Какой ущерб наносит Крыму украинская водная блокада

Украина в очередной раз заявила, что не намерена открывать Северо-Крымский канал, чтобы по нему днепровская вода попадала на территорию полуострова. Водная блокада со стороны Украины продолжается уже пять лет, нанося ущерб как экологии, так и сельскому хозяйству Крыма. Тем не менее, сейчас на полуострове урожаи пшеницы и винограда выше, чем до 2014 года.

Во вторник Антон Кориневич, недавно назначенный «представителем президента Украины в Крыму» и ответственным за «реинтеграцию» полуострова, заявил: Киев вправе перекрыть канал, который поставляет воду в Крым из Днепра. Представитель Владимира Зеленского в «украинской автономии» утверждает, что населению полуострова хватит пресной воды.

Таким по сути стал ответ официального Киева на инициативу реального руководства российского региона – Республики Крым. Накануне крымское руководство сообщило о намерении обратиться к правительству России с просьбой начать переговорный процесс с Украиной о пропуске на территорию региона воды из Днепра. Вице-премьер республики, постпред региона при президенте России Георгий Мурадов подчеркнул: Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как река берет свои истоки на территории России.

Позицию правительства республики газете ВЗГЛЯД пояснил юрист постпредства Крыма при президенте Александр Молохов. Она заключается в следующем: Северо-Крымский канал использует воду из Днепра, а Днепр является трансграничной рекой (он протекает по территориям России, Белоруссии и Украины) и подпадает под действие международных документов, например Водной конвенции ООН 1992 года. «Опираясь на эти конвенции, Россия могла бы говорить о том, что ограничения в связи с перекрытием Северо-Крымского канала незаконны, у России есть все шансы отстоять свои права в международном суде», – подчеркивал юрист.

По сути, эти тезисы и опровергал «представитель Зеленского» Кориневич. «Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины», – написал киевский чиновник в Facebook. Поскольку Крым якобы является территорией Украины, Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с полуостровом, объявил Кориневич.

Водная блокада, которую Украина устроила «своему» Крыму и «своим гражданам», живущим на полуострове, длится уже пять лет. Тогда администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины. До этого Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде, она также использовалась для полива около 140 тысяч гектаров сельхозугодий.

Поразительно, что действующие киевские власти и не скрывают своих намерений в отношении «своего» Крыма: фактически убить земледелие на полуострове, лишив «неотъемлемую часть Украины» возможности обеспечивать себя продовольствием и поставлять его.

На днях чиновник пока еще действующего кабмина Украины – замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил буквально следующее:

«После запуска Северо-Крымского канала понадобилось около 10 лет, чтобы вымыть соли из почвы. Думаю, примерно такие же сроки потребуются для восстановления плодородия крымских земель сегодня».

Весной 2014 года, когда новые украинские власти решили задавить Крым водной блокадой, Минсельхоз России забил тревогу. Ограничение поставок воды в Крым способно привести к частичной или полной потере урожая на площади до 120 тысяч гектаров, сообщил в мае 2014-го тогдашний министр сельского хозяйства Николай Федоров. «Мы теряем в этом году орошаемые культуры, может быть, не все сто процентов, но в большей части», – сказал Федоров, пояснив, что под орошением находится половина площадей крымских виноградников, 30 тысяч гектаров рисовых чеков и сады. Как отмечает РИА «Новости», с момента начала водной блокады самые большие трудности возникли у аграриев на севере Крыма, которым пришлось перейти на выращивание менее влагоемких культур. Проблемы затронули и восточную часть полуострова.

Летом 2016 года глава минсельхоза Крыма Андрей Григоренко сообщил «Российской газете»: «По моим оценкам,

потери сельского хозяйства Крыма из-за отсутствия воды превышают 14 миллиардов рублей в год».

Он отметил, что на тот момент на полуострове было всего 13 тыс. га орошаемых земель. Отчасти это наследие пребывания под властью незалежной Украины (до распада СССР, в 1980-е годы, на полуострове было 400 тыс. га орошаемых земель). «Есть очень большой процент заброшенных земель», – констатировал в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс, глава рабочей группы по подсчету ущерба, причиненного Украиной полуострову. Но серьезный удар, безусловно, нанесли киевские политики после «революции достоинства».

Ликвидация последствий действий Киева началась практически сразу. Россия частично решила проблему водоснабжения уязвимой восточной части полуострова, перебросив воду из реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал и пробурив новые артезианские скважины. «Биюк-Карасу» в переводе с крымско-татарского – «Большая черная река», но эта водная артерия вряд ли может стать полноценной заменой днепровской воде, которая шла через Северо-Крымский канал.

Например, год назад, когда Крым пережил засушливое лето (прямой ущерб, по оценке крымского минсельхоза – 237 млн рублей), украинская пресса вовсю обсуждала, что Биюк-Карасу пересохла, и из-за этого запасы Тайганского и Белогорского водохранилищ были исчерпаны уже к июлю. «Засуха уничтожила большую часть посевов, позволив собрать только 760,5 тыс. тонн», – констатировал филиал «Радио Свобода» – «Крым. Реалии». Здесь сравнивали эту неудачу с неурожайным, но «доблокадным» 2013 годом, когда было собрано 764,8 тонн зерна.

Но чем дальше, тем меньше поводов для радости «патриотов Украины». В феврале этого года региональный портал «Новости Крыма» сообщил, что в Тайганское водохранилище пришла вода. Можно сказать, что в 2019 году крымским аграриям (да и двухмиллионному населению региона в целом) повезло: зима на полуострове выдалась особенно снежной, в некоторых районах выпало больше двухмесячной нормы. В начале года крымские водохранилища были наполнены на 72% – в них скопилось 167 млн кубометров. Как сообщил тогда глава комитета правительства республики по водному хозяйству и мелиорации Игорь Вайль, ежесуточные поступления из подземных источников насчитывали 146 тыс. кубометров.

Спасают положение три водозабора по дюжине артезианских скважин, построенные к осени 2016 года в степных Нижнегорском и Джанкойском районах. Общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. кубов в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей на востоке Крыма по временной схеме.

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Нельзя считать артезианские скважины панацеей. Как отмечал украинский «24 канал» , «экологи бьют тревогу: частое использование воды из подземных источников может привести к засолению почв». В связи с этим власти призывают жителей Крыма экономить воду, информировала публику украинская пресса. Похоже, угроза засоления подземных вод – это не только пропагандистская шумиха Киева: как отмечает РИА «Новости», подобные проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянске.

Как бы то ни было, урожай в Крыму (если не считать катастрофического прошлого года) стабильно превышает домайданный уровень: этим летом на полуострове собрано 1 млн 694 тыс. тонн зерна – на 800 тонн больше, чем в прошлом. Кроме того, сильно преувеличенными оказались сообщения о том, что водная блокада загубила крымские элитные сорта пшеницы. В Красноперекопском районе – то есть на степном севере, который вроде бы должен в наибольшей степени пострадать от блокады, сейчас выращиваются элитные сорта пшеницы «как научно-экспериментальное направление деятельности», рассказал газете ВЗГЛЯД вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. «Эти сорта продаются для развития этого направления сельского хозяйства. В Крыму есть научно-практический полигон для выращивания элитных сортов пшеницы», – подытожил Фикс.

«Отдельные отрасли сельского хозяйства переориентировались. Это рисоводческое направление и те сельскохозяйственные направления, которые требовали большого количества влаги», – сказал Ефим Фикс.

«Сегодня объем поддержки отечественного сельхозпроизводителя настолько мощный, что говорить об этом даже неудобно. Только по Красногвардейскому району объем дотаций для фермеров составляет несколько миллиардов рублей. Мощными темпами развивается садоводство, виноградарство.

Во всех районах, которые когда-то занимались виноградарством, сегодня оно восстанавливается

в тех объемах, которые необходимы для Крыма», – отметил собеседник. Так, на прошлой неделе замглавы минсельхоза республики Сергей Петелин сообщил ТАСС: производство тихих вин (проще говоря – не игристых) в сравнении с 2014-м выросло в три раза, на полуострове могут разливать до 50 млн декалитров вина в год. Крымское виноделие спасли субсидии – 1,2 млрд рублей за пять лет.

Сельское хозяйство полуострова не погибло из-за украинской блокады, но возврат днепровской воды на крымские поля вернул бы его развитие в стабильное русло. Власти республики хотят – через посредство Москвы – инициировать переговорный процесс с Киевом. Это говорит о том, что в Симферополе рассчитывают на вменяемость новой украинской власти. Судя по заявлению заседающего в Херсоне «полпреда Зеленского в Крыму» Кориневича, пока особых надежд питать не приходится. Но сторонники продолжения удушения Крыма занервничали. Айдер Муждабаев, бывший российский журналист, а ныне замдиректора канала ATR (близкого к запрещенному в России «Меджлису крымско-татарского народа*»), заявил: «Крымские татары, человек сто или тысяча, вместе с другими украинскими патриотами встанут на дно канала. И все – запускайте воду! Если вам не страшно».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек считает, что в случае пуска Украиной воды в Крым и если у Айдера Муждабаева найдется сотня сторонников, чтобы хоть как-то этому помешать, «получится эффект «мокрой курицы»: вода на полуостров все равно попадет, а репутацию кое-кому очень сильно подмочит».

«Впрочем, сразу видно, что этот человек не отождествляет себя с крымско-татарским народом. Прекрасно понимая, что его соотечественники испытывают серьезные проблемы с водой на севере полуострова – Муждабаеву плевать на это. Для него главное быть в нужном политическом мейнстриме», – сказал Бальбек газете ВЗГЛЯД.

Депутат не исключил, что Муждабаеву «не дают покоя лавры «небесной сотни», и теперь он решил стать «подводным сотником». «Но, видимо, бедняга не учил закон Архимеда – практически любое тело имеет положительную плавучесть, даже такое, как у него», – подытожил депутат.