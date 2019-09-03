На Украине признали блокаду Крыма дорогостоящей ошибкой

Украинская экономика ежегодно теряет более 1 млрд долларов из-за блокады Крыма, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

Суслов заявил, что блокада Крыма со стороны Украины была ошибкой, так как принесла Киеву только убытки, а для России открыла новые возможности.

«Ошибочной была блокада Крыма. Когда подорвали линии электропередач, вызвали большие проблемы, в том числе, и на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Чем это закончилось? Это закончилось тем, что немцы помогли России построить две электростанции в Крыму», – передает РИА «Новости» слова Суслова в эфире телеканала «112 Украина».

Он добавил, что из-за блокады полуострова Украина ежегодно теряет 1 млрд долларов, которые теперь уходят российским предпринимателям.

«Насколько я помню, больше 300 млн от экспорта электроэнергии и больше 600 млн от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры Херсонской области, Николаевской области – юга Украины. Весь этот рынок перешел Ставрополью, Кубани и так далее», – отметил Суслов.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов, а также о том, какой ущерб наносит полуострову украинская водная блокада.

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