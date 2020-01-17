Взгляд
17 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:08  |  vz.ru
Разделы

Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
Перейти а раздел…

Величие России оказалось в силе и достоинстве

Путин поставил перед системой государственной власти новую цельФото: Алексей Никольский/ТАСС
Путин сформулировал главный принцип динамичного развития России – величие страны заключается не только в производстве боеголовок и ракет, но и неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Этот уровень обязано обеспечить государство, тем более, деньги на эти цели в бюджете уже есть. К таким выводам пришли эксперты, обсуждавшие послание президента. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

России осталось решить одну большую проблему

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Для удержания уже имеющихся достижений и дальнейшего поступательного развития страны нужны люди, а значит, преодоление очередной волны демографического кризиса, в который мы свалились. И именно в решение этой задачи будут вливаться озвученные Путиным колоссальные средства. Подробности...
Обсуждение: 30 комментариев

Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство, пришедшее на смену команде Медведева, примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...
Обсуждение: 52 комментария

Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
    Перейти а раздел…

    Михаил Мишустин и его большие надежды

    Как происходили отставки правительства России

    Феминистки реформируют паспорта

      Перейти а раздел…

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

          Перейти а раздел…
          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
              Мишустин пообещал представить новый состав правительства в ближайшее времяПутин обвинил ЕСПЧ в неправовых решенияхУкраинский парламент проголосовал за возобновление работы в ПАСЕРада приняла законопроект об ограничении обучения в школах на русском языке
              Госдума одобрила кандидатуру Мишустина на должность премьераСтало известно о возможном помиловании израильтянки ИссахарНазваны первые победители третьего сезона «Лидеров России»Выданный США россиянин Бурков согласился признать вину
              Путин утвердил новую должность в Совбезе и назначил на нее МедведеваВ новом инциденте с «Суперджетом» заподозрили грубую ошибку пилотаПорошенко напугало послание Путина Федеральному собраниюВ штаб-квартире НАТО интересы Швеции представлял офицер с фальшивым дипломом

              глава правительства


              Путин подписал указ о назначении Мишустина премьером

              «неработающий инструмент»


              Однопартиец Меркель призвал отменить санкции против России

              прекращение огня


              Германия сообщила о согласии Хафтара на перемирие в Ливии

              Видео

              послание путина


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              глава правительства


              На смену Медведеву приходит знаток финансовых секретов

              исторический противник


              Польская армия может создать России серьезные проблемы

              разрушение мифа


              Литовцы напрасно претендуют на участие в «захвате Москвы»

              Замкнутый круг


              Дмитрий Родионов: Абхазия обречена на политический кризис

              Любовь и политика


              Алексей Алешковский: Партия диванных танкистов против «Дышащей России»

              Нападки группировок


              Игорь Мальцев: Геи победили «Оскар»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?

              Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

              Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами России   17 января 2020, 08:28
              Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
              Текст: Михаил Кувырко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых?

              Главным результатом шести лет, прошедших с момента присоединения Крыма к России, необходимо признать устранение дефицита инфраструктуры, накопленного полуостровом за четверть века в составе независимой Украины. Но во многих других отношениях Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами России: ряд их проблем, прежде всего в экономике, при сохранении международных санкций выглядят почти неразрешимыми.

              Связь с «большой землей»

              Строительство моста через Керченский пролив, на которое ушло всего четыре года, не только ликвидировало проблему изоляции Крыма от материковой России, но и потянуло за собой ряд принципиальных для полуострова проектов. Прежде всего это новая федеральная трасса «Таврида», связывающая Керчь и Севастополь в обход Симферополя, - завершить ее планируется к сентябрю этого года.

              В наследство от Украины Крыму достались дороги настолько удручающего качества, что без принципиально новой магистрали протяженностью 250 км развитие массового туризма быстро уперлось бы в низкую пропускную способность инфраструктуры. Теперь же благодаря мосту и «Тавриде» полуостров сможет наращивать поток гостей, которым больше не придется стоять в многочасовых пробках, особенно на участке между Керчью и Феодосией – узком месте старой дороги.      

              Ликвидация отставания Крыма от высокоразвитых регионов российского Юга, таких как Краснодарский край и Ростовская область, также предполагала быстрое наращивание мощностей по энергогенерации. Электроэнергетика оказалась одной из наиболее уязвимых точек полуострова, поэтому во избежание регулярных блэкаутов со стороны Украины новые энергообъекты в Крыму – Балаклавскую и Таврическую ТЭС - построили с большим запасом. Впервые в своей истории Крым преодолел энергодефицит и сможет при необходимости экспортировать электроэнергию, особенно после того, как будет завершена программа модернизации сетевого хозяйства, которое при украинской власти пришло в запущенное состояние.

              В целом объем инвестиций в транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру, полученных Крымом с 2014 года, можно без преувеличения назвать беспрецедентным. В обновленной в середине прошлого года федеральной целевой программе, рассчитанной до 2022 года, общий объем финансирования был определен в 959 млрд рублей на более чем 880 объектов и мероприятий. Это порядка 15 млрд долларов. Для сравнения: в украинский период Крым получал в свой бюджет дотации в эквиваленте 300-350 млн долларов, причем, речь шла лишь о поддержании хозяйства при почти полном отсутствии инвестиций в новую инфраструктуру.

               Тем не менее, многие проблемы Крыма по-прежнему далеки от решения. В первую очередь речь идет о снабжении полуострова водой: после того, как Украина в апреле 2014 года перекрыла Северо-Крымский канал, дефицит так и не был ликвидирован.

              «Сделано много, но еще не все. Еще нужно поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, над решением экологических вопросов, которыми здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался», - заявил Владимир Путин прошедшем недавно в Ялте совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

              По последним данным, в некоторых частях Крыма сейчас рассматриваются варианты ограничения подачи воды: из-за редких дождей прошлой осенью водные объекты оказались заполнены существенно меньше, чем годом ранее.

              Счастье «курортных бабушек»

              Из всех отраслей экономики Крыма от присоединения к России больше всего выиграл туризм.  Если верить официальной статистике, украинский рекорд – более 6,1 млн человек в 2012 году, был побит в 2018-м, когда открылась автомобильная часть моста. А в прошлом году, как недавно сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов, на полуострове побывали 7,43 млн гостей, из которых 57% прибыли туда именно по мосту.

              Достоверность этих данных может быть подвергнута критике, поскольку граница между туристами и людьми, приезжающими к в гости родственникам или в командировку, весьма условна. Тем не менее, существенное увеличение притока гостей за счет нового моста и реконструкции аэропорта Симферополя налицо, и резервы для его дальнейшего роста имеются.

              При этом важно, что Крым, как и в украинские времена, остается регионом недорогого отдыха – большинство туристов останавливаются в частном секторе с весьма умеренным уровнем цен даже в пик летнего сезона. В Краснодарском крае размещение такого типа также востребовано, но в последние годы его доля уменьшается, особенно после Олимпиады в Сочи, в преддверии которой на Черноморском побережье Кубани открылись десятки новых отелей, в том числе и международных сетей. В Крым эти игроки не идут из-за санкций, поэтому гостиниц с настоящими «звездами» здесь немного, зато пресловутые «курортные бабушки» процветают.

              Нынешний уровень развития крымского туризма проще всего назвать «допотопным» или каким-нибудь другим обидным словом, но в ситуации, когда доходы россиян падали несколько лет подряд, этот специфический турпродукт выполнил главную задачу любого курорта – способствовать оздоровлению нации. А основной потребитель этого продукта – небогатые россияне – вполне удовлетворены его качеством.

              Как показал проведенный в прошлом сентябре опрос ВЦИОМ, недовольны своим отдыхом в Крыму всего 3% респондентов.

              Бизнес для своих

              В то же время нельзя не признать, что многие ожидания, имевшие место в момент присоединения Крыма к России, так и не оправдались. Из-за сохранения западных санкций на полуостров неохотно заходят «материковые» компании, и это определяет его специфическую бизнес-среду, которая при тщательном рассмотрении мало чем отличается от ситуации украинских времен.

              Самой характерной иллюстрацией этой мысли служит крымский рынок горючего, с которым предстоит познакомиться каждому, кто планирует поездку на полуостров на автомобиле. Последняя АЗС крупных российских сетей расположена рядом с въездом на мост со стороны Краснодарского края, а по ту сторону Керченского пролива вас ждут только местные сети, главным образом еще украинского происхождения.

              При этом цены на горючее будут заметно выше, чем на Кубани, а с его качеством могут возникнуть непредвиденные проблемы.

              В ноябре прошлого Росстандарт представил карту качества топлива в России, на которой Крым вошел в число регионов, закрашенных бордовым цветом: более 20% АЗС работают с нарушениями техрегламента, на Юге такая же ситуация только в Чечне и Дагестане. Испытания 58 проб дизельного топлива и бензина, отобранных ведомством на 19 АЗС в мае-июне прошлого года, показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% случаев, фальсифицированный бензин – в 20%. Правда, к концу года руководство Росстандарта сообщило о заметном улучшении ситуации с качеством топлива в Крыму.

              Похожим образом обстоит ситуация в розничной торговле: значительная часть российских сетей в Крым пока не пришла - и вряд ли придет, пока сохраняются санкции. Результатом низкой конкуренции оказывается дороговизна товаров первой необходимости, что особенно чувствительно с учетом весьма скромных крымских зарплат, и открытие автомобильной части моста эту проблему не решило.

              В августе прошлого года Сергей Аксенов на встрече с Владимиром Путиным пожаловался, что «такая беда, как рост цен, пока, к сожалению, не поддаётся решению», выразив надежду, что частично этот вопрос будет снят при вводе в эксплуатацию железнодорожной ветки моста.

              Еще одна болевая точка крымской экономики –ограниченный выбор финансовых услуг. Ведущие сетевые банки на полуостров так и не пришли, а тех, которые есть, явно недостаточно: из работающих в Крыму кредитных организаций только Российский национальный коммерческий банк входит в первую российскую сотню по размеру активов.

              Такая ситуация ограничивает не только проникновение розничных банковских сервисов для граждан и бизнеса, но и реализацию инвестиционных проектов. И если исходить из небезызвестного определения банков как генеральных штабов капиталистической экономики, следует признать, что в этой роли для экономики Крыма выступает федеральный бюджет – основная масса инвестиций на полуостров приходит именно оттуда.

              На стартовом этапе интеграции Крыма в пространство российской экономики это вполне логично, поскольку создаваемая инфраструктура – это «удочка», на которую предстоит ловить «рыбу» - частные инвестиции. Но в условиях, когда значительная часть российских компаний в принципе не рассматривают возможность работы в Крыму, рассчитывать на то, что эта рыба будет особо крупной, сложно.    

              Команда, далекая от мечты

              Еще одной очевидной проблемой российского Крыма является кадровая чехарда на административных постах. В Севастополь, например, в прошлом году пришел уже третий губернатор за пять лет, а в Республике Крым сменились десятки министров и вице-премьеров. На некоторых должностях чиновники удерживаются всего несколько месяцев, а затем отправляются в отставку, нередко - с уголовными делами.

              Уровень коррупции в Крыму, судя по количеству должностных лиц, попавших под следствие, крайне высок. Достаточно сказать, что уголовными делами закончилась карьера двух вице-премьеров, которые курировали реализацию федеральной целевой программы – Олега Казурина и Виталия Нахлупина: и тот, и другой попались на взятках. Список других крымских чиновников, оказавшихся под статьей, слишком длинный, чтобы приводить его полностью.

              Все это, впрочем, неудивительно, учитывая огромные объемы бюджетных средств, которые закачиваются в Крым.

              Отчасти проблема заключается в том, что на полуострове по-прежнему сохраняет позиции «старая гвардия» чиновников, сформировавшаяся еще в украинский период в том числе из функционеров Партии регионов.

              Коррумпированность этой публики никогда и ни для кого не была секретом, и было бы чудом, если бы при смене власти они отказались от своих прежних привычек.

              Однако и «варяги», которых присылала в Крым Москва, нередко либо сами оказывались нечистыми на руку, либо вступали в острые конфликты с местными элитами, как это происходило в Севастополе, где по этой причине досрочно сложили полномочия двое руководителей – Сергей Меняйло и Дмитрий Овсянников.

              Тем не менее, нынешним крымским властям следует отдать должное – они не пытаются замалчивать существующие проблемы и не отгораживаться от людей стенами кабинетов.

              Тот же Сергей Аксенов на протяжении всех шести лет в должности остается руководителем с высочайшей публичной активностью, лично принимающим участие в решении множества вопросов «на земле». К чему приводит недовольство главы Крыма качеством работы своих подчиненных прекрасно знают многие чиновники, уволенные им за недостаточное усердие.

              А в Севастополе нынешний врио губернатора Михаил Развожаев учел ошибки своих предшественников в выстраивании коммуникаций с городской общественностью во главе с неформальным лидером «крымской весны» Алексеем Чалым.

              Медленно, но верно первые и неизбежные просчеты управления российским Крымом уходят в прошлое, но пока полуостров не обретет общепризнанный международный статус, трудности перехода от Украины к России будут постоянно напоминать о себе.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............