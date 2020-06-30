Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества

«Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – заявил глава региона Сергей Аксенов. Так он прокомментировал важнейшее событие – запуск грузового железнодорожного сообщения через Крымский мост. Что дадут грузовые поезда Крыму, туристам и всей остальной России?

Два грузовых состава «Крымских железных дорог» – один со стороны полуострова, другой со стороны материка – отправились навстречу друг другу. Это событие ознаменовало запуск грузового железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Последняя часть крупнейшей инфраструктурной мозаики сложилась. Проект, в который не хотели верить на Украине, теперь завершен полностью.

Напомним, что сначала с опережением графика по Крымскому мосту было запущено автомобильное сообщение – в мае 2018 года. В декабре 2019 года открылось пассажирское железнодорожное. А теперь наконец по мосту пошли грузовые составы.

«Эффект от этого проекта уже ощутила туристическая отрасль республики, и если бы коронавирус не ограничил перемещения граждан по стране, то лето 2020 года, безусловно, стало бы рекордным по числу туристов, как и 2020 год стал бы рекордным для экономики Крыма», – говорит директор Центра управления изменениями РАНХиГС Евгений Ицаков.

Первые грузовые составы уже пошли не пустыми. В сторону материковой России проехал поезд с продукцией крымских предприятий, в том числе кальцинированной содой и известняком. Ему навстречу – состав с бензином, удобрениями, зерном и цементом для нужд самих крымчан.

Запуск железнодорожных грузоперевозок будет способствовать развитию экономики региона, а стоимость перевозки части грузов может снизиться на 30–50%, отмечал ранее министр транспорта России Евгений Дитрих. Пропускная способность Крымского моста обеспечит перевозку 13 млн тонн грузов в год с помощью 12 грузовых пар поездов в сутки, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов во вторник на своей странице «ВКонтакте». Правда, произойдет это постепенно. В 2020 году планируется перевезти 3 млн тонн грузов, говорил ранее Дитрих.

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«Запуск грузового железнодорожного сообщения позволит нарастить поставки продукции и сырья в обоих направлениях, существенно снизить логистические расходы, а значит, и себестоимость производимой продукции, будет способствовать развитию конкуренции, повышению инвестиционной привлекательности Крыма. Надеемся, что все это в совокупности позитивно повлияет на ценовую ситуацию, прежде всего, поможет снизить цены на продукты питания», – выразил надежду Аксенов. «Теперь в плане логистических возможностей Крым ничем не отличается от других регионов нашей страны», – радуется глава региона.

Высокие цены на продукты питания в Крыму долгое время объяснялись именно серьезными логистическими затратами. И даже запуск грузового сообщения по автомобильным дорогам не слишком помогал. Власти региона ждали именно запуска грузовых вагонов для решения этой проблемы.

«Перевозка железнодорожным транспортом грузов на большие расстояния в 5–10 раз дешевле перевозки этих же грузов автомобильным транспортом.

Кроме того, железнодорожный транспорт позволяет перевезти сразу куда больший объем грузов. Поэтому как минимум логистическая составляющая в цене должна сократиться ввиду снизившихся издержек на транспортировку», – поясняет Евгений Ицаков.

Грузовое сообщение по железной дороге также благоприятно отразится на обеспечении республики строительным материалами, стоимость доставки которых также должна снизится. «Это будет способствовать завершению строительства социально значимых объектов в оптимальные сроки, успешной реализации федеральных и республиканских программ», – говорит Аксенов. Кроме того, с запуском грузовых вагонов ожидается всплеск строительства внутри полуострова силами частных инвесторов. Те же хозяева гостиниц и здравниц, владельцы туристической и развлекательной инфраструктуры смогут начать намного активней строить новое и обновлять построенное уже.

«Если заявленная пропускная способность моста в 13 млн тонн в год действительно будет достигнута, то это полностью покроет потребности республики. В 2013 году грузооборот республики составлял порядка 10 млн тонн в год, а значит, возможность нарастить грузооборот до 13 млн тонн в год только за счет железнодорожного транспорта позволит снять дефицит мощности транспортной системы полуострова», – считает Евгений Ицаков.

«В дальнейшем, полагаю, грузопоток будет существенно увеличен, что еще благотворнее скажется и на ценах, и на ассортименте, и на качестве поставляемой в Крым продукции», – говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

Однако не факт, что цены снизятся радикально. «Крым – это огромный курорт, куда приезжают тратить деньги. Это неизбежно выливается в рост стоимости любых товаров и услуг. Конечно, развитие и расширение туристической отрасли полуострова будет постепенно приводить и к росту доходов крымчан. Но вряд ли стоит ждать, что уровень жизни большинства населения Крыма быстро догонит таковой в Москве или Петербурге», – говорит Коренев.

Летом цены подскакивают, так как спрос на товары резко возрастает с наплывом туристов. «Цены взвинчивают в том числе проживающие и отдыхающие в Крыму более платежеспособные граждане из других регионов России», – говорит Ицаков. Скажем, еще десять лет назад на полуостров приезжали намного более бедные украинские туристы, появление которых так сильно не отражалось на ценах в магазинах.

Расширение пропускной способности должно помочь сбалансировать предложение и спрос.

Еще один момент – не все поставщики предлагают свои товары и услуги в Крыму, так они опасаются попасть под санкции. Собственно, поэтому на полуострове нельзя найти известные сетевые супермаркеты, отделения Сбербанка или определенные товары. Отсутствие конкуренции, ограничение ассортимента тоже накладывают свой отпечаток на ценообразование. И эту проблему решить только запуском грузовых вагонов, к сожалению, не получится.

Если посмотреть с другой стороны, то от запуска грузового железнодорожного сообщения должны выиграть и потребители с материка. В первую очередь крымчане обеспечивают россиян возможностью отдыхать и лечиться. Однако из Крыма на материк везут, например, вина и те же фрукты. «Вероятно, стоимость фруктов и вина тоже может сократиться за счет логистической компоненты в цене, ведь транспортным компаниям невыгодно гнать вагоны и грузовые автомобили пустыми, а значит, они могут снижать цены на перевозки из Крыма для того, чтобы заполнить порожние контейнеры товарами, которые производятся в республике», – говорит Евгений Ицаков.

Когда Крым только вернулся в состав России, сразу стали говорить, что у полуострова есть потенциал превратиться из дотационного в самодостаточный регион-донор. И в любом случае – реализация столь масштабного проекта, как Крымский мост, вкупе с вложениями в энергетическое самообеспечение, а также в решение проблемы водоснабжения, должны способствовать раскрытию экономического потенциала региона. Сделать богаче и Крым, и его жителей, и Россию в целом.

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