Депутат: Без успешного теста на знание русского языка ребенка иностранца не зачислят в школу

Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

Политолог Рар: Приговор Ле Пен расколол Европу

Tекст: Анастасия Куликова

«Приговор Марин Ле Пен раскалывает Францию и всю Европу. Так, либеральные силы приветствуют этот шаг, объясняя его вынужденной мерой в борьбе за власть. Правые же видят в этом решении французских судей прямое нарушение демократии», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

Он не исключает, что если «вопиющая манипуляция демократической системой» будет иметь успех в Пятой республике, то в других странах – не только в Румынии – начнется повальное преследование «врагов либеральной системы» представителями глубинного государства.

Собеседник напомнил, что в Германии требуют запрета партии «Альтернатива для Германии», а в Брюсселе звучат призывы к отстранению премьера Венгрии Виктора Орбана. «Либеральный истеблишмент объявил войну своим конкурентам. Они понимают, что если все пустить на самотек, то нынешние правящие элиты не удержат власть и проиграют», – подчеркнул Рар.

Ситуация в Европе усугубляется тем, что на сторону правых становится президент США – «республиканец помнит, как против него действовало американское глубинное государство». «На этом фоне на Западе надеются, что американские либералы смогут удалить Трампа от «руля» и воссоздать либеральный консенсус», – указал политолог.

«Таким образом, европейские страны вступают в фазу ожесточенного боя за сохранение власти слабеющих либеральных элит», – акцентировал спикер. Он признался, что нынешние события напоминают ему «последние годы правления коммунистической партии в СССР»: мир вокруг стал радикально меняться, но политики не были готовы к оперативным реформам.

«Чем это закончилось, хорошо известно. Но либералы в Европе готовы наступить на те же грабли», – считает эксперт. По его прогнозам, Брюссель в лице Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас встанет на строну Эммануэля Макрона, либеральные силы Франции также получат поддержку со стороны Германии и Британии.

«Джорджу Мелони, которая высказалась в поддержку Марин Ле Пен, попытаются изолировать, запугать и дисциплинировать – как это уже делают с Орбаном и Робертом Фицо. Глубинные государства в Европе даже могут решиться на введение чрезвычайного положения в отдельных странах Евросоюза, если остро встанет вопрос о поражении либералов», – заключил Рар.

Напомним, приговор Марин Ле Пен вызвал бурную реакцию в США и Европе. Так, Дональд Трамп сравнил произошедшее во Франции с разбирательствами в Соединенных Штатах. «Ей запретили участвовать в выборах в течение пяти лет, причем она является одним из ведущих кандидатов. Это похоже на нашу страну. Очень похоже», – сказал американский лидер.

Его слова, вероятно, относятся к судебным разбирательствам, которые велись в отношении него самого, в частности по так называемому делу Сторми Дэниелс о фальсификации документов, отмечает «Интерфакс».

Глава компании SpaceX Илон Маск назвал приговор Ле Пен «злоупотреблением системой правосудия». «Когда радикальные левые не могут выиграть при демократическом голосовании, они злоупотребляют системой правосудия, чтобы посадить своих оппонентов в тюрьму. Это их стандартная тактика во всем мире», – подчеркнул предприниматель.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим французскому политику участвовать в президентских выборах 2027 года, передает Politico. Она акцентировала: «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представителя [во власти] у миллионов граждан».

Заместитель председателя совета министров Италии Маттео Сальвини назвал решение французских судий «объявлением войны со стороны Брюсселя» и попыткой ущемления демократии. «Те, кто боится решения избирателей, часто находят успокоение в решении судов. В Париже они осудили Марин Ле Пен и хотели бы удалить ее из политической жизни. Плохое кино, которое можно наблюдать и в других странах, например в Румынии», – подчеркнул он.

Судебное решение угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции и ставит под удар усилия по улучшению государственных финансов, пишет Bloomberg. На этом фоне Жордан Барделла, сменивший Ле Пен на посту лидера правой партии «Национальное объединение», уже объявил о планах организовать митинги и раздачу листовок в эти выходные, сообщает Le Figaro. По его словам, французы должны проявить возмущение в связи с нынешней ситуацией.

Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

Ле Пен сообщила, что намерена обжаловать решение суда. Политик выразила сомнение, что апелляция будет рассмотрена до президентских выборов 2027 года, так как подобные процессы обычно занимают от полтора до двух лет. Но при этом она добавила, что не станет обращаться к Макрону с просьбой о помиловании.

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков, комментируя приговор французскому политику, заявил: «Наши наблюдения по европейским столицам говорят о том, что там абсолютно не гнушаются выходом за рамки демократии во время политического процесса». Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.