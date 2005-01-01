В деле о «крымских активах» Украина повторяет ошибку ЮКОСа

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10 мая, четверг  |  Последнее обновление — 21:31  |  vz.ru
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Когда Россия получит низкие ставки по ипотеке

Ставки по ипотечным кредитам в России продолжают снижатьсяФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Одна из амбициозных целей, обозначенных в недавнем «суперуказе» президента, – существенное снижение кредитных ставок по ипотеке. Реальна ли заявленная цель, почему ставки планируется снизить не до той величины, которая была объявлена ранее, и выгодно ли в нынешних условиях в принципе брать ипотечный кредит? Подробности...
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США выходят из иранской сделки. Что дальше?

Трамп прилюдно подписал указ о возобновлении ранее замороженных карательных мер против ИранаФото: Martin H. Simon/Global Look Press
Президент США выступил с заявлением, что Вашингтон выходит из так называемой ядерной сделки с Ираном и заново вводит все те санкции, которые были сняты с Исламской Республики с 2015 года. Соответствующий указ был подписан в присутствии многочисленных корреспондентов, аккредитованных в Белом доме. Подробности...
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Порноактриса Сторми затянула в свой скандал «русского олигарха»

Виктора Вексельберга американские газетчики заподозрили в финансировании сделки Трампа с порноактрисой СтормиФото: SMG/ZUMA, Zamir Usmanov/Global Look Press
С сыщиком Мюллером не соскучишься. До сих пор Россия в американской прессе изображалась лишь как участница «сговора с Трампом». Теперь же «русских» затянуло еще и в скандал с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Как уверяет ее адвокат, словоохотливой порноактрисе Дональд Трамп платил деньгами, взятыми у одного «русского олигарха». Американская пресса предположила, что это мог быть Виктор Вексельберг. Подробности...
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Излишне либеральное отношение к боевикам ведет Сирию к распаду

Гражданское население Сирии доверяет военной полиции из РФ. И это стало проблемойФото: Hassan Ammar/AP/ТАСС
Между сирийскими спецслужбами и российской военной полицией зреет конфликт. Сложилась ситуация, при которой отдельные населенные пункты уже освобождены от боевиков, но под контроль Дамаска не вернулись: российские специалисты препятствуют зачистке местного населения. Эту проблему нужно срочно решать, иначе страну ждет острый кризис. Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Искушение Русским миром

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Главный урок Победы

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          Арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексия   10 мая 2018, 19:20
          Фото: Peter Dejong/AP/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          Вынесено первое в истории решение по поводу активов, потерянных украинскими собственниками после воссоединения Крыма с Россией. Оно предсказуемо оказалось не в пользу России – а значит, стоит ждать целой серии новых подобных исков. И хотя на Украине уже вовсю заявляют о своей громкой победе, реальные перспективы вряд ли сильно обрадуют Киев.

          Третейский суд в Гааге принял первое решение в деле о компенсациях за крымские активы, которые стали российскими после воссоединения полуострова с Россией. И решение это принято в пользу Украины.

          В суде подтвердили факт вынесения решения 2 мая по делу, но без особых подробностей. Истцы выступали за то, что РФ нарушила свои обязательства в рамках соглашения о поощрении и взаимной защите прав инвесторов между правительствами Украины и России (от 1998 года) и в конечном счете экспроприировала их инвестиции в недвижимость, расположенную в Крыму, говорится в сообщении суда.

          Американское издание Investment Arbitration Reporter уточнило, что Постоянный третейский суд признал Россию ответственной за экспроприацию отелей, квартир и другой недвижимости в Крыму. Суд присудил компенсацию за нарушение соглашения о защите инвестиций в 150 млн долларов, куда входит сумма самой компенсации в 130 млн долларов плюс проценты на 20 млн долларов. Также ответчик, то есть Россия, должен оплатить расходы и издержки на арбитражное разбирательство (вероятно, в 9 млн долларов). Потому что украинское агентство УНИАН сообщает, что суд в Гааге обязал РФ выплатить в сумме 159 млн долларов компенсаций. При этом истцами стали 18 украинских компаний и одно физическое лицо. Что это за компании – нигде пока не сообщается. Изначально истцы требовали от Москвы компенсацию в 220 млн долларов.

          Впрочем, не так уж важно, что за компании выступили истцами и какая сумма компенсаций присуждена. Намного важнее сам факт создания прецедента и признание Постоянным третейским судом в Гааге того, что Россия экспроприировала крымские активы.

          «Позиция третейского арбитража в Гааге оказалась чудесным образом согласована с позицией мировой общественности по Крыму. По сути, мудрые арбитры из Гааги предлагают России за небольшую сумму признать, что в Крыму не было никакого народного референдума, а была аннексия», – расценивает управляющий партнер юридической фирмы «Гин и партнеры» Кира Гин.

          Неудивительно, что это решение вызвало радостную реакцию украинского Нафтогаза (он ведет собственный судебный процесс по поводу нефтегазовых активов Крыма, перешедших к России). Это решение там назвали «первой ласточкой», явно полагая, что теперь их шансы на выигрыш в суде резко выросли.

          «Надо быть готовым к тому, что и в дальнейшем решения будут приниматься не в пользу Москвы»,

          – прогнозирует партнер бюро «Деловой фарватер» Антон Соничев.

          Желающих на Украине поживиться за счет России хоть отбавляй. Нафтогаз, подавая иск в Постоянную палату Третейского суда в Гааге, нанял ту же юридическую компанию, которая представляла интересы экс-акционеров ЮКОСа в споре против России на 50 млрд долларов. Нафтогаз вместе со своими «дочками» начинал свои претензии к России в рамках иска о потере активов в Крыму с 1,2 млрд долларов в 2015 году, в прошлом году довел до 5 млрд долларов, а теперь и вовсе до 8 млрд долларов (где 2 млрд долларов – это набежавшие проценты).

          Денег от России хочет также украинская Укрнафта – за инвестиции, вложенные в крымские АЗС. В суде в Гааге с 2016 года лежат также иски к России от украинских компаний Stabil, Rubenor, Rustel, Novel-Estate, Everest Estate, «Кировоград-Нафта», «Крым-Петрол», Pirsan, Trade-Trust, Elefteria, VKF Satek, Stemv Group. Плюс иски подавали «ПриватБанк» и «Ощадбанк».

          Постоянный Третейский суд в Гааге пару лет назад принял к рассмотрению иск от Игоря Коломойского, украинского олигарха с состоянием в 1,1 млрд долларов по версии Forbes. Он хочет вернуть 15 млн долларов от потери доходов от работы пассажирского терминала аэропорта «Бельбек» в Севастополе, который был национализирован Россией.

          Почему же истцы обращались именно в этот суд? Дело в том, что летом 2017 года Постоянный третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму. Поэтому украинские компании и стали туда обращаться с требованием компенсаций. Вот только Москва не признала такую юрисдикцию, то есть право за этим судом решать такие вопросы. Поэтому Россия игнорировала заседания, не предоставляла объяснения в свою пользу, не назначала арбитра (вместо России его назначил сам суд).

          Здесь опять же просматривается аналогия с громким делом ЮКОСа. Окружной суд Гааги в апреле 2016 года вынес историческое решение – отменил вердикт той же самой Постоянной палаты третейского суда. Именно она в 2014 году аналогичным образом обязала Россию выплатить рекордные 50 млрд долларов бывшим акционерам ЮКОСа. Однако России удалось убедить Окружной суд Гааги, что у третейского суда не было юрисдикции для рассмотрения спора. В итоге те, кто подал в суд на Россию, должны были еще ей возместить судебные издержки.

          Судя по всему, Москва надеется на такой же исход и по новому делу и всем другим крымским делам, которых явно теперь прибавится. «Скорее всего, у юристов, представляющих Россию, есть надежная позиция по новому вопросу, раз они с самого начала не участвовали в судебных заседаниях и не прислали своего представителя», – говорит Кира Гин. «Сегодня Россию обязали выплатить несколько миллионов, а завтра могут потребовать заплатить несколько миллиардов», – говорит Соничев. К тому же здесь вопрос куда шире возможных финансовых потерь – речь идет о легитимности воссоединения Крыма с Россией.

          Какие же последствия ждут Россию? Если ей удастся доказать (как и в деле ЮКОСа), что третейский арбитраж в Гааге не имеет права выносить такие решения, то все эти решения по выплате компенсаций будут отменены. В худшем случае ситуация затянется на долгие годы, в течение которых десятки украинских компаний будут заявлять о своем судебном праве на миллионы и миллиарды от России. За отказом Москвы платить могут последовать аресты российской госсобственности или акций госкомпаний на территории Украины или Европы, что уже видели на примере исполнения решения по делу ЮКОСа. Бывшие акционеры пытались арестовать имущество России в Бельгии и Франции, но, к счастью, там дело на 50 млрд долларов против России рассыпалось.

          У России сотни объектов недвижимости за границей, которые перешли РФ в наследство от Советского Союза (Счетная палата в 2006 году оценивала 2001 объект МИД России в 124 странах в 2,5 млрд долларов). Плюс у России есть доли в капиталах в том числе европейских компаний. Трудности могут быть, но до сих пор истории подобных арестов заканчивались для России возвращением активов.

          Да и не все активы Европа даст на растерзание. Тот же Нафтогаз в рамках другого надуманного иска уже искал активы Газпрома на Украине и сначала действительно сумел забрать себе смешные 3 млн долларов. Но потом по иронии судьбы эти деньги пришлось вернуть обратно: деньги-то оказались не только газпромовские, но и других инвесторов.


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