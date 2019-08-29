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29 августа, четверг  |  Последнее обновление — 13:18  |  vz.ru
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Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов

Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуостровеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, теперь требует с России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество. Но вот с их получением возникнут сложности. Подробности...
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Google обвинили в работе на российский империализм

«Российский культурный империализм продолжается, теперь с корпоративной поддержкой», возмущаются белорусские блогерыФото: ВЗГЛЯД
Национальные активисты из Белоруссии, некоторых других постсоветских стран и ряда регионов РФ столкнулись с новой для себя проблемой: их национально ориентированный, зачастую – прямо антироссийский контент больше нельзя рекламировать на ведущих платформах интернета. Причина – либеральная цензура, ставшая союзником русского языка по довольно смешной причине.  Подробности...
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Предложен способ спасения из «квалификационной ямы»

Профессия продавца уходит в прошлое, как и многие другие специальностиФото: Олег Недеря/Фотохроника ТАСС
Почти треть работающих россиян оказалась в «квалификационной яме». Эти люди выполняют работу, для которой им не хватает навыков, или наоборот – слишком простую для их способностей. Ситуация будет только ухудшаться – развитие технологий постоянно требует новых знаний и умений, людей во многих сферах вытесняют роботы. Но выход есть. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Родина-мать требует подвига

Сергей Мардан, публицист
Наши публичные персоны должны соответствовать великим предшественникам, иначе нам неинтересно. Неудача рассматривается, как катастрофа. Мы не хотим, чтобы страна развивалась медленно и спокойно. Мы хотим быстро и сразу. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Когнитивная Сталинградская битва уже идет

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Это вы лично и есть – тот самый противник для «публицистов» и «экспертов», которые пока еще нам дарят честь проживать в этой стране. И именно вашу способность к сопротивлению надо подавить. Что они с радостью и делают. Подробности...
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США нужна провокация для ссоры России и Турции

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Углубление российско-турецкого сотрудничества уже давно является не только самоцелью, но и важным сигналом для Запада – о том, что попытки изоляции Турции и России лишь толкают Москву и Анкару в объятия друг друга. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

      Более 100 тыс. человек вышли на проспект Сахарова в Москве на митинг-концерт «Герои рядом с нами» в честь 350-летия флага России. В нем участвовали звезды эстрады и спорта, ученые, общественные деятели, Герои России и СССР. Мероприятие стало самым массовым за все время существования праздника
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      В России отметили День флага

      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов

              Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуострове   29 августа 2019, 13:10
              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
              Текст: Ольга Самофалова

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              Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, теперь требует с России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество. Но вот с их получением возникнут сложности.

              «Укрэнерго» сообщило, что передало в арбитражный суд требования в споре с Россией по поводу утраченных активов в Крыму. В апреле прошлого года оно вручило России официальные письменные сообщения об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной от 1998 года.

              Украинская сторона якобы хотела решить спор путем переговоров. Однако российская сторона никакого ответа не дала. Поэтому «Укрэнерго» передало иск в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года (ЮНСИТРАЛ). Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для рассмотрения настоящего спора. 

              «Укрэнерго» управляет объединенной энергосистемой Украины и украинскими облэнерго. Поэтому спор касается компенсаций за электросети и трансформаторы в Крыму, которые теперь находятся под управлением «Крымэнерго». И это предприятие принадлежит даже не федеральным властям, а Республике Крым.

              Сколько украинский энергетический оператор надеется получить с России не сообщается. Однако в прошлом году глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук писал в Facebook о компенсации минимум в один млрд долларов. Во столько он оценивал стоимость энергосетей на полуострове. Однако в планах было получить больше – не только компенсацию за утраченное имущество в Крыму, но и за неполученную выгоду от этих активов.  

              Таким образом, к целой серии исков разных украинских компаний к России из-за потери активов в Крыму добавился еще один. Самый крупный иск исходит от «Нафтогаза», который вместе со своими шестью «дочками», включая «Укртрансгаз», пытается в суде отсудить у России целых 5,2 млрд долларов. Иск рассматривается в трибунале при постоянной палате третейского суда в Гааге.

              Буквально в марте этого года «Нафтогаз» радовался тому, что суд уже вынес решение в пользу украинской компании. Однако производство по делу было разделено на два этапа, и в марте вынесено решение по первому. Оно не в пользу России – постоянная палата третейского суда в Гааге решила, что Россия нарушила соглашение о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной от 1998 года. Однако трибунал не присудил какой-то компенсации Украине. Это дело второго разбирательства, которое ожидается не раньше конца 2019-го – начала 2020 года. Аппетиты «Нафтогаза» с каждым годом увеличиваются. Еще в 2015 году он оценил ущерб от прекращения работы в Крыму за 2014 год всего в 590 млн долларов по среднему курсу за тот год (13,8 млрд грн.). Стоимость утраченных активов в Крыму, по оценке аудиторов, составила лишь 670 млн долларов (15,7 млрд грн.). Однако теперь претензии выросли в разы – с сотен миллионов до более пяти миллиардов долларов.

              До этого в 2018 году Гаагский арбитраж присудил России выплатить 159 млн долларов в пользу ряда украинских предпринимателей по иску компании-застройщика «Эверест Истейт» и 17 других украинских компаний, часть которых была связана с олигархом Игорем Коломойским. Сообщалось, что изначально истцы просили больше – 231 млн долларов, но суд удовлетворил только часть их требований.

              В ноябре прошлого года Парижский международный арбитраж также решил, что Россия должна выплатить украинскому «Ощадбанку» компенсации на 1,3 млрд долларов из-за утраты активов в Крыму.

              В начале этого года стало известно, что постоянная палата Третейского суда в Гааге вынесла частичное решение по иску аэропорта Бельбек, также по иску «Приватбанка» украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Арбитраж и здесь встал на сторону украинской стороны, однако вопрос оценки компенсации был отложен. Изначально речь шла о компенсации 15 млн долларов за аэропорт и 1 млрд долларов – за банковские активы.

              Недавно о своей победе в суде заявила также крупнейшая на Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта». Постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 млн долларов компенсации за утрату имущества компании «Укрнафта» в Крыму. Плюс Москва должна компенсировать проценты (более 5,5 млн долларов), пени и арбитражные расходы (более 3,5 млн долларов). Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках в Крыму, которые принадлежали «Укрнафте» до решения жителей полуострова вернуться в состав России.

              Каковы шансы России по новому иску от «Укрэнерго»? «Учитывая сложную политическую ситуацию России на мировой арене и ее непростые отношения с западными странами, вариант удовлетворения заявлений украинской стороны имеет место быть. Тем более что положительные случаи рассмотрения подобных исков уже были ранее», – говорит партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко. 

              «Однако какое бы решение не вынес суд, это вовсе не означает, что Россия поспешит его исполнить. Как правило, российская сторона не признает подобного рода решения, ссылаясь на отсутствие компетенции того или иного суда на рассмотрение дела и вынесение решения», – отмечает юрист.

              Россия во всех этих судах не участвовала и не признала не одно решение международного арбитража. Такая же позиция Москвы будет и по иску «Укрэнерго».

              Все эти судебные истории вскрывают парадокс. Чтобы взыскать с РФ компенсацию, необходимо для начала признать, что Крым является частью России. Иными словами, если бы Украина изначально подписала с Россией соглашение и признала Крым российским, то Москва, скорее всего, пошла бы на выплату компенсаций в рамках договора о защите иностранных инвестиций. Правда, скорее всего, потребовала бы адекватной оценки активов, а не завышенных от украинских экспертов. В условиях же непризнания полуострова российской территорией Москва никому ничего платить, конечно, не будет.

              При этом заставить Россию заплатить будет сложно. Для этого украинским компаниям надо наложить обеспечительные меры на имущество Российской Федерации за рубежом. Так в свое время делали представители фирмы Noga, бывшие акционеры ЮКОСа, а сейчас так действует «Нафтогаз» в отношении активов Газпрома. Правда, «Нафтогазу» немного проще было найти активы коммерческой компании.

              Украинские иски по Крыму выставлены против суверенного государства – России, и именно его активы требуется арестовать для получения компенсаций. А сделать это довольно сложно, как показывает практика фирмы Noga и бывших акционеров ЮКОСа.

              Максимум чего им удалось добиться – это ареста ряда активов, но после оспаривания решения арбитража со стороны России аресты отменялись. А потом крайне громкое дело о выплате Россией 50 млрд долларов (это невероятная сумма назначенных компенсаций) бывшим акционерам ЮКОСа и вовсе развалилось. В 2016 году окружной суд Гааги отменил решение международного арбитража в Гааге о такой компенсации. Решение Гаагского трибунала было отменено впервые за 20 лет. В случае с исками от украинских компаний по крымским активам Москва может рассчитывать на такой же исход.

              В истории с активами «Укрэнерго» в Крыму есть еще один очень неприятный для Украины факт, который обесценивает претензии украинской стороны. Это факт сознательного отключения Украиной электричества на полуострове без предупреждения и объяснения причин. Сначала электричество отключили в декабре 2014 года, а с 22 ноября 2015 года начался настоящий блэкаут с подрывом ЛЭП и полным обесточиванием полуострова. В Крыму считают, что ничего не должны «Укрэнерго», наоборот, это полуостров должен подать в суд на утраченную выгоду после блэкаута, устроенного украинской стороной. 

              «Вся система и сети, построенные нашими дедами и прадедами, были выкуплены за ломаную украинскую гривну. Кроме того, до 2014 года они нещадно эксплуатировались и в лучшем случае их ремонтировали изолентой. Выкачивали деньги из крымского бюджета, ни копейки не вкладывая в модернизацию этого производства. У них нет никакого морального права на подачу этого иска», – прокомментировал РИА «Новости» депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет. Украина действительно мало вкладывала в Крым после 1991 года.  

              По словам депутата, требовать возмещения потерь должны, наоборот, крымские власти.

              «Иск должны подавать власти республики – на компенсацию утраченной выгоды, ведь после блэкаута сети могли просто «лечь» и только благодаря усилиям наших энергетиков мы смогли удержать переток в 300 МВт. Это они нам должны, а не мы им»,

              – считает Михаил Шеремет.

              Россия, в отличие от Украины, не только модернизирует все сети, но построила энергомост и две новые ТЭС, сделав полуостров энергетически независимым. Более того, Крым получил новые мощности с запасом на будущее, которое обещает экономический рост благодаря бурному развитию инфраструктуры, в частности, строительству Крымского моста и скорого запуска железной дороги.

              Первая нитка энергомоста из Краснодарского края в Крым мощностью 100 МВт была запущена в рекордные сроки – еще 2 декабря 2015 года. Через пару недель заработала уже и вторая нитка, давшая полуострову еще 200 МВт электроэнергии. Третью нитку запустили в апреле 2016 года. Благодаря этому максимальная передаваемая по мосту мощность выросла с 400 до 600 МВт. А в мае того же года четвертая нитка позволила передавать в Крым уже более 800 МВт.

              Однако Россия на этом не остановилась – и несмотря на санкционные трудности с газовыми турбинами от «Сименс», построила две новые ТЭС. Первые энергоблоки Балаклавской и Таврической ТЭС заработали в октябре 2018 года, а вторые – в марте этого года. Уже за семь месяцев этого года выработка электроэнергии в Крыму удвоилась. Этого удалось достичь именно благодаря новым ТЭС – общее потребление выросло на 4%.

              Общая мощность ТЭС в 940 МВт вместе с остальной генерацией полуострова позволяет полностью покрывать потребление в Крыму и подавать электроэнергию на материк. Получив новую инфраструктуру, полуостров получил полную энергетическую свободу. Все это является фундаментом, без которого невозможен взрывной рост региона.

              Промышленность в Крыму далеко не самый крупный потребитель электроэнергии, основной объем потребления приходится на население, в том числе туристический бизнес, гостиницы, кафе, магазины и тому подобное. И рекордный рост туристов, который показывает Крым, тоже был бы невозможен без вложений в эту энергетическую инфраструктуру. 


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