Туристы с Украины повысят доходы Крыма

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28 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
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Украина напрасно обвиняет Россию в крахе своей энергетики

Украина перекладывает вину за беды своих шахтеров на РоссиюФото: Виктор Драчев/ТАСС
Уголь и электроэнергия из России наносят «огромный вредоносный удар» по украинской экономике, так что шахтеров уволят по мере закрытия шахт и электростанций. С такими обвинениями в адрес Москвы выступили в Киеве. К сожалению, украинской угольной отрасли и шахтерам действительно уготовлена незавидная судьба. Только виновников этого украинским чиновникам стоит искать в зеркале. Подробности...
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Андрей Козырев потерял в Америке нравственные истины

В 1992 году Андрей Козырев встречался в Москве с Ричардом Никсоном и заявил об отсутствии у России национальных интересовФото: Кузьмин Валентин/Фотохроника ТАСС
Граждане России вмешиваются в американскую внутреннюю политику. Теперь это доказанный факт – бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев опубликовал в The New York Times статью с призывом к импичменту Дональду Трампу. Проживающий во Флориде Козырев обличает не только президента США, но и нынешнюю Россию, и СССР, призывая Америку снова стать «маяком нравственной истины». Подробности...
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Российской медицине не хватает доверия и денег

Врачи стали бояться пациентов, а пациенты — врачей Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Главными проблемами здравоохранения в России остаются дефицит кадров и их подготовка, доступность медицинских услуг, а также непростые взаимоотношения между пациентами, врачами и надзорными органами. Эксперты отмечают, что сейчас власти стали уделять медицине особенно много внимания, и напоминают: врач должен не только быть сытым, но и чувствовать себя уважаемым человеком. Подробности...
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Победа перонистов в Аргентине выгодна России

Кристина Киршнер возвращается в большую политикуФото: Zuma/ТАСС
На президентских выборах в Аргентине побеждает оппозиционный кандидат Альберто Фернандес. Добиться успеха ему удалось лишь в дуэте с предпоследним президентом страны Кристиной Киршнер, в свое время наладившей диалог с Владимиром Путиным. Фернандес, в отличие от проигравшего Маурисио Макри, не является проамериканским политиком. Как изменится внешнеполитический курс Аргентины и чего ждать Москве от Буэнос-Айреса? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Трагедия советских диссидентов в их сражении за советскую власть

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Трагедия советских диссидентов состоит в том, что они – единственные в мире – сражались с советской властью за советскую власть. Им казалось, что они проиграли. Подробности...
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Зачем Лукашенко воюет с войной

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Мы наблюдаем, как Александр Лукашенко после идеологических изменений, в общем, «косметического» толка, приступил к по-настоящему фундаментальному процессу – попытке извлечь Великую Отечественную из идейного основания белорусского государства. Подробности...
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Полезное должно стать дешевым

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Реально голодающих и недоедающих в современной России практически нет. Зато есть десятки миллионов людей, которые питаются неправильно из-за дешевизны вредных и дороговизны полезных продуктов. Подробности...
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      Победительницей конкурса красоты «Мисс Земля – 2019» стала уроженка Пуэрто-Рико Нэллис Пиментель. Церемония награждения прошла в филиппинской столице – Маниле. Анна Бакшеева, которая ранее стала победительницей конкурса «Краса России», вошла в десятку финалисток
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              Туристы с Украины повысят доходы Крыма

              Украинцы снова начали ездить отдыхать в Крым   28 октября 2019, 20:20
              Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

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              Крымский мост второй год подряд обеспечивает полуостров рекордным за все постсоветские годы турпотоком. Как ни странно, свою лепту вносят и украинцы, которые снова стали ездить отдыхать в Крым. Открытие железнодорожного сообщения привлечет в Крым в ближайшие годы еще больше отдыхающих. Более высокой активности ждут и от гостей с Украины.

              Еще в прошлом году туристический поток Крыма показал рекордный показатель, когда полуостров посетило 6,8 млн туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы, которое удалось достичь благодаря открытию автомобильного Крымского моста. Казалось, что 2019 год вряд ли чем-то удивит, ведь эффект от открытия в декабре железнодорожного моста через Керченский пролив ожидается только в 2020 году.

              Однако Крымский мост второй год подряд продолжил привлекать все больше туристов на полуостров. «Рекордные показатели прошлого курортного сезона в этом году превышены. По информации на 28 октября, в нашем регионе с начала года уже отдохнули шесть миллионов 870 тысяч человек. Это на девять процентов превышает прошлогодний показатель», – сообщил глава республики Сергей Аксенов.

              Если бы не погодный фактор – а этим летом погода на всем побережье (и в Крыму, и в Краснодарском крае) была холодней, чем обычно, то результат по турпоротку мог быть еще весомей, считает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

              «Основной приток российских туристов обеспечил Крымский мост. Им пользуются в двух аспектах. Во-первых, это транспортный коридор. Во-вторых, поездка по мосту превратилась в достопримечательность, мост сам по себе фактор притяжения туристов. Многие говорят, что могли бы полететь, но поехали на машине, так как «прикольно» проехаться по Крымскому мосту, который является самым длинным в России», – рассказывает Сергей Ромашкин.

              К тому же поездка на автомобиле позволяет семье из трех человек существенно сэкономить – вместо 36 тыс. рублей за авиабилеты, придется заплатить только за бензин.

              Кроме того, иметь собственный автомобиль в Крыму очень удобно. «Мобильность туристов, которые не прилетают, а приезжают на автомобиле, в разы выше. Они зачастую даже меняют проживание в отеле. Это гораздо более интересные туристы для Крыма, у них более широкая экскурсионная программа», – говорит гендиректор туроператора.

              «Аэропорт в Симферополе продемонстрировал нулевой прирост. Этот канал достиг своего пика и дальше расти не хочет. Причина очевидна – билеты достаточно дорогие. Летом они стоили 12-14 тыс. рублей туда-обратно из Москвы, и это с учетом небольшого снижения по сравнению с 2018 годом», - говорит Ромашкин.

              Хотя снижение цен на авиабилеты – это важный фактор, который позволил удержать поток туристов через аэропорт. Отели тоже почти не подорожали, цены выросли лишь на 2-3%, что в рамках инфляции.

              Традиционно больше всего туристов приезжают на полуостров из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Приволжского, Уральского федеральных округов. А вот среди зарубежных направлений, как это ни удивительно, лидирует Украина, рассказал глава региона. «Из соседней страны (Украины) к нам в этом году приехали 1,035 млн отдыхающих», - заявил Аксенов.

              На отдыхающих из Украины приходится 40% от общего иностранного турпотока в республику, из  Белоруссии - 20%, Казахстана – 11%, Германии -7%. В десятку также входят Узбекистан, Армения, Эстония и Азербайджан, уточнил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

              «Официальной статистики со стороны Украины нет, видимо, там опасаются популяризации Крыма. Но украинцы действительно стали чаще приезжать отдыхать в Крым. Хотя российская статистика, на мой взгляд, завышена.

              Многие жители Украины приезжают в Крым по делам, так как у них остались хозяйственные связи, родственники или недвижимость, которые они раз в год хотят увидеть. Поэтому реальных украинских туристов не миллион, а скорее от 500 тыс. и выше. Но это в любом случае рост, потому что в первые годы после 2014 года были очень скромные потоки – 50-100 тыс. украинских туристов», – отмечает российский туроператор.

              Основной канал попадания в Крым для украинцев - это переход границы на севере Крыма в районе Джанкоя. Периодически, правда, случаются непонятные пограничные препоны с украинской стороны, однако в целом там даже организованы специальные автобусные перевозки на российской стороне. «Нам рассказывали, что некоторые украинцы оставляли свои машины на своей стороне, переходили границу пешком и уезжали в Крым на такси», – говорит Ромашкин. «Думаю, что сработал фактор надежды на потепление отношений, и украинцы вспомнили, что в Крыму хорошо отдыхать», –  объясняет он возвращение отдыхающих с Украины в Крым.  

              Раньше Крым был настоящей Меккой для украинских туристов. В последний перед присоединением Крыма год основной поток туристов на полуостров – 3 млн или 60% ­- это украинцы, на втором месте  были россияне (2 млн человек).

              «Украина для Крыма – это гигантский рынок и канал продаж. Мы были уверены, что рано или поздно украинцы вернутся сюда отдыхать, когда политическая ситуация станет более спокойной. Они сюда приезжают, видят, что все нормально. Поэтому даже когда российский сегмент стабилизируется,  то у Крыма есть возможность нарастить поток туристов за счет украинского сегмента. Если, конечно, не будет препятствий с украинской стороны, на что мы надеемся», – говорит Сергей Ромашкин.

              «Крым, на самом деле, стал интересным место, где украинцы и русские могут встретиться и поговорить о волнующих друг друга темах. Таких мест осталось немного»,

              – добавляет собеседник.

              «В 2020 году ждем, что даже если классический поток подошел к потолку, то будет прибытие дополнительных туристов по железной дороге», – говорит глава туроператора «Дельфин». В 2013 году основная часть россиян не прилетели, а приехали на полуостров на поезде. «Эти люли никуда не делись. Если в Симферополь самолеты летают из 70-80 российских городов,  то  география РЖД позволяет перевозить туристов из вдвое большего числа городов. Поэтому ждем, что в Крым подтянутся туристы, которые живут в маленьких городах, где нет аэропортов, а на автомобиле добираться далеко, например, с Урала. Бабушка с внуками тоже вряд ли поедет на автомобиле, а лететь – дорого. Поэтому железная дорога привлечет бюджетных туристов, и не водителей, это важный ресурс для роста турпотока», – отмечает Ромашкин.

              Более того, он ждет еще более высокой активности украинских туристов, которые тоже дадут небольшой прирост турпотока в Крым.

              Следующий год также должен стать началом бума строительства новейшей инфраструктуры и обновления старого фонда. Например, из-за большого потока автомобилей на полуострове уже катастрофически не хватает парковок. Более того, нужны новые современные отели, парки развлечений и расширение списка развлечений в добавок к санаторно-курортному и пляжному отдыху. 

              «Мы любим Крым, поэтому туристы прощают ему его «совковые» объекты инфраструктуры, которые остались там с 80-х годов 20 века. Но постоянно туристы не будут с этим мириться,

              тем более, что рядом есть, например, Анапа. Крым по сравнению с курортами Краснодарского края, конечно, недоинвестирован, отставание идет на десятилетие. В 2005-2010 годах Краснодарский край получил бум частных инвестиций, в 2011-2014 годах – олимпийские инвестиции, а Крым все это время был в неком вакууме, потому что украинская власть не вкладывала средства в полуостров», - говорит собеседник.  

              Массовое строительство в Крыму было невозможно все эти годы. Возить морем стройматериалы было очень дорого. Автомобильный мост облегчил ситуацию, но для массового строительства необходима перевозка грузов именно по железной дороге. Поэтому активное строительство новых отелей и дорожной инфраструктуры должно в обязательном порядке начаться в 2020 году.

              «С появлением железной дороги ситуация должна измениться. Сюда и бизнес придет, и у власти есть масштабные проекты по обновлению Крыма. Важно своевременно это начать», – говорит Ромашкин.

              Кроме того, Крыму надо срочно расширять список развлечений, чтобы стать действительно круглогодичный курортом. Пока летняя сезонность здесь выражена намного сильнее, чем у ближайшего конкурента – Краснодарского края.

              «Если сравнивать Сочи и Крым зимой, то общего у них только количество отелей и санаториев. Тогда как Сочи зимой предлагает горные лыжи, шопинг с брендовыми магазинами, и, наконец, казино, которое привлекает сотни тысяч туристов», – замечает Ромашкин.

              Стать горнолыжным курортом Крыму не суждено из-за мягкого климата и низких гор, шопинг с известными марками по политическим мотивам тоже вряд ли возможен. А вот казино скоро должно появиться. Соответствующее разрешение уже подписал Дмитрий Медведев. Игорная зона по плану появится в ялтинском поселке Кацивели в 2022 году и принесет в бюджет дополнительной 1 млрд рублей.

              Однако Крым также отстает от Сочи по количеству современных развлечений, особенно для молодежи, и это надо срочно исправлять. «В Сочи, например, есть экстремальный парк с джампингом, который интересен молодежи. Помимо горных лыж там развиваются треккинг (пешие прогулки), маунтбайк (катание на горных велосипедах), полеты на параплане и т.д.. В Крыму все это представлено в зачаточном состоянии. Кроме моря туристам надо что-то предлагать», – заключает Сергей Ромашкин.

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