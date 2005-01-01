Украина маскирует реальную цель удара по Газпрому в Европе

Взгляд
30 мая, среда  |  Последнее обновление — 20:25  |  vz.ru
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Европа дождалась альтернативы российскому газу

У «Турецкого потока» появился реальный конкурентФото: president.az
В Баку официально открыли «Южный газовый коридор», по которому в Турцию и Европу пойдет азербайджанский газ. В отличие от дорогого американского СПГ, новый трубопроводный игрок может составить реальную конкуренцию российскому газу. Выдержит ли «Газпром» появление соперника? Или экспорт российского газа в Европу начнет падать?  Подробности...
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Бесполезно вырывать из рук Трампа «подарки для Путина»

Владимир Путин не ждет подарков от Дональда ТрампаФото: Carlos Barria/Reuters
Трамп не должен делать подарки Путину – такое предостережение прозвучало из Старого Света. Европейские атлантисты опасаются за будущее НАТО и призывают американского президента воздержаться от заявлений, которые могли бы быть выгодны России. Получается, западные элиты так и не поверили в искренность заявлений Трампа о его приверженности атлантической солидарности. Почему? Подробности...
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Смерть Аркадия Бабченко является поводом для сочувствия

Последнее публичное высказывание Аркадия Бабченко получилось максимально символичнымФото: facebook.com/babchenkoa
В Киеве убит журналист. В Киеве убит гражданин России. В последние годы подобное происходит регулярно. На этот раз убит российский журналист Аркадий Бабченко. Одни сейчас злословят в его адрес, как любил злословить он сам, другие обвиняют в произошедшем Россию. Не правы ни те ни другие. Подробности...
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Реанимация украинской боевой авиации невозможна без России

Демонстрация украинских ВВС была эффектной, но вряд ли она подкреплена реальной силойФото: кадр из видео
Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом. Судя по официальным видеороликам, в них приняли участие штурмовики Су-25 и многоцелевые истребители МиГ-29. Источники газеты ВЗГЛЯД сообщают, что ВВС Украины активизировались в Донбассе с середины мая. Цели Киева можно предугадать, но есть ли у них средства для атак с воздуха? Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Каким богам молился Аркадий Бабченко

Андрей Бабицкий, журналист
Российскому оппозиционеру, если он хочет бороться с «кровавым режимом», намного безопасней заниматься любимым делом не в Киеве, а дома или где-нибудь на благословенном Западе. Но выбраться на Запад не так-то просто. Подробности...
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Не будем уподобляться Аркадию Бабченко

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие журналисты (украинские, российские, армянские), каких бы вы ни были политических взглядов, вам не стоит жить на Украине. В любой момент ваша смерть может стать частью политического шоу. Подробности...
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«Он сам сделал выбор отнять у себя собственную жизнь»

Алексей Баранов, журналист
В свете наблюдений за волнениями вокруг судьбы «узника Кремля» Сенцова стоило бы рассмотреть историческую и этическую составляющие такого явления, как голодовка осужденного по статьям о террористической деятельности. Подробности...
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          Украина маскирует реальную цель удара по Газпрому в Европе

          «Нафтогаз» пытается арестовать акции «дочерних» компаний Газпрома в Европе   30 мая 2018, 19:45
          Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
          Текст: Ольга Самофалова

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          Президент Украины громогласно объявил о начале «принудительного исполнения взыскания 2,6 млрд долларов» с российской компании «Газпром». Киев обосновывает свои действия обыкновенным желанием получить деньги, которые ему присудил арбитраж Стокгольма. Однако ряд признаков говорят о том, что реальные мотивы Украины прямо связаны с проектом «Северный поток – 2».

          Президент Украины Петр Порошенко заявил о начале принудительного взыскания 2,6 млрд долларов с Газпрома через зарубежные суды.

          «Процесс принудительного исполнения взыскания 2,6 миллиарда долларов с Газпрома перешел в практическую плоскость – сегодня было начато обременение акций и других активов Газпрома в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», – приводит слова Порошенко его пресс-служба.

          Под обеспечительные меры могут попасть акции проектных компаний морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» – Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.  Источник «Интерфакса» в украинском правительстве говорит, что Газпром будет оспаривать арест в местных судах. По данным другого источника в отрасли, эти акции уже заморожены.

          Тем временем швейцарские судебные приставы накануне посетили местный офис Nord Stream, сообщил еще один источник РИА «Новости». Приставы провели опись имущества в офисе. Однако источник уверяет, что «никакого ареста не было». Еще в марте Киев говорил, что может обратиться в швейцарский суд с целью ареста акций российских Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG для взыскания с Газпрома долга по решению Стокгольмского арбитража.

          Газпром подтвердил, что «Нафтогаз» пытается взыскать в Швейцарии 2,56 миллиарда долларов, однако пока Газпром не получал официальных уведомлений по этой процедуре. Поэтому подробней комментировать там не стали.

          Работа украинской стороны по взысканию долга ведется в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. По ней «Нафтогаз» действительно может использовать арест акций для обеспечения взыскания. Что это за долг, который хочет вернуть «Нафтогаз» путем ареста акций компаний – операторов российских газопроводов?

          Речь идет об исполнении решения Стокгольмского арбитража по двум спорам Газпрома и «Нафтогаза» по контрактам на поставку и транзит газа. В декабре 2017 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по первому спору, обязав «Нафтогаз» оплатить долг перед Газпромом за поставки газа в 2013–2014 годах на 2 млрд долларов. В феврале 2018 года суд вынес решение по второму спору, обязав Газпром заплатить «Нафтогазу» 4,63 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору. В итоге Газпром остался должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долларов. Их-то теперь и пытается взыскать в Европе украинская сторона.

          Между тем в опубликованном на сайте отчете Газпрома по МСФО сообщается, что компания передала 100% акций Nord Stream 2 AG, принадлежащих Газпрому, в залог по обязательствам перед зарубежными партнерами до их полного погашения по состоянию на 31 марта 2018 года. Речь идет о подписании соглашения в рамках финансирования проекта строительства газопровода с Wintershall, OMW, Shell, Engi, Uniper.

          Выбор целей, места действия и времени однозначно говорит о том, что задача всей этой истории – не собрать деньги с Газпрома, а нанести очередной удар по «Северному потоку – 2». Так считает гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

          «Если вы хотите взыскать 2,6 млрд, то вам нужно найти имущество, которое вы сможете конвертировать в живые деньги. Для этой цели на месте «Нафтогаза» я бы попытался арестовать, например, газ, который можно перепродать, или наложить арест на выручку компании, или на дочерние компании в Европе. Но при чем здесь офисы Nord Stream в швейцарском Цуге? – говорит Симонов. – Что они там хотели арестовать? В этом Цуге, грубо говоря, стоят пять столов и пять компьютеров. Nord Stream 2 AG является оператором еще не построенной трубы. Там нет активов, которые можно продать. В Цуге нечего делать, и на Украине это прекрасно понимают».

          Во-вторых, Газпром подал апелляцию на это решение Стокгольмского арбитража, по которому оказался должен «Нафтогазу» 2,6 млрд долларов. «С чего вдруг «Нафтогаз» решил арестовывать имущество Газпрома, когда еще не закончились апелляционные разбирательства? По этой причине сейчас шансов на арест у Украины нет», – говорит Симонов. Только после отказа в апелляции «Нафтогаз» может пытаться взыскать с Газпрома долг. «Газпром считает решение несправедливым и не признает его, но если апелляцию проиграет, то вынужден будет выполнять решение суда. Газпром ведь никогда не говорил, что эти деньги не заплатит», – отмечает собеседник.

          Наконец, время самого заявления о начале ареста активов Газпрома выбрано неслучайно. «Как раз сейчас решаются важные вопросы. В течение лета должны быть получены окончательные разрешения по газопроводу «Северный поток – 2» от властей Швеции и Дании. Отсюда и активность США, которая тоже совершенно не случайна», – считает собеседник. И если под удар попадет Nord Stream 2 AG, то это может серьезно осложнить строительство «Северного потока – 2».

          На счетах Nord Stream 2 AG должно быть более 2 млрд евро, которые компания привлекла от пяти европейских партнеров Газпрома в виде кредитов. «Если дойдет до крайностей и заморозят счета, то некому будет строить «Северный поток – 2», потому что разрешения выдаются на конкретную компанию. И как она будет расплачиваться с подрядчиками? Это попытка не получить деньги, а парализовать деятельность оператора», – говорит Симонов.

          Впрочем, вся эта история может быстро закончиться, если европейские суды не пойдут на поводу у «Нафтогаза» и откажут в аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. А вероятность этого велика.

          Европа нуждается в «Северном потоке» не меньше, чем Россия, на карте стоит бесперебойность поставок топлива в условиях увеличения потребления газа и нестабильного транзита через третьи страны.

          При поддержке Германии реальных угроз реализации «Северного потока – 2» нет, считает Роман Ткачук из «Альпари». А Германия признает этот проект чисто коммерческим, что подтвердила недавняя встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина. А буквально накануне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Киев не обвинять Берлин в поддержке проекта «Северный поток – 2», заявив, что опасения Киева по нему являются безосновательными.


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