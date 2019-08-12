В Крыму предложили провести переговоры с Киевом для пропуска воды из Днепра

Руководство Крыма планирует обратиться к правительству России с просьбой начать переговорный процесс с Украиной о пропуске на территорию региона воды из Днепра, заявил зампредседателя совета министров – постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов.

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. <...> Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», – пояснил Мурадов, передает ТАСС.

Он пояснил, что переговорный процесс с Украиной нужен для решения проблем северной части полуострова.

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.