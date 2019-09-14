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Арктика отпугивает туристов дикими ценами

Доля россиян в круизах в Арктику растет из года в годФото: РИА Новости
Мода на экзотический арктический туризм добралась и до России. Число россиян, выбирающих вместо южных морей северное белое безмолвие, серьезно выросло этим летом. Правда, за удовольствие посмотреть на бескрайние льды и белых медведей придется заплатить минимум вдвое дороже, чем за то же самое в соседней Норвегии.  Подробности...
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Война с памятниками в Праге заставила вспомнить о «власовцах»

Памятник маршалу Коневу решено заменить на абстрактный монумент безымянным освободителямФото: Milos Ruml/CTK/Global Look Press
Пока дипломаты России и Чехии ссорятся из-за статуи маршалу Коневу, которую пражские власти решили убрать с центральной площади, среди историков возобновился давний спор о том, кто именно выбил немцев из Праги в 1945 году – Красная армия под командованием Конева или восставшие «власовцы». Чехи теперь хотят поставить абстрактный памятник освободителям, не уточняя, каким именно. Подробности...
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Теория Дарвина эволюционировала до сетевого троллинга

Классическая библейская версия гласит, что Всевышний создал и землю, и людей всего за пять днейФото: Julius Schnorr
Отец Димитрий Смирнов умеет ставить блогосферу на дыбы. Очередной его выпад вновь вызвал резонанс – на этот раз о ложности теории Дарвина о происхождении человека. Многочисленные сетевые атеисты и агностики поспешили заявить о новой атаке мракобесия на современную науку. Но так ли безупречна теория Дарвина как раз с научной точки зрения? Да и вообще противоречит ли его теория Библии? Подробности...
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Путь «из варяг в греки» раскрывает суть украинской власти

Алексей Гончарук начинает свое премьерство с обсуждения несбыточных проектовФото: Сергей Долженко/EPA/ТАСС
Новый украинский премьер Алексей Гончарук решил соединить водным путем Балтийское и Черное моря. Идея строительства канала по территории Украины, Польши и Белоруссии протяженностью более 2 тыс. километров существует давно. Евросоюз даже планировал вложить в проект миллиарды евро, но до реальных работ так и не дошло. Есть ли у проекта будущее и зачем новая украинская власть захотела свой путь «из варяг в греки»? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Почему Трамп не ужился с Болтоном

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Как профессионал Болтон должен был понимать, что у России и США практически нет серьезных конфликтов за пределами постсоветского пространства. Однако как идеолог американского экспансионизма он не мог пожертвовать американскими амбициями. Подробности...
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Откуда берутся Гитлеры в российских школах

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Отпускаешь длинные волосы – плохо. Стрижешься – опять плохо. Этим советским учителям все было плохо. Но еще хуже, что они никуда не делись – система зачем-то репродуцирует завучей, для которых прическа важнее человека. Подробности...
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За нами следят и будут следить еще больше

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              Арктика отпугивает туристов дикими ценами

              Доля россиян в круизах в Арктику растет из года в год   14 сентября 2019, 19:00
              Фото: РИА Новости
              Текст: Ольга Самофалова

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              Мода на экзотический арктический туризм добралась и до России. Число россиян, выбирающих вместо южных морей северное белое безмолвие, серьезно выросло этим летом. Правда, за удовольствие посмотреть на бескрайние льды и белых медведей придется заплатить минимум вдвое дороже, чем за то же самое в соседней Норвегии.

              «Сейчас пришла мода на экзотический арктический туризм в разных ипостасях, которого ранее не было совсем. Люди ищут аутентичности, экологии, острых ощущений, чистого неба. И все это они находят в Арктике. За этим спросом, за этой модой, за этой необходимостью человека, естественно, пришла индустрия», – заявил во время конгресса «Арктика - территория объединения компетенций» замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев. 

              В отличие от Канады (Аляска) и Норвегии (Шпицберген) ни в советское время, ни в современной России долгое время развитием арктического туризма не занимались. Морские круизы стали ходить на Землю Франца-Иосифа лишь с 1991 года, до этого тут были только полярные станции. В 1996 году здесь был образован федеральный заказник, а в 2009 году –создан парк «Русская Арктика», под управление которого был передан архипелаг Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Цель нацпарка помогать развитию экологического познавательного и экспедиционного туризма. В 2017 году национальный парк «Русская Арктика» посетил президент Владимир Путин, который подчеркнул важность развития международного туризма в российской Арктике.

              Постепенно ситуация меняется. «Доля россиян в круизах в Арктику неизменно растет из года в год. Так, в 2019 году из 1200 туристов, посетивших особо охраняемые природные территории (ООПТ), доля россиян составила не менее 40%. Мы отмечаем, что русские путешествуют в Артику целыми семьями, в этом году мы приняли у себя в гостях мужчину из Санкт-Петербурга на инвалидной коляске, он наравне с другими туристами высаживался на полюсе и на островах нацпарка и принимал участие во всех активностях», – рассказывает главный специалист по связям с общественностью нацпарка «Русская Арктика» Марина Меньшикова.

              Девять лет назад было всего 400-500 туристов, теперь почти в три раза больше. В прошлом году нацпарк посетили чуть более 1 тыс. туристов, но доля россиян была менее 10%. На самом деле, в этом году ожидался и более значительный рост числа туристов – до 1,5-2 тыс. человек. В итоге будет меньше из-за срыва двух рейсов на архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. 

              Однако даже 2 тыс. туристов – это очень мало, если сравнивать с тем, каких успехов достигла, например, Норвегия. Власти Шпицбергена отчитались, что в 2016 году индустрия туризма с выручкой в 5 млрд рублей вышла на первое место, сместив добычу угля на архипелаге. На Шпицберген прилетает 70-80 тыс. туристов, чтобы увидеть собственными глазами Арктику. Тогда как желающих посмотреть на российскую Арктику пока несравнимо меньше.

              Объясняется это в первую очередь более высокой стоимостью. Так, самый дешевый тур со Шпицбергена на восемь дней стоит 3450 евро, а на 10 дней – 4100 евро. Тогда как самый дешевый турпродукт из Мурманска на землю Франца-Иосифа стоит минимум в два раза дороже – 9 тыс. евро, и длится он 14 дней.

              Почему российская Арктика обходится туристам дороже? И как сделать этот продукт более массовым?

              «Во-первых, Норвегия дотирует архипелаг Шпицберген, создала там поселение с губернатором на постоянной основе в городе Лонгийр. Туристы прибывают туда на самолетах, а далее садятся на пароходы и совершают туристические рейсы. У нас же на земле Франца-Иосифа нет аэродрома, способного принимать туристов. Поэтому приходится добираться до нацпарка морем из Архангельска или Мурманска. А на это уходит два дня чисто в море и столько же обратно», – говорит директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов. В случае со Шпицбергеном туристы не теряют четыре дня в открытом море. А фрахт круизного судна – это очень дорогое удовольствие.

              «Если построить на земле Франца-Иосифа аэродром для гражданских самолетов, то туристы смогут сразу прилететь в акваторию национального парка, где уже стоит судно, готовое  принять их на борт. На самолете можно долетать за три часа в одну сторону. Таким образом, сокращается время доставки туристов в Арктику. Во-вторых, снижаются затраты и издержки на туристическую поездку по осмотру архипелага», – говорит директор национального парка «Русская Арктика».

              В итоге вместо 14 дней на круизном суде и четырех дней в море тур сокращается до 10 дней. Цена при этом при условии постоянного роста турпотока может снизиться если не в два, то в полтора раза, не исключает собеседник.

              «Все упирается в логистику. Авиатехника – дешевле и быстрее, морская техника – медленнее и дороже. Пароход ­­– это сложное техническое сооружение, которое потребляет топливо, требует ремонта, обслуживания и т.д. Чем меньше турист находится в воде, тем меньше будет стоить тур. Если построить аэропорт, то мы решим проблему доставки туристов на архипелаг земля Франца-Иосифа, а дальше внутри архипелага можно на разных судах совершать круизы», – рассказывает Александр Кирилов.

              Более того, если заменить судно вертолетом, то можно будет сделать вообще тур выходного дня. Грубо говоря, можно будет съездить в Арктику на выходные. «Можно будет совершать вертолетные экскурсии более мелкими группами туристов – условно 40 человек на двух самолетах», – рассуждает собеседник.

              Проблема в том, что ни одна частная компания построить аэродром в Арктике не может, в том числе из-за дороговизны, а у государства планов таких нет. Впрочем, аэродромы, на самом деле, имеются, только они не гражданские, а ведомственные.

              «К тому же одним строительством аэропорта дело не ограничится, полосу надо обслуживать, инфраструктуру надо будет поддерживать», – добавляет эксперт.

              Еще одна особенность туризма в нацпарке «Русская Арктика» – это более короткий туристический сезон на архипелаге земля Франца-Иосифа по сравнению с архипелагом Шпицберген, который омывается теплым течением и северо-восточными отрогами Гольфстрима. «У нас туристический сезон длится примерно три месяца, а на архипелаге Шпицбергена – до шести месяцев. Потому что суда со Шпицбергена осуществляют в основном прибрежное каботажное плавание – судно идет вдоль берега, заезжает в бухты, фьорды», – рассказывает Кирилов.

              «А к судам, которые идут к российскому архипелагу, предъявляются более жесткие требования. Оно должно быть подготовлено для плавания в арктических водах, так как на архипелаге может быть лед, проливы могут не растаять. Такие ситуации бывали, год на год не приходится. Туркомпании, которые планируют туры на будущий год (а планирование туров происходит на самом деле на три года вперед), должны заранее закладывать риски, что судно может не пройти по ледовому классу. Например, в этом году круизное судно Silver Explorer шло с ледовой проводкой, то есть перед судном шел ледокол», – рассказывает собеседник. Конечно, ледокольное сопровождение – это очень дорогое удовольствие.

              Важным шагом, который позволит увеличить турпоток в русскую Арктику, будет создание зоны таможенного контроля на острове Земля Александры, так как это самый ближайший к Шпицбергену остров архипелага Земля Франца-Иосифа,

              считает Марина Меньшикова.

              Контрольно-пропускной пункт здесь работает в тестовом режиме уже с 2014 года и только для одного судна – Silver Spirit. Тестовый период растянулся на пять лет, и надо уже решить – открывать КПП для всех или закрыть его как неудачный эксперимент, считает Кирилов.

              Суть этого КПП в том, что иностранные туристы могут прилететь на Шпицберген, откуда на круизном судне уйти на территорию национального парка «Русская Арктика» без необходимости заходить в Мурманск для прохождения границы, а это лишние три дня в пути и более высокие расходы. А так – круизное судно вечером уходит из порта Лонгийра и утром уже на территории архипелага. Ночной переход длится всего 12 часов. Пограничный осмотр происходит на борту судна. Такой способ посещения нацпарка «Русская Арктика» через Шпицберген обходится уже в 6 тыс. евро. Этот путь может стать альтернативой строительству гражданского аэродрома на архипелаге. Правда, здесь есть большой минус. Россия поможет развитию авиапотока и туризма на Шпицбергене вместо того, чтобы поднимать туризм в Мурманске и Архангельске. 

              При этом развивать инфраструктуру для ночевки туристов на архипелаге Кирилов считает ненужной затеей. Туристы высаживаются на берега и так, а вот остаться переночевать на берегу хотят, как правило, один-два туриста из 120 человек на борту. 

              Надо понимать, что есть и более дорогие турпакеты. Например, турпакет «Русская Арктика +Северный полюс» может стоить от 1 до 3 млн рублей в зависимости от категории номера на борту ледокола «50 Лет Победы». Еще один относительно недорогой способ путешествия в Арктику – это яхтинг по Баренцеву морю и его островам. 


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