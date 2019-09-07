Откуда у Лукашенко роскошный электромобиль Tesla?

В начале сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на открытом уроке в минской школе №93. Речь зашла об экологичном транспорте. И глава государства по неосторожности, видимо, обронил следующую фразу: «У меня есть электрическая машина Tesla, я иногда ее тестирую. Маск подарил. Увидел меня на мотоцикле, и говорит: «Слушай, президент у вас на двухколесном ездит».

Видимо, Лукашенко таким образом неудачно пошутил. Ведь Илон Маск практически никогда и никому ранее Tesla не дарил, кроме своей матери Мэй и Эмбер Херд, бывшей девушки. Так что в соцсетях сразу заподозрили неладное. К тому же предприниматель никогда не был в Белоруссии, и тем более с Лукашенко не встречался.

Через несколько часов после того, как заявление белорусского лидера разлетелось по СМИ, один из пользователей Twitter спросил главу Tesla и SpaceX напрямую, дарил ли он машину Лукашенко. Тот ответил, что не дарил.

Ранее журналисты замечали во владении у белорусского лидера автомобиль Maybach, часы Patek Philippe и элитную горнолыжную экипировку. Сам он все это называл «подарками друзей». Tesla, вероятно, и стала как раз таким подарком.

Впервые ее представили публике у Дворца Независимости в Минске 31 августа 2017 года – в день рождения президента. Ее заметили еще на пути туда:

«Черную Tesla Model S в сопровождении автомобилей «Стрелы» (спецподразделение ГАИ) и черных джипов охраны заметили накануне на столичной кольцевой.

- Илон Маск едет поздравлять Александра Григорьевича с днем рождения, - шутили в соцсетях. – Неплохой подарок будет для президента», – писала «Комсомольская правда в Беларуси».

В тот день Лукашенко провел несколько деловых встреч, в том числе с российским бизнесменом Михаилом Гуцериевым, который занимает пост председателя совета директоров белорусского «Славкалия». Говорили о калийных удобрениях. После этого Лукашенко испытал Tesla. Это, к слову, была самая быстрая модификация Model S – P100D, мощностью 778 л.с. и стоимостью около 200 тысяч долларов.

Журналистам президент заявил, что разогнался до 280 км/ч (хотя предел скорости у нее – 250 км/ч), а затем, обратившись уже к местным автоинженерам, заметил, что для испытаний машину предоставил «хороший человек».

«Я вам показал автомобиль. Хотите еще на нем проехать - пожалуйста, езжайте. Хороший человек нам предоставил этот автомобиль для тестирования. Мы должны посмотреть. Посмотрите - когда вам надо, я пришлю вам автомобиль. Изучите, посмотрите».

Местные издания тогда написали, что по слухам, машина принадлежит «некоему автовладельцу из Витебска», однако информации о том, что в этом городе в 2017 году была хоть одна Tesla, найти не удалось. При том, что региональные СМИ в Белоруссии обычно довольно активно освещают подобные темы. На тот момент во всей стране было 19 машин Tesla.

Есть версия, что автомобиль Лукашенко мог подарить Гуцериев. Во-первых, бизнесмена с белорусским лидером связывают доверительные отношения. Во-вторых, местные СМИ все как один писали, что Maybach в 2012 году президенту подарил именно он. Сам бизнесмен это, правда, отрицал. И в-третьих, Tesla появилась в президентской резиденции именно в тот день, когда там был и Гуцериев.