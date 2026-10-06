OpenAI решила скрыто маркировать тексты от ChatGPT по требованию Евросоюза

OpenAI объявила о добавлении невидимых водяных знаков в тексты ChatGPT в ЕС

Американская компания OpenAI добавит невидимые водяные знаки к текстам, созданным с помощью ChatGPT и Codex, на территории Евросоюза. Такое решение разработчик принял для соблюдения европейского закона об искусственном интеллекте, который обязывает поставщиков генеративных моделей обеспечивать машиночитаемую идентификацию материалов, передает ТАСС.

В компании уточнили, что новая маркировка не предназначена для оценки вклада человека, установления авторских прав, идентификации пользователя или проверки достоверности данных. При этом отсутствие водяного знака не будет служить стопроцентной гарантией того, что текст написан человеком.

На начальном этапе внедрение технологии ограничится европейским рынком. В дальнейшем OpenAI допускает пересмотр своего подхода по мере развития соответствующих стандартов и технологий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу OpenAI лишилась руководителя по прозрачности систем безопасности.

В начале сентября пользователи ChatGPT по всему миру столкнулись с масштабным сбоем.

Летом компания собралась выпустить умную колонку.