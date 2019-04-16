Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма?

Крупнейшая на Украине нефтедобывающая компания «Укрнафта» заявила о своей победе в суде над Российской Федерацией. Компания утверждает, что постоянный третейский суд в Гааге взыскал с России 44,4 млн долларов компенсации за утрату имущества компании «Укрнафта» в Крыму. Плюс Москва должна компенсировать проценты (более 5,5 млн долларов), пеню и арбитражные расходы (более 3,5 млн долларов). Речь идет об административных помещениях и 16 автозаправках в Крыму, которые принадлежали «Укрнафте» до решения жителей полуострова вернуться в состав России.

В российском Минюсте отметили, что Россия пока не получала по официальным каналам решения по иску «Укрнафты». Однако российская сторона «планирует оспаривать данное решение и использовать для этого все доступные механизмы правовой защиты, предусмотренные международным правом и законодательством Швейцарии». Арбитраж постоянной палаты Третейского суда в Гааге физически базируется в Швейцарии. Москва не участвовала в рассмотрении иска «Укрнафты» в Гаагском суде и не признает законность вынесенного решения в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска, сообщили в пресс-службе Минюста.

«Укрнафта» – госкомпания, однако в этом судебном процессе ей активно помогал Игорь Коломойский, который в России объявлен в международный розыск. Он является миноритарным акционером «Укрнафты» – владеет примерно 42% акций.

Группе «Приват» Игоря Коломойского в Крыму принадлежала в общей сложности 41 АЗС, из них 16 АЗС «Укрнафта». Эти заправки в 2014 году были национализированы вместе с другим имуществом олигарха. Вырученные средства власти направляют на выплату компенсаций вкладчикам его же «Приватбанка». Дело в том, что Коломойский ушел из Крыма, прихватив деньги своих клиентов. Только в 2014 году РФ пришлось выплатить почти 25 млрд 200 тыс. рублей вкладчикам, которых обокрали украинские банкиры.

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Зато сумма компенсаций, которую требует у российского государства украинская компания, совсем не скромная. Грубый подсчет показывает, что одна АЗС оценивается в среднем в 2,7 млн долларов, или 174 млн рублей. Это в десятки раз превосходит стоимость крымских АЗС в рамках аукционов. В частности, в этом году планировалось провести два аукциона по продаже 16 АЗС, которые ранее принадлежали Коломойскому. Стоимость АЗС, выставленных на аукционы, начиналась с 3 млн рублей в поселке Октябрьском Красногвардейского района и заканчивалась 25,4 млн рублей за АЗС на Симферопольском шоссе в феодосийском селе Ближнее.

«Укрнафта» требует компенсаций на основании того, что Россия нарушила обязательства по договору об инвестициях от 1998 года. Суд в Гааге признал, что компания является инвестором по договору, а ее имущество в Крыму – инвестициями.

Это далеко не единственная украинская компания, которая предъявила России судебные иски в международном арбитраже. Ранее Третейский суд в Гааге уже выносил подобные решения не в пользу РФ. Так, в прошлом году суд решил, что РФ должна выплатить 159 млн долларов компенсаций 18 украинским компаниям (в том числе имеющим отношение к Коломойскому). Осенью победой в суде хвастался «Ощадбанк», ему присудили 1,3 млрд долларов. Буквально в феврале этого года арбитраж в Гааге встал на сторону «Приватбанка», компании «Аэропорт Бельбек» и «Нафтогаза», однако решение о суммах компенсаций отложил на потом.

Во всех этих историях ситуация для Украины парадоксальна: чтобы взыскать с РФ компенсацию, необходимо для начала признать, что Крым является частью России.

«Международный третейский суд в Гааге уполномочен рассматривать споры, связанные с нарушением международных договоров, в том числе и пресловутого соглашения «О защите инвестиций», подписанного Россией и Украиной. Формально говорить о нарушении этого договора можно только при условии, если интересы украинских инвесторов нарушены на территории России. Но ООН на сегодняшний день признает полуостров частью Украины, поэтому применимость соглашения в данной ситуации является спорной именно с точки зрения права», – поясняет управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес» Александр Пахомов.

Иными словами, если бы Украина сразу признала Крым российским, то украинские компании и банки действительно могли бы рассчитывать на компенсации. А в условиях непризнания полуострова российской территорией Москва никому ничего платить, конечно, не будет.

Какие же последствия ждут Россию в итоге?

Имея решение суда, украинские компании могут попробовать наложить обеспечительные меры на имущество ответчика, то есть на имущество РФ за рубежом. «С решением Гаагского суда на руках они теперь будут обращаться в суды стран, в юрисдикции которых могут находиться российские активы с целью получения исполнительных листов и наложения ареста. Сценарий не новый: так действовали представители фирмы Noga, бывшие акционеры ЮКОСа, и сейчас так же действует «Нафтогаз». Вряд ли новой будет и тактика российской стороны по снятию обеспечительных мер все в тех же судах», – считает Александр Пахомов.

В 90-х годах швейцарской фирме Noga не понравилось, что власти России разорвали с ней договор. Noga начала подавать иски против России в европейские суды и в некоторых даже выиграла, наложила арест на зарубежные счета ряда российских банков и даже попыталась арестовать российские самолеты на авиасалоне в Ле-Бурже, а в 2005 году – и коллекцию картин из Пушкинского музея, которая находилась в Швейцарии. Но тогда здравый смысл в Европе возобладал, аресты имущества были признаны незаконными, и картины тоже вернулись в Москву.

После 2014 года ситуация изменилась. И неожиданное вынесение решения летом 2014 года в пользу экс-акционеров ЮКОСа в суде в Гааге стало первой ласточкой такой трансформации. Сам факт вынесения решения по сложному делу, расследование по которому длилось 10 лет, как только отношения России с Западом обострились, уже говорит о многом. И гигантская сумма выставленного счета в 50 млрд долларов это лишь подтверждала. Бывшие акционеры пытались найти российские активы в разных странах, подавали иски в суды США, Франции и Великобритании с целью арестовать имущество РФ, но у них ничего не вышло. А в 2016 году

окружной суд Гааги и вовсе отменил решение международного арбитража в Гааге о выплате Россией 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Решение Гаагского трибунала было отменено впервые за 20 лет.

В последнее время по этому пути попробовал пойти еще и украинский «Нафтогаз». Стокгольмский арбитраж вынес решение по искам «Нафтогаза» и Газпрома друг другу в рамках газовых контрактов. По нему Газпром остался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Однако российская сторона подала апелляцию, решение по которой до сих пор не принято. Киев начал аресты газпромовских активов в Европе в надежде выбить долг. В частности, нападал на Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и хотел даже арестовать 35% акций «Северного потока – 1», где Газпрому принадлежит 51%.

Однако украинцы не добились ничего, кроме шума. Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, и все инициированные «Нафтогазом» аресты отменили.

Как показывает практика, в конечном счете европейская судебная система все же принимает здравое решение. Все предыдущие попытки арестовать российские активы по сомнительным требованиям проваливались. Победа украинских компаний в арбитраже Гааги, скорее всего, приведет к таким же результатам.