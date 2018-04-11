ЕК заявила о заверениях России сохранить транзит газа через Украину

Россия заявила Евросоюзу о своей готовности поставлять газ через Украину после 2019 года, утверждает представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она заявила, что глава Минэнерго России Александр Новак заверил в этом вице-председателя ЕК Мароша Шефчовича.

«Он выразил готовность России осуществлять бесперебойные поставки природного газа в Европу через Украину после 2019 года», – цитирует ТАСС Итконен.

Упоминал ли Новак об объемах газа, которые Газпром согласен прокачивать через Украину, ничего не сообщается, а ведь именно это и является главным предметом дискуссий между Москвой и Киевом. Ранее стало известно, что Киев не принимает условия Газпрома по транзиту газа через Украину и будет настаивать на сохранении транзита после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров.

Во вторник председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через Украину. По его словам, транзит может сохраниться в объеме 10–15 млрд кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.