X и Model S.

Причина отзыва – цвет механических дверных ручек, который совпадает с цветом салона автомобиля. Это затрудняет их идентификацию и использование, что может помешать быстро открыть двери в аварийной ситуации.

Компания планирует пометить ручки цветными наклейками и обновить программное обеспечение системы аварийного опускания стекол. Кроме того, Tesla отдельно сообщила об отзыве 2,73 млн автомобилей Model Y и Model 3 для улучшения системы контроля внимания водителя при включении автопилота.

Этот отзыв стал крупнейшим для Tesla на китайском рынке за всю историю компании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Китая обязали автопроизводителей устанавливать механические дверные ручки с 2027 года.

Ранее агентство Bloomberg подсчитало, что не менее 15 человек в США могли погибнуть за десять лет из-за электрических дверей Tesla.

В начале 2024 года Tesla уже решила отозвать свыше 1,6 млн электромобилей в Китае из-за неполадок с программным обеспечением.