Киев остался недоволен условиями Газпрома по транзиту газа после 2019 года

Киев не принимает условия Газпрома по транзиту газа через Украину и будет настаивать на сохранении транзита после 2019 года в объеме не менее 40 млрд кубометров, заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.

Во вторник председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания никогда не ставила вопрос об отказе от транзита газа через Украину. Транзит может сохраниться в объеме 10-15 млрд кубометров в год, если Украина докажет экономическую целесообразность нового контракта.

«Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа», – заявил Насалик, передает «Укринформ».

По его словам, Еврокомиссия заверила, что приложит все усилия для сохранения транзита газа через Украину. «Мы будем сражаться, чтобы сохранить транзит более чем 40 миллиардов кубометров», – заявил Насалик.

Тем временем источники сообщают, что Газпром и Нафтогаз начали обсуждать условия нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу.