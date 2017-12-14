Миллер пояснил позицию по поводу украинского транзита

Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину, утверждает председатель правления российской компании Алексей Миллер.

«Мы никогда не ставили вопрос об отказе от украинского транзита. Но российская ресурсная база смещается на север, и в центральном газотранспортном коридоре просто не будет ресурсов в прежних объемах», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что транзит через Украину может сохраниться – но в объеме 10-15 млрд кубометров в год. При этом Киев должен будет «обосновать экономическую целесообразность нового контракта», заметил глава компании.

В то же время Миллер ранее не раз подчеркивал, что невыгодного транзита газа через Украину не будет. В частности, в декабре 2014 года Миллер говорил, что роль Украины как транзитной страны будет сведена к нулю.

Однако позже Газпром и лично Миллер сменили риторику на этот счет. В частности, в прошлом году он сообщил, что после 2019 года максимальный объем транзита газа через Украину не превысит 15 млрд долларов. В апреле 2018 года Миллер отметил, что транзит через эту страну сильно упадет после введения «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Президент России Владимир Путин в марте 2017 года также заявил, что Россия готова продолжать работу с Украиной в качестве транзитера.