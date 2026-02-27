Путин поручил упростить выбор налогового режима для малого бизнеса

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить внесение изменений в законодательство, предусматривающих переходный период для малого бизнеса в 2026 году.

Согласно опубликованному перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, правительство должно рассмотреть возможность предоставления малым и микропредприятиям права выбора оптимального налогового режима.

«Правительству обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление в 2026 году переходного периода в целях выбора малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, оптимального режима налогообложения», – гласит текст документа.

Ранее Владимир Путин утвердил снижение порога для уплаты НДС малым бизнесом с 2026 года.

Путин подписал закон об установлении основной ставки налога на добавленную стоимость на уровне 22%.