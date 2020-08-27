Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

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27 августа, четверг  |  Последнее обновление — 23:00  |  vz.ru
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Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

Европа готовит сильный удар по российским углеводородам Максим Богодвид/РИА Новости
Европа готова ввести новый углеродный налог, от которого пострадают поставщики нефти, газа и стального проката. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал эту меру «скрытым протекционизмом», ведь нововведение может поставить экспортеров в абсолютно неравные условия. Ущерб от налога оценивается в десятки миллиардов долларов ежегодно. Введение ответных мер означает по сути начало торговой войны. Подробности...
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Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

<a href="https://riafan.ru/">riafan.ru</a>/Наталья Макеева
Новые политические партии России пытаются искать эффективные способы коммуникации с населением. И для этого они используют не только современные платформы и идеи, но и новый политический язык, не характерный для ветеранов российской политики. К такому выводу пришли политологи, социологи и сами лидеры новых партий в ходе круглого стола, посвященного политическим стартапам.  Подробности...
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Коронавирус наносит двойной удар

«Я опять здесь, в инфекционной больнице. Опять COVID-19. Во второй раз заболел», – рассказал глава республики Телеканал «360°»/Youtube
Всемирная организация здравоохранения признала: увы, повторное заражение коронавирусом все-таки возможно. Чуть ранее диагноз COVID-19 был вторично поставлен высокопоставленному российскому чиновнику - главе Тывы. Прежде ученые говорили о стопроцентной гарантии получения иммунитета переболевшими. Новые данные открывают перед человечеством две перспективы, одна из которых безрадостна. Подробности...
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Российский патруль в Сирии поучил американцев уважению

Военные США спровоцировали ДТП в Сирии rusvesna. su1945/Youtube
В Сирии произошел инцидент с участием российских и американских военных. Автомобили военной полиции ВС РФ сорвали попытку американских броневиков блокировать движение патруля. При этом несколько военнослужащих США получили травмы, что дало повод Вашингтону выступить с обвинениями в адрес Москвы. Действительно ли была необходима столь жесткая реакция со стороны российских военных? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Эрдоган толкает Турцию в пропасть

Евгений Погребняк, журналист
Турция, очевидно, вспомнив историю Османской империи, вновь стала проводить экспансионистскую политику. Но не рассчитала силы, настроив против себя сразу всех. Подробности...

Если бы Зеленский был Трампом

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Владимир Зеленский предлагает создать международную переговорную площадку, на которой будет обсуждаться статус Крыма. В России предложение номинального главы Украины высмеяли – а зря. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Абсурдный мир советской власти глазами маленького человека

Алексей Алешковский, сценарист
Метафизика советской власти непостижима без погружения в быт, о который разбилась даже любовная лодка ее главного поэта. Советская власть – «Титаник» и айсберг одновременно; энтелехия революции, которая убивает своих детей как Тарас Бульба – тем, чем она их породила. Подробности...
Обсуждение: 46 комментариев
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Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

США повесят на Китай геноцид

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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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В США представили прототип нового посадочного модуля на Луну

Соединенные Штаты объявили, что стали на шаг ближе к новому запуску людей на Луну. Команда разработчиков Blue Origin-led Human Landing System (HLS) представила руководству НАСА прототип спускаемого аппарата, который должен будет доставить астронавтов на поверхность спутника Земли
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В Белоруссии на забастовки вышли рабочие заводов-гигантов

Все больше рабочих белорусских предприятий выходят на забастовки с призывами к властям отменить результаты президентских выборов. Рабочие также устраивают митинги с требованием прекратить насилие в стране. Сам президент Белоруссии Александр Лукашенко увидел в забастовках на заводах выгоду для иностранных государств
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    Новая дорога привлечет инвестиции в Крым

    В Крыму заработала уникальная транспортная артерия    27 августа 2020, 23:00
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Ольга Самофалова

    В Крыму открылась уникальная в технологическом плане четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», которая свяжет Керчь с Севастополем. Казалось, что после Крымского моста удивить чем-либо будет сложно. Однако именно при строительстве «Тавриды» впервые использовали уникальную смесь для покрытия дорог. Какой эффект окажет трасса на экономику полуострова?

    В Крыму завершился очередной уникальный инфраструктурный проект. Открылась четырехполосная автомобильная трасса «Таврида», по которой за рулем автомобиля Aurus проехал президент Владимир Путин. «Другой уровень, другой мир. Я сейчас на вертолете летел, специально прилетел, чтоб посмотреть, практически над всей трассой пролетели. Конечно, впечатляет. Красиво», - президент поделился своими впечатлением с сопровождавшими его министром транспорта Евгением Дитрихом, гендиректором «ВАДа», строившим дорогу, Валерием Абрамовым и главным технологом крымского управления компании  Андреем Волковым.

    «Мы сейчас немножко разогнались. Машина идет, ну она правда тяжелая, но идет не шелохнуться. Это приятно. Думаю, что люди будут вам благодарны многие, многие, многие годы вперед», - отметил глава государства. «Это безусловно даст хороший такой толчок в развитии. Это так же важно, как энергетика, как вода, кстати. И нам еще нужно дорешать этот вопрос. И мы это сделаем, конечно. Ну а это даст возможность развиваться Крыму очень приличными нужными для этой территории темпами», - добавил Путин.

    В первую очередь после возвращения полуострова России, была решена, конечно, энергетическая проблема Крыма. В рекордные сроки построили энергомост, потом не без проблем из-за санкций открыли две новые электростанции. Крым из энергетического острова превратился в самодостаточный регион, который способен сейчас не только полностью обеспечивать себя светом, но и сможет это сделать в будущем, когда спрос на энергию возрастет. А рост всегда происходит в тех регионах, которым есть куда развиваться. В Крыму за рекордный срок в 22 месяца появился новейший аэропорт, способный принимать больше 2 тыс. рейсов в сутки. Наконец, недавно был полностью завершен проект строительства Крымского моста, который сначала начал принимать легковые автомобили, потом грузовой автотранспорт, а недавно было запущено, наконец, и железнодорожное сообщение по мосту (как пассажирское, так и грузовое).

    Наконец, настало время долгожданной трассы «Таврида», которая строилась три с половиной года. И этот проект оказался, на самом деле, не менее масштабным и уникальным по своей технологии, чем обеспечение энергобезопасности полуострова или строительство Крымского моста. 

    «Значение открываемой трассы «Таврида» переоценить невозможно. Ее запуск знаменует формирование завершенной транспортной инфраструктуры полуострова – в дополнение к построенному Симферопольскому аэропорту и запущенному железнодорожному сообщению через Крымский мост», - говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Олег Чередниченко.

    В чем же уникальность и техническая сложность автомобильной трассы? Во-первых, удивляют сроки строительства. Трассу построили беспрецедентно быстро благодаря круглосуточной стройке. Чтобы можно было работать в темное время суток с высокой четкостью, использовались 3D-системы автоматического позиционирования рабочих органов техники, которые в автоматическом режиме определяли свои координаты в пространстве по спутникам ГЛОНАСС/GPS. Эта система помогала существенно улучшить производительность труда, не говоря уже о возможности круглосуточной работы.

    Самая важна техническая деталь. При строительстве трассы «Таврида» впервые в России использовали уникальную смесь. Верхний слой дороги был сделан из инновационной асфальтобетонной смеси, которая наполнена каменным материалом. Состав этой дорожной смеси наиболее полно учитывает климатические показали Крыма, и транспортную нагрузку за весь период службы. Это значит, что покрытие трассы «Таврида» долго будет оставаться ровным и прочным. 

    «Таврида проходит от Керчи до Симферополя, практически через весь Крым. Трассы такого уровня в принципе раньше не было. В Крыму были дороги более низкой категории»,  - говорит завлабораторией инфраструктурных и пространственных исследований Института отраслевых рынков и инфраструктуры (ИОРИ) РАНХиГС Юрий Пономарев.

    Наконец, без новой автомобильной трассы не случились бы уникальные исторические и археологические открытия. Перед началом работ археологи проверили весь путь трассы от Керчи до Севастополя. Были обнаружены нескольких древнейших поселений, найдены отголоски Великой отечественной войны. Кроме того, были найдены останки десяти бойцов, которые были перезахоронены в братской могиле в селе Ленинское Ленинского района Республики Крым.

    В числе уникальных исторических находок – мост и фрагмент дороги, которые были построены по приказу князя Потемкина к визиту в Крым Екатерины II.

    А в районе поселка Зуя было сделано потрясающее природное открытие. Дорожники обнаружили вход в пещеру, в которой специалисты нашли кости взрослого мамонта, мамонтенка и других древних животных. Останки древних животных находят там до сих пор.  

    Чтобы сохранить этот уникальный объект, было принято уникальное для Крыма инженерное решение. Над участком пещеры смонтировали специальную плиту, на которой и была проложена трасса в четыре полосы. Вход в новую пещеру уже открыт. Она будет превращена в крупный научно-исследовательский центр и станет новой туристической зоной.

    Строительство трассы уже оказало значительное положительное влияние на экономику региона. «При строительстве были задействованы местные рабочие, частично использовались местные материалы, все это приводит к притоку средств в экономику региона и ее стимулированию», - говорит Пономарев.

    Новая трасса безусловно порадует не только местных жителей, но и многочисленных туристов. 

    «Снижение времени в пути от Керчи до Севастополя до пяти часов повысит привлекательность крымских курортов, что в текущих условиях станет еще одним аргументов «за» внутренний туризм. Учитывая рост пропускной способности трассы с 15 до 50 тыс. автомобилей в сутки, несложно посчитать потенциальный приток туристов. С учетом того, что более 30% отдыхающих прибывают в Крым на своем автомобиле, то «под занавес» курортного сезона этого года можно рассчитывать на прирост до 1 млн туристов только за счет открытия «Тавриды», - считает Олег Чередниченко.

    Впрочем, основной экономический эффект от новой дороги Крым получит немного позже, когда трасса заработает на полную. «В течение ближайшего года-двух трасса станет катализатором роста инвестиций в туристическую инфраструктуру полуострова. Очевидно, что под увеличивающийся турпоток строительство новых отелей и иной курортной инфраструктуры будет экономически оправдано»,  - говорит собеседник из РЭУ им. Плеханова.

    Новая дорога позволит снизить логистические затраты для бизнеса, например, при перевозке продуктов питания. «Дополнительный импульс для развития получит сельское хозяйство полуострова за счет расширения рынков сбыта. Ведь новая трасса позволит фермерам доставлять готовую продукцию конечным потребителям с существенно более низкими издержками»,  - добавляет Чередниченко.

    «Такая трасса позволит связать Крым с материком и существенно снизить транспортные издержки перевоза грузов с Кубани, из Ростовской области. И для туристов, которые приезжают в Крым на своих автомобилях, данная трасса существенно улучшит перемещение и сократит время в пути»,

    - согласен Пономарев.

    Как оказалось, работы над дорогами в Крыму еще не закончены. И трасса «Таврида» получит свое логическое развитие. Владимир Путин напомнил, что «надо делать спуски к морю», ведь люди во время туристического сезона едут не в Симферополь, а на море.

    В планах действительно стоит строительство новых дорог-ответвлений от этой главной артерии полуострова. «Компанию «ВАД» мы из Крыма не отпустим. Я имею в виду, что у нас работы до 2024 года здесь более чем. И те поручения, которые сегодня дал президент, говорят о том, что у Крыма есть перспектива развития транспортной инфраструктуры», – сказал глава РК Сергей Аксенов.

    Строительство «Тавриды» шло в две очереди. Первая очередь строительства протяженностью 190 км была реализована в декабре 2018 года и обеспечила быстрый и удобный проезд от Керчи до Симферополя по двум полосам движения в обход «вечной» пробки в районе п. Береговое перед Феодосией, где гости полуострова и местные жители простаивали часами. Строительство второй очереди даст возможность автомобилистам проехать по четырем полосам движения через весь полуостров от Крымского моста до Севастополя. Именно открытие второй очереди состоялось 27 августа. Но теперь понятно, что будет, по сути, и третья очередь, которая предусматривает строительство транспортной развязки «Ялтинское кольцо» к 2023 году.

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