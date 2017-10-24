Миллер пообещал многократное снижение транзита газа через Украину

Глава Газпрома Алексей Миллер в эфире Первого канала заявил, что после запуска «Северного потока – 2» и «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину сильно упадет.

«Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы, и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут, без сомнения, менее значительны. Видимо, речь может идти о 10–15 млрд кубометров газа в год», – сказал Миллер, передает «Интерфакс».

Председатель правления Газпрома также прокомментировал условия будущего сотрудничества с Украиной. «Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже», – отметил Миллер.

Отметим, в 2017 году Украина транспортировала в Европу рекордные 93 млрд кубометров российского газа.

Вторую ветку «Турецкого потока» должны ввести в строй в 2019 году, она предназначена для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ввод в строй «Северного потока – 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод пройдет по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии.

Ранее в «Нафтогазе Украины» оценивали потери страны от ввода «Северного потока – 2» в 2–3% национального ВВП. Полный отказ России от транзита газа через Украину в Киеве оценивали в пределах 3 млрд долларов.