Киев напрасно обрадовался первым доходам от Крыма

Украинский бюджет получил первые поступления реальных денег за то, что Крым стал частью России. Этого неожиданно удалось добиться авиационным властям Украины. Они оштрафовали на 6 тыс. долларов казахстанскую авиакомпанию за полет над российским полуостровом. Киев ждет, что теперь в украинский бюджет потекут деньги от совершающих полеты в Крым российских авиакомпаний.

Украинские авиационные власти образовались первым 6 тыс. долларам, которые в Киеве получили за полет над Крымом. Деньги заплатила казахстанская авиакомпания Euro-Asia Air, которая еще 8 августа совершила полет над полуостровом. Киев наложил за это штраф на перевозчика в размере 136 тыс. гривен, или 5,9 тыс. долларов. «Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно оплатили эти средства», - заявили в пресс-службе Госавиаслужбы Украины.

Подобные штрафы на Украине выставляются с завидным постоянством. В Киеве продолжают считать территорию Крыма украинской, хотя после народного референдума в марте 2014 года полуостров стал частью Российской Федерации. С того времени Украина запретила взлет-посадку из аэропорта Симферополь всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над территорией Крыма еще в марте 2014 года.

С тех пор Киев насчитал уже более 200 тыс. якобы нарушений воздушного пространства Украины из-за полета через Крым. Авиакомпаниям также выставлялись штрафы. Сумма штрафов только гражданскими судами российских авиакомпаний достигли 13 млрд гривен, или почти 560 млн долларов. Однако до сих пор никто из российских или иностранных перевозчиков не посчитал нужным оплачивать украинские штрафы. Хотя в основном через Крым летают, конечно, российские авиакомпании.

Однако

теперь, как мечтают в Госавиаслужбе Украины, ситуация кардинально изменится: дело с казахской авиакомпанией станет прецедентным и приведет к началу процесса погашения штрафов и компаниями из России.

Ожидания украинских авиационных властей довольно наивны. Речь не идет о некоем судебном решении в международном суде. Штраф оплачен казахами по личной инициативе коммерческой компании. Никаких рычагов давления на российские авиакомпании у Киев нет.

«Украина сможет рассчитывать на получение всех этих штрафов только в том случае, если Россия признает, что Крым это украинская территория. Но этого не произойдет. Украина может начислять штрафы сколько угодно, хоть пожизненно, их можно просто игнорировать. Это внутреннее украинское решение, не более того», - говорит директор отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

Россия уже давно адаптировалась к полному прекращению полетов на Украину и через Украину. Но если Украина когда-нибудь захочет возобновить авиасообщение с Россией, то ей придется решать вопрос с этими штрафами.

«Чисто политическая ситуация не позволит Украине смириться с тем, что эти же российские авиакомпании летают в Крым. Поэтому полетов российских авиакомпаний через Украину или на Украину в каком-то обозримом будущем не предвидится», – считает Гусаров.

Впрочем, российские авиакомпании особо и не рвутся на украинский рынок. «То, что предшествовало даже политическому решению Киева об остановке полетов в Россию, никак не располагает летать на Украину: там откровенно портили самолеты.

В киевском аэропорту российским самолетам, в частности, «Аэрофлота», наносили умышленные повреждения. Кроме того, задерживали пилотов. А риск их задержания теперь еще выше, потому что многие пилоты летают в Крым»,

– рассуждает Гусаров.

Зачем же авиакомпания из Казахстана, страны, которая имеет очень тесные экономические и политические связи с России, по собственной инициативе заплатила штраф в украинский бюджет, хотя могла легко этого не делать?

«Это личное суверенное право перевозчика. Казахским авиакомпаниям никто не запрещал полеты через Украину и на Украину», - говорит собеседник. Во-вторых, это, скорее всего, было чисто экономическое решение. «Авиакомпания могла посчитать, что ей просто выгодней не портить отношения с украинскими авиационными властями и иметь возможность летать как на территорию Украины, так и через территорию Украины, не попадая в конфликтную ситуацию», – не исключает Гусаров.

Например, казахской авиакомпании выгодней было полететь через Крым, так как это укорачивало маршрут, время полета и расходы. Возможно, вертолетный перевозчик посчитал, что выгодней заплатить эти 6 тыс. долларов в виде штрафа, чем лететь по более длинному маршруту, сжигать больше топлива, доплачивать больше экипажу и т.д. «Казахи, скорее всего, летели через Каспий, территорию России и Крым в Европу. Это кратчайший путь в Европу, плюс не надо лишних границ пересекать. Но это чисто коммерческий вопрос», – считает Роман Гусаров.

Казахстанская Euro-Asia Air — это не совсем регулярный авиаперевозчик. Это крупная вертолетная авиакомпания в Казахстане, которая обслуживает компании и физические лица скорее в частном порядке. Она является дочерней компанией нефтяной госкомпании «Газтрансойл», которая занимается транспортировкой нефти.

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Украина как государство, а также украинские компании уже не первый год пытаются «срубить» с России огромные компенсации за потерю Крыма. Причем, многие решили действовать через международный трибунал, как в свое время поступили, например, бывшие акционеры ЮКОСа. На конец 2019 года международный трибунал получил десять жалоб от примерно 50 украинских компаний.

В сумме украинские компании через международный трибунал пытаются выбить из России порядка 9 млрд долларов в виде компенсаций за потерю активов в Крыму. По сути, такова цена признания Украиной Крыма российской территорией. Например, компания «Укрнафта» Игоря Коломойского требует компенсировать ей потерю автозаправок в Крыму на 44,4 млн долларов.

У «Нафтогаза» сумма убытков от потери крымских активов с каждым годом необоснованно увеличивается. Сначала там оценили свой убыток всего в несколько сотен миллионов долларов, а через несколько лет стали требовать уже целых 5,2 млрд долларов. Даже «Укрэнерго», которая виновата как минимум в первой истории сознательного отключения Украиной электричества в Крыму в декабре 2014 года, смеет требовать компенсаций от России.

Однако международный трибунал охотно встает на сторону Украины в таких делах, поэтом исков может стать больше десяти. По четырем из них уже вынесено окончательное решение не в пользу РФ. Еще по трем искам Россия тоже проиграла, просто пока не определена сумма компенсаций. По трем делам арбитражное разбирательство не закончено, еще один иск только ожидается к подаче.

Несмотря на то, что трибунал выносит решение в пользу украинских компаний, реальных денег от России они, конечно, не получают и вряд ли получат. Позиция России по таким делам однозначна и не меняется: Москва не признает юрисдикцию международных арбитражных трибуналов по «крымским» делам и платить не собирается.

Это возможно только в том случае, если арбитры установят, что Крым является суверенной территорией России. Украинские истцы в таких делах ссылаются на соглашение о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной от 1998 года. Суть этого договора в том, что Россия обязуется защищать инвестиции украинской компании, которые сделаны на российской территории (и наоборот). Если Украина считает Крым украинской территорией, то почему Россия обязана нести ответственность за потерю украинских активов на украинской территории? Требовать компенсацию украинские компании могут только, если официально пропишут признание, что Крым является российской территорией.

Судебное решение по ЮКОСу тоже было вынесено в пользу его бывших акционеров. От России требовали невероятные 50 млрд долларов в виде компенсаций. Однако через два года это решение Гаагского трибунала было отменено, что произошло впервые за 20 лет.

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