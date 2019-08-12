В Госдуме предложили Киеву заключить договор о воде Днепра для Крыма

Россия и Украина могли бы заключить межгосударственное соглашение по поставкам воды Днепра в Крым, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Шеремет отметил, что Крым «адаптировался к водной блокаде» и «не испытывает нужды в воде», так что Киев не может его этим «шантажировать», региону не нужны украинские «подачки», передает РИА «Новости».

Однако поставка воды остается «обоюдовыгодной позицией», причем, «прежде всего, для Киева», так как из-за «перекрытия Северо-Крымского канала» произошло «заболачивание земель Херсонской области». По словам Шеремета, там «умирает сельское хозяйство».

Он призвал перестать политизировать вопрос, который следует решить с учетом «взаимовыгодных позиций».

Шеремет выразил надежду на «здравомыслие нового президента Украины Владимира Зеленского», ведь прежний глава украинского государства Петр Порошенко интересовался только «антироссийской риторикой».

«Лично у него были дома и вода, и свет, и на остальное ему было плевать», – заявил Шеремет.

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Напомним, в Крыму предложили провести переговоры с Киевом для пропуска воды из Днепра.

Юрист постпредства Крыма при президенте Александр Молохов заявил газете ВЗГЛЯД, что у России есть все шансы отстоять в суде право на воду из Днепра.