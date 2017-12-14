Газпром и Нафтогаз начали переговоры о новом транзитном контракте

Газпром и Нафтогаз начали обсуждать условия нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу, сообщили два человека, близкие к сторонам переговоров.

По их словам, речь идет не о пересмотре действующего до конца 2019 года контракта, а об условиях транзита с 2020 года.

Вопрос о продолжении транзита после 2019 года поднимался несколько недель назад во время встречи представителей обеих компаний, сообщил источник «Ведомостей», близкий к Нафтогазу.

«Контакты по периоду после 2019 года начали», – подтверждает другой источник.

Какие условия транзита обсуждаются, они уточнять не стали. Переговоры находятся в самой ранней стадии. «Мы задали (Газпрому) вопрос, что (в их понимании) значит «привлекательные коммерческие условия», – заявил источник, близкий к НАК. Но российская сторона пока не дала четкого ответа, добавил он.

Во вторник председатель правления российской компании Алексей Миллер заявил, что Газпром никогда не ставил вопрос о полном отказе от транзита газа через Украину.

В то же время Миллер ранее не раз подчеркивал, что невыгодного транзита газа через Украину не будет. В частности, в декабре 2014 года Миллер говорил, что роль Украины как транзитной страны будет сведена к нулю.

Однако позже Газпром и лично Миллер сменили риторику на этот счет. В частности, в прошлом году он сообщил, что после 2019 года максимальный объем транзита газа через Украину не превысит 15 млрд кубометров. В апреле 2018 года Миллер отметил, что транзит через эту страну сильно упадет после введения «Северного потока – 2» и «Турецкого потока».

Президент России Владимир Путин в марте 2017 года также заявил, что Россия готова продолжать работу с Украиной в качестве транзитера.