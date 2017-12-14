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11 апреля, среда  |  Последнее обновление — 19:21  |  vz.ru
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          Даже при сохранении газового транзита украинская труба пойдет на металлолом

          Украина готова снизить транзит российского газа с 90 до 40 млрд кубов   11 апреля 2018, 18:40
          Фото: Gleb Garanich/Reuters
          Текст: Ольга Самофалова

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          Украина впервые заявила о минимальном объеме транзита российского газа, на который она согласна. Эти объемы больше, чем хотела бы Россия, но гораздо меньше того, что проходит через Украину сейчас. А это значит, что звучавшие ранее прогнозы относительно бесславной судьбы украинской ГТС в любом случае оказываются пророческими.

          Украина будет настаивать на сохранении транзита газа после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, поскольку в противном случае это будет экономически невыгодно, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик.

          «То есть нам нужно будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа», – пояснил Насалик, сообщает Укринформ. Так он ответил на заявление Газпрома о том, что после запуска газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» транзит газа через Украину сохранится, но в объеме не более 15 млрд кубометров. Украина явно не согласна с этим. «Мы будем бороться, чтобы сохранить транзит более 40 млрд кубометров», – заявил Насалик.

          Объемы транзита станут одним из камней преткновения при подписании нового транзитного контракта взамен текущему, действие которого заканчивается в 2019 году. Газпром и Нафтогаз уже приступили к переговорам по условиям нового контракта, сообщили «Ведомости» со ссылкой на два источника. Вторым камнем преткновения станет тариф на транзит: Нафтогаз, вероятно, будет настаивать на его росте, а Газпром – как минимум на сохранении текущих рыночных расценок, которые даже в Стокгольме Киеву оспорить не удалось.

          Требование Украины прокачивать не менее 40 млрд кубометров связано, вероятно, с текущей платой Газпрома за транзит, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков. «Хотя в этом случае ряд труб все-таки придется разобрать и сдать на металлолом. Например, придется сократить мощности трубы для прокачки газа по южному мосту через Молдавию и Румынию в Болгарию и Турцию как раз на 15 млрд кубов, которые пойдут по первой нитке «Турецкого потока», – говорит он.

          Позиция России состоит в сохранении транзита через Украину максимум в 10–15 млрд кубометров. Газпром исходит из строительства всех обходных газопроводов, дозагрузки «Северного потока – 1» и роста спроса на газ в Европе, говорит Юшков.

          В 2017 году Газпром прокачал через Украину 93,5 млрд кубометров газа. Через «Северный поток – 2» пойдет 55 млрд кубометров, через «Турецкий поток» – 31,5 млрд. Кроме того, споры по дозагрузке «Северного потока – 1» разрешились в пользу Газпрома, значит, эта труба сможет прокачивать на 4 млрд кубометров больше. «В итоге Газпром сможет прокачивать 90,5 млрд кубометров. Остается 3 млрд кубов, которые не влезают, поэтому их надо качать через Украину. Если в Европе еще вырастет спрос на 7 млрд кубов, то получается, что Газпром сохраняет транзит через Украину в объеме 10 млрд кубов», – подсчитывает собеседник. Такое увеличение спроса в ЕС вполне возможно, потому что Голландия останавливает добычу газа на своем крупнейшем и старейшем месторождении Гронинген.

          Но это все в теории, а на практике возникает ряд тонкостей. Газпрому действительно лучше сохранить транзит в 15 млрд кубов, потому что есть страны, которые выгоднее обеспечивать газом через украинскую ГТС. «Газпрому надо, чтобы Нафтогаз сохранил одну нитку с запада на восток примерно на 10 млрд кубов, идущую в Венгрию или Словакию, чтобы снабжать газом центральную Европу. И оставить газопровод на 5 млрд кубов для Молдавии и Румынии, которые выгодней всего запитывать через Украину, это кратчайший путь. Отсюда и максимальный объем прокачки газа через Украину, который называет Газпром», – объясняет эксперт ФНЭБ.

          Второй нюанс – к 2020 году, скорее всего, не успеют построить одну нитку газопровода Eugal, она заработает только в 2021 году, отмечает Юшков. Этот газопровод является продолжением «Северного потока – 2» на европейской территории. Поэтому в 2020 году вместо 55 млрд кубометров Газпром сможет прокачивать 34 млрд, а значит, Украине отходит прокачка 20 млрд кубов в этот год.

          С другой стороны, пока нет подвижек и по второй нитке «Турецкого потока», поэтому Украине отходят ее мощности в 15,5 млрд кубов. Плюс 3 млрд кубов, изначально не влезающие в обходные газопроводы. В результате на практике как минимум в 2020 году через Украину потребуется прокачивать 38 млрд кубометров, что близко к тому минимуму, на который готов согласиться Киев.

          Поэтому, считает Игорь Юшков, Газпром может пойти на компромисс и подписать в 2020 году годовой транзитный контракт, возможно, даже с обязательным условием «качай и плати» на 40 млрд кубов. «Газпром успокоит Европу, показав, что учел интересы Украины. Тем временем Газпром достроит свои обходные газопроводы и уже с 2021 года подпишет транзитный контракт на меньшие объемы или с открытой суммой прокачки. Это было бы идеальным вариантом», – считает Юшков. Его слова подтверждают и официальные заявления России – глава Минэнерго заверил представителя Еврокомиссиии, что транзит газа через Украину сохранится и после 2019 года. Правда, он ничего не сказал об объемах такого транзита.

          Кроме того, Киев явно обрадовался, что накануне канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с Петром Порошенко впервые заявила, что проект «Северного потока – 2» имеет политическую составляющую. Раньше она говорила о «чисто экономическом проекте». Нафтогаз, конечно, сразу расценил это как признание Меркель якобы истинной сущности «Северного потока – 2»: что это оружие в руках Кремля против Евросоюза. На самом деле Европа просто не хочет платить за издержки Украины, которая потеряет миллиарды долларов доходов из-за сокращения транзита российского газа.

          К тому же в Европе уже появились люди, которые неплохо зарабатывают на Украине. Та же Польша, получившая дешевые рабочие руки, которых ей так не хватало. Трейдеры, аффилированные с европейскими и украинскими чиновниками и бизнесом, которые зарабатывают на перепродаже российского газа Нафтогазу по реверсу. Европейские компании, покупающие недостающее сельхозсырье у Украины беспошлинно.

          Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина потеряет 2–3% ВВП, или 3,5 млрд долларов, если Россия полностью перестанет транспортировать свой газ через Украину.

          Оценка выглядит завышенной. В 2017 году Нафтогаз заработал на транзите скорее 3 млрд долларов.

          Доходы Украины в разные года разнятся, так как зависят от прокачанных объемов и стоимости газа (с ней коррелирует тариф на транзит: чем выше стоимость газа, тем дороже транзит – и наоборот). Если транзит упадет в шесть раз (с 93,5 млрд кубов) до 15 млрд кубометров, то Украина будет получать от Газпрома около 500 млн долларов. Если же транзит упадет лишь в два раза до 40 млрд кубометров (минимум, на который согласна Украина), то Киев сохранит доходы почти в 1,3 млрд долларов (а потеряет 1,7 млрд).


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