Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

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16 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:20  |  vz.ru
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Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
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Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

Порошенко опасается, что Зеленский первым делом разгонит верховную раду УкраиныФото: Студия Квартал-95
Зеленский еще не успел стать главой государства, а Порошенко уже предостерегает своего без пяти минут преемника от попыток разогнать Верховную раду. Но те, кто симпатизируют Зеленскому, призывают его не созывать сразу новый парламент, а опереться на старый – наверняка к нему сейчас сбегутся прежние сторонники Порошенко. Кроме того, Зеленскому рекомендуют поскорее начать переговоры о примирении с Путиным. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...

Майдан установил на Украине кровавые правила

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Нотр-Дам давно наш

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Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
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            Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

            Еще одна украинская компания требует денег от РФ   16 апреля 2019, 21:05
            Фото: Александр Максименко/РИА Новости
            Текст: Ольга Самофалова

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            Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма?

            Крупнейшая на Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» заявила о своей победе в суде над Российской Федерацией. Компания утверждает, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 млн долларов компенсации за утрату имущества компании «Укрнафта» в Крыму. Плюс Москва должна компенсировать проценты (более 5,5 млн долларов), пеню и арбитражные расходы (более 3,5 млн долларов). Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках в Крыму, которые принадлежали «Укрнафте» до решения жителей полуострова вернуться в состав России.

            В российском Минюсте отметили, что Россия пока не получала по официальным каналам решения по иску «Укрнафты». Однако российская сторона «планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии». Арбитраж постоянной палаты Третейского суда в Гааге физически базируется в Швейцарии. Москва не участвовала в рассмотрении иска «Укрнафты» в Гаагском суде и не признает законность вынесенного решения в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска, сообщили в пресс-службе Минюста.

            «Укрнафта» – госкомпания, однако в этом судебном процессе ей активно помогал Игорь Коломойский, который в России объявлен в международный розыск. Он является миноритарным акционером «Укрнафты» – владеет примерно 42% акций.

            Группе «Приват» Игоря Коломойского в Крыму принадлежала в общей сложности 41 АЗС, из них 16 АЗС «Укрнафта». Эти заправки в 2014 году были национализированы вместе с другим имуществом олигарха. Вырученные средства власти направляют на выплату компенсаций вкладчикам его же «Приватбанка». Дело в том, что Коломойский ушел из Крыма, прихватив деньги своих клиентов. Только в 2014 году РФ пришлось выплатить почти 25 млрд 200 тыс. рублей вкладчикам, которых обокрали украинские банкиры.

            Зато сумма компенсаций, которую требует у российского государства украинская компания, совсем не скромная. Грубый подсчет показывает, что одна АЗС оценивается в среднем в 2,7 млн долларов, или 174 млн рублей. Это в десятки раз превосходит стоимость крымских АЗС в рамках аукционов. В частности, в этом году планировалось провести два аукциона по продаже 16 АЗС, которые ранее принадлежали Коломойскому. Стоимость АЗС, выставленных на аукционы, начиналась с 3 млн рублей в поселке Октябрьском Красногвардейского района и заканчивалась 25,4 млн рублей за АЗС на Симферопольском шоссе в феодосийском селе Ближнее.

            «Укрнафта» требует компенсаций на основании того, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 года. Суд в Гааге признал, что компания является инвестором по договору, а ее имущество в Крыму – инвестициями. 

            Это далеко не единственная украинская компания, которая предъявила России судебные иски в международном арбитраже. Ранее Третейский суд в Гааге уже выносил подобные решения не в пользу РФ. Так, в прошлом году суд решил, что РФ должна выплатить 159 млн долларов компенсаций 18 украинским компаниям (в том числе имеющим отношение к Коломойскому). Осенью победой в суде хвастался «Ощадбанк», ему присудили 1,3 млрд долларов. Буквально в феврале этого года арбитраж в Гааге встал на сторону «Приватбанка», компании «Аэропорт Бельбек» и «Нафтогаза», однако решение о суммах компенсаций отложил на потом.

            Во всех этих историях ситуация для Украины парадоксальна: чтобы взыскать с РФ компенсацию, необходимо для начала признать, что Крым является частью России.

            «Международный третейский суд в Гааге уполномочен рассматривать споры, связанные с нарушением международных договоров, в том числе и пресловутого соглашения «О защите инвестиций», подписанного Россией и Украиной. Формально говорить о нарушении этого договора можно только при условии, если интересы украинских инвесторов нарушены на территории России. Но ООН на сегодняшний день признает полуостров частью Украины, поэтому применимость соглашения в данной ситуации является спорной именно с точки зрения права», – поясняет управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

            Иными словами, если бы Украина сразу признала Крым российским, то украинские компании и банки действительно могли бы рассчитывать на компенсации. А в условиях непризнания полуострова российской территорией Москва никому ничего платить, конечно, не будет.

            Какие же последствия ждут Россию в итоге?

            Имея решение суда, украинские компании могут попробовать наложить обеспечительные меры на имущество ответчика, то есть на имущество РФ за рубежом. «С решением Гаагского суда на руках они теперь будут обращаться в суды стран, в юрисдикции которых могут находиться российские активы с целью получения исполнительных листов и наложения ареста. Сценарий не новый: так действовали представители фирмы Noga, бывшие акционеры ЮКОСа, и сейчас так же действует «Нафтогаз». Вряд ли новой будет и тактика российской стороны по снятию обеспечительных мер все в тех же судах», – считает Александр Пахомов.

            В 90-х годах швейцарской фирме Noga не понравилось, что власти России разорвали с ней договор. Noga начала подавать иски против России в европейские суды и в некоторых даже выиграла, наложила арест на зарубежные счета ряда российских банков и даже попыталась арестовать российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже, а в 2005 году – и коллекцию картин из Пушкинского музея, которая находилась в Швейцарии. Но тогда здравый смысл в Европе возобладал, аресты имущества были признаны незаконными, и картины тоже вернулись в Москву.

            После 2014 года ситуация изменилась. И неожиданное вынесение решения летом 2014 года в пользу экс-акционеров ЮКОСа в суде в Гааге стало первой ласточкой такой трансформации. Сам факт вынесения решения по сложному делу, расследование по которому длилось 10 лет, как только отношения России с Западом обострились, уже говорит о многом. И гигантская сумма выставленного счета в 50 млрд долларов это лишь подтверждала. Бывшие акционеры пытались найти российские активы в разных странах, подавали иски в суды США, Франции и Великобритании с целью арестовать имущество РФ, но у них ничего не вышло. А в 2016 году

            окружной суд Гааги и вовсе отменил решение международного арбитража в Гааге о выплате Россией 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Решение Гаагского трибунала было отменено впервые за 20 лет.

            В последнее время по этому пути попробовал пойти еще и украинский «Нафтогаз». Стокгольмский арбитраж вынес решение по искам «Нафтогаза» и Газпрома друг другу в рамках газовых контрактов. По нему Газпром остался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Однако российская сторона подала апелляцию, решение по которой до сих пор не принято. Киев начал аресты газпромовских активов в Европе в надежде выбить долг. В частности, нападал на Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и хотел даже арестовать 35% акций «Северного потока – 1», где Газпрому принадлежит 51%.

            Однако украинцы не добились ничего, кроме шума. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, и все инициированные «Нафтогазом» аресты отменили.

            Как показывает практика, в конечном счете европейская судебная система все же принимает здравое решение. Все предыдущие попытки арестовать российские активы по сомнительным требованиям проваливались. Победа украинских компаний в арбитраже Гааги, скорее всего, приведет к таким же результатам.


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