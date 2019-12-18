Коломойского подталкивают признать Крым российским

Европейский суд окончательно решил, что РФ должна компенсировать компании «Укрнафта» Игоря Коломойского потерю автозаправок в Крыму. Россия с такой позицией не согласна, платить ничего не собирается ни по этому, ни по аналогичным делам. Единственный способ у украинских компаний получить компенсации – официально признать Крым российской территорией. Иначе им грозит судьба экс-акционеров ЮКОСа.

От России требуют заплатить 44,4 млн долларов украинской компании «Укрнафта» в виде компенсации за крымские активы, которые в 2014 году перешли в собственность РФ. Речь идет о 16 автозаправочных станциях, право собственности на которые утратила «Укрнафта» пять лет назад.

В апреле 2019 года международный арбитражный суд вынес решение в пользу «Укрнафта» и других истцов. В частности, еще на 34,5 млн долларов компенсаций компании «Стабил» и другим компаниям, которые подали с «Укрнафтой» единый иск. Это все структуры, связанные с Игорем Коломойским.

Однако Россия воспользовалась своим правом и в мае подала апелляцию в Верховный суд Швейцарии об отмене этих арбитражных решений. И вот 12 декабря Верховный суд Швейцарии отказал России в отмене решения международного арбитража, сообщила пресс-служба «Укрнафты». Это решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Таким образом, суд обязал Россию, кроме основной суммы компенсаций (вероятно общая сумма составит более 80 млн долларов вместе с пени), заплатить еще 155 тыс. швейцарских франков судебных расходов.

Это уже не первый иск к России с требованием заплатить за крымские активы. Подобные иски посыпались от украинских компаний в международный суд пачками, как только стало понятно, что международный арбитраж с охотой встает на их сторону. Это неплохая кормушка для европейских адвокатов и судов.

Из крупнейших судебных процессов стоит, конечно, упомянуть Нафтогаз. Сумма убытков от потери крымских активов у Нафтогаза с каждым годом необоснованно увеличивалась. В итоге украинская компания требует уже 5,2 млрд долларов за крымские активы, хотя, конечно, они стоили на момент владения ими украинской компанией в разы меньше – несколько сотен миллионов долларов.

Не постеснялась требовать компенсаций по крымским активам компания «Укрэнерго». Хотя факт сознательного отключения Украиной электричества на полуострове без предупреждения и объяснения причин обесценивает претензии компании. Напомним, что сначала электричество отключили в декабре 2014 года с попустительства «Укрэнерго», а уже с 22 ноября 2015 года начался настоящий блэкаут с подрывом ЛЭП и полным обесточиванием полуострова. В Крыму справедливо считают, что ничего не должны «Укрэнерго» – наоборот, это полуостров должен подать в суд на утраченную выгоду после блэкаута, устроенного украинской стороной.

Всего же, по подсчетам РБК, международные арбитражные трибуналы уже рассмотрели или рассматривают десять жалоб от примерно 50 украинских компаний.

В сумме украинские компании через международный трибунал пытаются выбить из России порядка 9 млрд долларов в виде компенсаций за потерю активов в Крыму. По сути, такова цена признания Украиной Крыма российской территорией.

Окончательное решение в пользу украинских компаний вынесено уже по четырем искам. Еще по трем Россия проиграла, но сумма компенсаций еще не определена. По трем делам арбитражное разбирательство еще не закончено. Один иск от «Администрации морских портов Украины» еще только ожидается к подаче в международный арбитраж.



Позиция России по таким делам однозначна и не меняется: Москва не признает юрисдикцию международных арбитражных трибуналов по «крымским» делам и платить не собирается.

Неправомерность решения суда как по делу «Укрнафты», так и по делам других истцов аргументируется тем, что арбитры вынесли решение, не установив, что полуостров Крым является суверенной территорией России. Без этого признания Россия не может нести ответственность в рамках норм двустороннего соглашения между Россией и Украиной, на которое ссылаются украинские истцы.

Речь идет о соглашении о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной от 1998 года. Суть этого договора в том, что Россия обязуется защищать инвестиции украинской компании, которые сделаны на российской территории (и наоборот). Если Украина считает Крым украинской территорией, то почему Россия обязана нести ответственность за потерю украинских активов на украинской территории? Требовать компенсацию украинские компании могут только, если официально пропишут признание, что Крым является российской территорией.

В случае с «Укрнафтой» и компанией «Стабил» добавляется также еще один аргумент. В Минюсте РФ указывают, что «инвестиции истцов были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию».

Эти аргументы в развернутом виде Россия и привела суду в Швейцарии, однако им не вняли, посчитав правомерными вынесенные арбитражными трибуналами решения. Велика вероятность, что похожие иски других компаний также будут удовлетворены, а российские аргументы – проигнорированы.

Невозможность признания в рамках этих дел Крыма частью России является явно политической историей, как и суды с ЮКОСом. Это один из инструментов политического давления на Россию в условиях нынешней санкционной войны США против России.

Стоит напомнить, что судебное решение по ЮКОСу в пользу его бывших акционеров с требованием России заплатить невероятные 50 млрд долларов компенсаций было принято летом 2014 года, в самый разгар только начавшейся гибридной войны с Россией. Такой суммы компенсаций Гаагский трибунал еще никогда не выписывал.

Однако Россия не признала решение суда – и выписывать такую сумму не спешила. В итоге бывшие акционеры бегали по Европе и США в надежде арестовать имущество РФ. Но поживиться так ничем и не смогли. В 2016 году окружной суд Гааги и вовсе отменил решение международного арбитража в Гааге о выплате Россией 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Решение Гаагского трибунала было отменено впервые за 20 лет.

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Украинских истцов ждет, скорее всего, схожий конец. Пока украинцы будут бегать по загранице в поисках активов Российской Федерации, все решения по «крымским» активам будут отменены. Причем найти и арестовать активы именно РФ, как государства, намного сложнее, чем, например, активы коммерческой компании, как в случае с активами Газпрома за рубежом. Их искал Нафтогаз в надежде вернуть 3 млрд долларов в рамках Стокгольмского арбитража. В итоге вернуть таким образом целых 3 млрд долларов оказалось проблематично – столько просто нет. Да и европейцы арестовывать активы Газпрома не спешат. В ЕС есть силы, которые под давлением США критикуют Газпром и его проекты, а также силы типа Германии, которые могут себе позволить не поддаваться американскому влиянию, а решать так, как выгодно им самим, то есть взаимовыгодно сотрудничать с Газпромом.

Ничего не сулит украинцам и исторический опыт. В 90-е годы швейцарская фирма Noga, с которой Россия разорвала договор, тоже пыталась арестовать активы РФ: например, российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже, или коллекцию картин из Пушкинского музея, которая находилась в Швейцарии. Некоторые суды даже шли на поводу у Noga и накладывали аресты на зарубежные счета ряда российских банков. Но вскоре все закончилось безоговорочной победой России, все аресты были отменены.

Можно ожидать такой же исход и для всех текущих украинских истцов, которые хотят получить деньги с РФ за крымские активы. Хотя их возня может продлиться не один год. Но постепенно все эти претензии уйдут в историю, а если политический ветер Украины подует в сторону России – то и вовсе забудутся.

На самом деле, решение, которое удовлетворило бы и РФ, и коммерческие компании – одно. Это официальное признание Киевом и компаниями Крыма российской территорией. Это позволит РФ склонить западное сообщество к признанию Крыма частью России, снимет геополитический и санкционный накал – и откроет огромные инвестиционные возможности для иностранцев в Крыму. С другой стороны, коммерческие украинские компании получат то, что хотят – некую сумму денег в виде компенсаций. Их реальная сумма станет скорее предметом договоренностей. Но до такого варианта еще очень далеко.

Впрочем, Игорю Коломойскому рассчитывать на компенсацию за крымские активы не стоит даже при таком фантастическом раскладе. Потому что против него в России заведено уголовное дело, его обвиняют в применении запрещенных методов войны. А бывшим украинским собственникам с таким серьезным уголовным прошлым компенсации не положены в принципе, согласно крымскому закону о компенсациях за национализацию активов.

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