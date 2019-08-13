На Украине заявили о праве перекрывать поставки воды в Крым

Украина имела полное право перекрыть канал, который доставлял воду из Днепра в Крым, поскольку он находится на территории Украины, заявил представитель украинского лидера Антон Кориневич.

Так он прокомментировал призывы российских властей о возобновлении поставок днепровской воды на полуостров.

«Река Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки Днепр, а перекрыла технологическое сооружение (канал), которое находится на территории Украины. На это Украина имеет полное право. По всем подсчетам, пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает», – написал Кориневич в Facebook.

Он отметил, что Крым якобы является территорией Украины, поэтому Россия не может ставить в межгосударственных отношениях вопросов, связанных с полуостровом.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Россия и Украина могли бы заключить межгосударственное соглашение по поставкам воды Днепра в Крым.

Напомним, в Крыму предложили провести переговоры с Киевом для пропуска воды из Днепра.

Юрист постпредства Крыма при президенте Александр Молохов заявил газете ВЗГЛЯД, что у России есть все шансы отстоять в суде право на воду из Днепра.

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