Как Украина намерена «реинтегрировать» Крым

В Киеве создана очередная комиссия, которая должна заняться так называемой реинтеграцией Крыма и Донбасса. Кто возглавил этот странный орган и почему любые шаги Киева по сближению Крыма и Украины технически необходимы, но с политической точки зрения совершенно обречены?

Президент Украины Зеленский утвердил состав комиссии с непроизносимым и незапоминающимся названием. Если кратко, то главная задача, поставленная перед этой сотней человек – разработать стратегию возвращения «...в конституционное пространство Украины оккупированных территорий и населения». То есть части Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.

Непосредственно реинтеграцией поручено заниматься Антону Кориневичу. Личность довольно примечательная. В июле Зеленский назначил его на должность представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Нет, разумеется, никакого представителя президента Украины в Крыму нет. Это лишь название должности – ещё с тех времён, когда Крым находился в украинской юрисдикции. И чтобы не демонстрировать своего согласия с тем фактом, что с марта 2014 года он в ней находиться перестал, Киев до сих пор назначает в Крым чиновников.

Большинство из них откровенно маются бездельем в Херсонской области, но Кориневич среди них исключение. Достаточно сказать, что именно он был разработчиком нормативно-правовых актов, которыми Украина отреагировала на референдумы Крыма и Донбасса. В частности, закона о так называемой свободной экономической зоне «Крым». Заказывала их разработку, конечно же, команда Порошенко, но хороших юристов-международников на Украине мало, и команда Зеленского закрыла на это глаза.

И не зря. Должность, конечно, у Кориневича забавная, но сам он человек явно толковый. В своём недавнем интервью он заявил, что один из первых шагов, которые он инициирует как представитель президента, станет капитальный ремонт пунктов пропуска «Чонгар» и «Каланчак».

В Крым через Украину сегодня ездят только жители Крыма, поэтому остальным россиянам нужно маленькое пояснение.

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1. Вот уже несколько лет как на Украине запрещены любые регулярные перевозки в Крым. Водитель-нелегал может привезти только к пункту пропуска, проходить границу нужно пешком.

2. Естественно, летом прохождение границы становится первым (а также последним, на обратном пути) приключением за время отпуска: очередь, жара, воду и еду купить негде. Туалеты также заботливо не предусмотрены: терпите до российского пункта пропуска, дорогие украинцы, будете знать, как к оккупантам ездить.

Так вот: новый представитель президента Украины стал первым, кто вынес на государственный уровень предложение – построить на пунктах пропуска клозет. И тенты натянуть – от дождя и солнца. Первым за более чем пять лет. А то ведь сущая контрреволюция. Едет человек в Крым отдохнуть и видит, что привычные ему блага цивилизации только на российской стороне начинаются. Тут поневоле крамольные мысли в голову полезут.

Турецкий гамбит

Одними туалетами, конечно, стратегия «реинтеграции» не исчерпывается. Тот же Зеленский во время визита в Турцию анонсировал упрощение выдачи разрешений гражданам Турции на поездки в Крым: «Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма».

И снова уточнение. Пересечь границу между Украиной и Крымом граждане третьих стран не могут без специального разрешения СБУ. Причём получать его нужно в Херсоне. И потом только в Крым. Хотя можно на это разрешение плюнуть и полететь, к примеру, в Краснодар, а оттуда – в Симферополь.

Это не только проще, но и гораздо быстрее. Только вот если желающие проведать крымских родственников граждане Турции и прочих стран будут выбирать скорость и комфорт, то для стратегии реинтеграции это очень неполезно. Потому что всеобщее признание российской юрисдикции над Крымом складывается в том числе и из таких вот мелочей.

Обещание Зеленского – это, конечно, надводная часть айсберга. «Под водой» осталось общение МИД Украины и Турции на эту тему:

– Ваши граждане к родне в Крым ездят?

– А как же!

– Сколько?

– Вот столько.

– Так мы разрешений в 100 раз меньше выдали!

– Они через РФ ездят или паромом напрямую.

– Но так ведь нельзя, мы будем протестовать.

– Вы сначала разрешения онлайн выдавать начните, а потом протестуйте.

Кому точно стоит протестовать – так это украинцам. Такой шаг Зеленского вызывает закономерный вопрос: почему он едет в Турцию и обещает упростить и улучшить логистику в Крым для тамошних крымских татар, но не обещает ничего подобного гражданам Украины?

Не с того конца взялись

Но вернёмся к «реинтеграции». Само слово тоже весьма показательно. Ведь предыдущий президент делал ровно противоположное. В Крым была прекращена подача воды по Северо-Крымскому каналу. Затем приостановлено ж/д сообщение. Постепенно остановилась торговля – пикеты и блокада границы националистами сделали её невозможной. Они же чуть позже подорвали ЛЭП, прервав связь энергосистем Крыма и материковой Украины.

И вот тут наступает сложный момент. Получается, что для реинтеграции нужно отматывать назад: регулярные перевозки восстанавливать, торговлю, воду по каналу пустить. Туалет построить, опять же. И не только украинцы спасибо скажут, но и турки (может быть) начнут в Крым через Херсон ездить.

Но есть сразу два крупных «но», которые грозят такой «реинтеграции» поражением. Во-первых, что команда Зеленского станет делать со сворой националистов, которые не преминут устроить протест?

Во-вторых,

шаги навстречу сделают Крым для жителей Украины ближе – чисто технически, в плане логистики. Но не вернут его Украине.

Чем были эти годы для Крыма? Строительство Крымского моста, энергомоста, двух новых ТЭС, реконструкция аэропорта Симферополя, начало строительства трассы «Таврида». А соседи за пять лет дозрели до необходимости постройки туалетов. Масштаб несоизмерим.

На самом деле стратегия начинается, конечно же, не с туалетов – а с 4030 долларов. Именно таким был показатель ВВП Украины на душу населения в 2013 году. Исторический максимум. В 2018-м – почти на 1000 долларов меньше и вряд ли за время первого срока Зеленского Украина сможет этот результат повторить. И до тех пор, пока ВВП на душу населения не достигнет хотя бы 4030 долларов, любые украинские стратегии «реинтеграции» Крыма и Донбасса будут так же смешны, как туалет в сравнении с Крымским мостом.