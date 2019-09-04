Крым выиграл конкуренцию среди украинских туристов

Все попытки киевских властей отвадить жителей Украины от традиционного отдыха в Крыму провалились. По крайней мере, это показывает статистика по итогам очередного курортного сезона на полуострове. Сколько граждан Украины предпочитает Крым, какую сумму они оставляют российской курортной индустрии и почему, собственно, украинские курорты на Черном море не выдерживают конкуренции с российскими?

Много ли украинцев ездят в Крым: спор о цифрах

В январе – июне текущего года в Россию, по данным ФМС, въехало 3,42 млн граждан Украины. Это, к слову, наибольший показатель среди иностранных государств. А вот сколько из них въехало именно в Крым (и сколько из них – с целью отдохнуть), вопрос уже непростой.

Украинские СМИ на эту тему пишут часто. Обычно – с целью опровергнуть российские цифры о количестве украинских отдыхающих. Скажем, год назад крымские власти отчитались о 6,164 млн туристов, из которых почти 1 млн приехали с Украины. Украинские пограничники за январь – сентябрь прошлого года насчитали 996 тыс. въехавших на полуостров. Вроде бы совпадает. Но уже в этом украинские СМИ радостно ухватились за цитату пресс-службы министерства курортов и туризма Крыма: «С начала 2019 года в Республике Крым отдохнуло 3 миллиона 346 тысяч туристов, что на 11% выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том числе 253 тысячи туристов с Украины». Дело в том, что год назад министерство отчитывалось примерно о 800 тыс. туристов с Украины за полгода – и на Украине уже радостно потирают руки: «Ага, меньше туристов стало!»

Разочаруем украинских журналистов. Скорее всего, в министерстве стали иначе считать. И туристами теперь записывают только тех, кто указал такую цель в миграционной карте. Точно подсчитать количество туристов действительно невозможно. Ну вот едет, к примеру, украинец проведать родню в Ялту – он турист или нет? Никто ведь его не спрашивает о том, будет ли он купаться в море и ходить по ресторанам. Ведь будет наверняка, не сидеть же дома все время.

Зуд такого разоблачительства у киевских журналистов подстегивает украинская власть. К примеру, украинская погранслужба свои пресс-релизы именно в таком ключе и публикует, обвиняя крымские власти в стремлении выдать общее количество въехавших в Крым за количество отдыхающих. Хотя сами украинские власти в свое время делали ровно то же самое: суммировали количество въехавших на полуостров всеми видами транспорта.

На деле же количество въезжающих в Крым с Украины стабилизировалось на +/- 1 млн человек и держится на этом уровне последние три года (2016–2018 гг.).

Сколько из них действительно едут в Крым на отдых, могли бы прояснить как раз власти Украины – для этого достаточно опрашивать выезжающих при прохождении границы. Хочешь опровергать слова крымских властей – опровергай с цифрами в руках. Но на украинской стороне за эти годы не появилось даже туалета, не то что методики сбора и анализа информации.

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О том, что поток не падает, говорят и косвенные признаки. Скажем, в непосредственной близости от пропускных пунктов с украинской стороны за эти годы появились целые автостанции – туда подвозят украинцев со всей страны и оттуда же их потом развозят по домам. Аналогичные станции есть и на российской стороне. Правда, в Крыму они официальные: можно купить билет и уехать. А вот кто рулит перевозками на украинской стороне – загадка. Официально перевозок в Крым нет. Но достаточно вбить в поиске запрос «автобус _название города на Украине_ Крым», чтобы получить массу предложений.

Итак, туристов с Украины в Крыму относительно немного: из миллиона в сезон заезжает примерно 700–800 тыс. Иначе говоря, каждый десятый – каждый пятнадцатый отдыхающий в целом.

Сколько они приносят Крыму? Вопрос еще более сложный, чем просто подсчет туристов. Однозначно можно сказать только одно: вряд ли меньше, чем средний российский турист. Во-первых, добраться в Крым с Украины теперь непросто и довольно дорого. То есть уже стоимость дороги – это своеобразный тест на платежеспособность. Во-вторых, раньше не слишком состоятельные отдыхающие ехали в Крым со всем своим, тратясь только на жилье. Теперь так нельзя: избыток продуктов и алкоголя попросту не пропустит российская таможня.

Прошлогодняя средняя оценка трат на отдых в Крыму на одного человека – 48–90 тыс. рублей. Т. е., даже если считать по нижней границе, туристы с Украины должны были оставить на полуострове 30–34 млрд рублей – как раз порядка 500 млн долларов.

А что там на юге Украины?

Но неужели собственные украинские курорты не способы заменить украинцам Крым? Попробуем разобраться.

До того, как Крым вернулся в состав России, непосредственно с Украины на юг страны, в районы Херсона и Одессы, приезжали отдыхать 3,5–4 млн человек. Следовательно, можно допустить, что теперь порядка 2,5–3 млн украинцев ездят отдыхать на украинские курорты.

За звание «нового Крыма», эдакого главного курорта Украины, сражаются сразу две области – Запорожская и Одесская. С Одессой понятно: по статусности она была второй после Крыма вообще и Ялты в частности. С 2014-го стала первой. К тому же в Одессе в 2017 году отдохнули 2,5 млн человек (из 4,8 млн приехавших на отдых в Одесскую область) – это самый высокий показатель, если брать исключительно пляжный отдых. Зато Запорожская область обскакала Одесскую по количеству отдыхающих (5,5 млн). К тому же Бердянск ненамного уступает Одессе как курорт (2 млн), хотя значительно уступает ей по размерам как город. Такие данные приводит УНИАН.

Сколько отдыхающих было прежде? Одессу в 2013 году посетили 1 млн человек. Получается, 1,5 млн из тех, кто раньше ехал в Крым, теперь едут сюда. Но «...я не вижу, чтобы город реально менялся. Сюда действительно пришли частные инвестиции, но в целом инфраструктура еще недостаточно развита», – оценивал год назад ситуацию журналист Виталий Хемий. Пришли не только инвестиции: теперь летом по Одессе очень непросто передвигаться из-за пробок. И тем, кто едет отдыхать куда-то дальше в область, стоит закладывать час-полтора только на то, чтобы выбраться из города.

В расчете на такой бум вблизи от моря растут новостройки (40–75 долларов за квартиру в сутки). Хотя еще пять лет назад цена была бы вдвое ниже.

Но даже дополнительные 1,5 млн туристов не дают сверхдоходов сфере услуг, в особенности его топовому сегменту. Скажем, вход в наиболее пафосную «Ибицу» и на прочие пляжи Аркадии в сравнении с домайданными временами подешевел в среднем вдвое. Как и Крым тех времен, Одесса ориентировалась прежде всего на кошелек российского туриста. А остальным оставалось только мириться с ценником. Теперь же зарабатывают в основном владельцы квартир, а остальные жалуются на прижимистость новых туристов.

Прижимистость – не единственная проблема. По сути, ни Одесса, ни Бердянск не рассчитаны на такое количество туристов. Скажем, билеты на поезда южных направлений заканчиваются уже в начале лета, дороги перегружены, коммунальные предприятия не справляются с вывозом мусора. С одной стороны, курортам юга Украины нежданно свалилось на голову счастье. Вот только они к нему оказались не готовы.

И это снова возвращает нас и власти Украины к вопросу: почему же украинцы до сих пор едут в Крым? Ведь теперь это дороже, гораздо труднее и дольше (граница увеличивает дорогу на два–шесть часов). И все-таки едут.

Причин, конечно, масса (родня, привыкли, медицинские показания). Но, очевидно, играет роль и то, что Крым – это изначально курорт. Так он и развивался еще с царских времен. Тогда как Одесса и прочий юг Украины – это в том числе курорт. Где вот уже несколько сезонов битком и цены вполне сравнимы с крымскими.

И на этом фоне Крым даже для украинцев – вне конкуренции.

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