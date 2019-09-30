Собянин предложил отменить транспортный налог на электромобили в Москве

Мэрия Москвы намерена внести в Мосгордуму законопроект об отмене транспортного налога на электромобили, а также увеличить субсидии из бюджета на покупку электромобилей для каршеринга и такси, с таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, для такси и каршеринга субсидии на покупку электромобилей будут в два раза выше субсидий на закупки машин с двигателями внутреннего сгорания, об этом передает «Интерфакс».

Кроме того, в Москве начнется работа над развитием инфраструктуры зарядки для электротранспорта. В рамках соглашения мэрии и ПАО «Россети» в столице будет установлено в 2019-2023 годах около 300 зарядных станций для электробусов, легкового и двухколесного электротранспорта с обслуживанием в течение 15 лет по контракту жизненного цикла.

Собянин подчеркнул, что 90% проблем с экологией в столице связаны с транспортом, а не с заводами и фабриками. «Конечно, очень важно, чтобы менялось топливо, становились более экологичными машины, двигатели. Но кардинально это можно изменить только, вообще отказавшись от моторного топлива и перейдя на электромобили», – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что Москва постепенно откажется от двигателей внутреннего сгорания в сфере городского общественного транспорта. Мэрия рассматривает в перспективе также переход служебного транспорта и коммунальной техники на электродвигатели. Собянин добавил, что для полиции в Москве уже закуплена партия электромотоциклов, а парковки для электромобилей стали бесплатными.

В парке московского оператора каршеринга «Яндекс.Драйв» появились 30 электромобилей Nissan Leaf, которые могут без подзарядки пробегать до 270 километров. Арендовать этот автомобиль можно на полчаса или час, чтобы его не потребовалось подзаряжать, однако вернуть такой электромобиль нужно внутри Садового кольца. Собянин назвал создание электрокаршеринга пилотным проектом, он уточнил, что четыре года назад каршеринг в городе начинался со ста машин, а сейчас в столице работают девять операторов, у которых 24 700 автомобилей.

Ранее в Минтрансе спрогнозировали переход России на электромобили в ближайшее десятилетие.

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