Лукашенко похвастался белорусскими электромобилями

Белоруссия в ближайшую пятилетку начнет производить собственный электромобиль, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Я уверен, что в этой пятилетке мы будем иметь свой хороший электромобиль. Плюс к тому на Geely с китайцами мы будем производить свой электрический автомобиль. Это уже реалии», – цитирует Лукашенко БелТА.

«Я ярый сторонник электромобилей», – заявил он, выразив уверенность, что за электромобилями будущее.

По его словам, это важно еще и с учетом предстоящего запуска БелАЭС. «Мы будем меньше потреблять природного газа, будем замещать на электричество. Поэтому избытка не будет, но будет дополнительный объем электричества. И мы его должны потребить прежде всего у себя на рынке», – сказал Лукашенко.

«Образцы (белорусского электротранспорта) есть. Я недавно был на полигоне, видел их. Это не только легковой транспорт, но и как грузовички. Мы научились их делать. Нам надо сейчас их сделать красивыми и доступными по цене», – пояснил президент.

Также Лукашенко отметил, что сейчас сам пользуется разным электротранспортом и содействует развитию этого направления в стране.

Газета ВЗГЛЯД писала, откуда у президента Белоруссии Александра Лукашенко взялся электромобиль Tesla.