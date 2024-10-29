Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.0 комментариев
Названы причины ареста в Финляндии имущества России
Финский суд по иску шести украинских компаний постановил арестовать российское имущество
Финский суд постановил арестовать российское имущество на сумму свыше 4 млрд долларов США и почти 900 тыс. евро. Решения о конфискации движимого и недвижимого имущества России приняты по иску шести украинских компаний.
В частности, в Хельсинки получили заявления против России от акционерных обществ «Укргаздобыча», «Укртрансгаз», и «Укртранснафта», национальной акционерной компании «Черноморнефтегаз», национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и дочернего общества «Газ Украины» 7 августа, передает ТАСС.
Согласно постановлению, арестована сумма в размере 4 222 875 858,81 доллара США, 23 889 036,26 доллара США и 882 435,90 евро. Известно, что решение о конфиденциальности будет принято после того, как Россия сообщит о своих намерениях.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины и задействует все доступные правовые средства для защиты своих имущественных интересов. Напомним, до этого стало известно, что в Финляндии арестовали землю культурного центра России по иску «Нафтогаза». Вместе с тем 14 октября во Франции наложили арест на имущество двух российских предпринимателей.