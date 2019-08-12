Эксперт: У России есть все шансы отстоять в суде право на воду из Днепра

Россия может доказать в суде свое право на воду из Днепра, так как это трансграничная река и вода в ней принадлежит не только Украине. Так юрист постпредства Крыма при президенте Александр Молохов прокомментировал газете ВЗГЛЯД предложение крымского вице-премьера Мурадова урегулировать с Киевом пропуск в Крым воды из Днепра.

«Днепр – река, которая однозначно подчиняется режиму международного судоходства и соответствующих конвенций, участниками которых являются и Россия, и Украина, – считает Молохов. - Правовая позиция в этом вопросе у России достаточно сильная именно на том основании, что Днепр – это трансграничная река».

Ранее в понедельник постпред Крыма при президенте Георгий Мурадов сообщил: руководство республики планирует обратиться к правительству России с просьбой начать переговорный процесс с Украиной о пропуске на территорию региона воды из Днепра.

«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», – подчеркнул Мурадов.

Действительно, Днепр берет начало в Смоленской области – в Оковском лесу на южном склоне Валдайской возвышенности. Длина днепровского русла в пределах России – 485 километров, далее река протекает в пределах Белоруссии (595 км), и наконец, 1121 км по Украине. Таким образом, на Украину и Союзное государство России и Белоруссии приходятся практически равная длина этой, четвертой по протяженности реки Европы. Площадь бассейна Днепра – 504 тысяч квадратных километров, из них на Украину приходится 291 тысяча квадратных километров.

Отметим, что с 1992 года действует Хельсинская конвенция ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Одна из целей Водной конвенции – справедливое использование трансграничных вод.

«Именно опираясь на эти конвенции, Россия могла бы защищать свои права, говорить о том, что те ограничения, которые сейчас имеют место быть в связи с перекрытием Северо-Крымского канала, незаконны, и у России есть все шансы отстоять свои права в международном суде, если такие переговоры не увенчаются успехом», – отметил юрист Молохов.

Напомним, администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.

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