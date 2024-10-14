Во Франции арестовали имущество двух российских предпринимателей

Tекст: Ольга Иванова

Суд во Франции наложил арест на имущество двух российских предпринимателей на сумму свыше 70 млн евро. Это произошло в рамках расследования дела о возможном отмывании денег. Речь идет о недвижимости в юго–восточной части Франции – поместье в Грассе и виллы в Сен–Рафаэле и Гримо, сообщает ТАСС.

Издание пишет, что имущество может принадлежать Руслану Горюхину и Михаилу Опенгейму, имеющим кипрские паспорта. В числе арестованного имущества также находятся люксовые автомобили, приобретенные в период с 2012 по 2014 годы. Расследования ведутся в связи с подозрениями в сокрытии происхождения средств для покупки этих объектов, передает AFP.

Адвокат Горюхина Кристиан Рот заявил, что его клиент не будет делать никаких заявлений. Адвокат Опенгейма Франсуа Артюпель также отказался от комментариев, отметив, что его клиент не является стороной уголовного производства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд арестовал счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на общую сумму более 460 млн долларов. СБУ также арестовала корпоративные права на сумму свыше 469 млн гривен, принадлежащие российским олигархам.