«Материнский капитал» доказал свою эффективность. Так что вполне можно было бы открыть программу по «рабочему капиталу». Для тех людей, которые хотят и могут работать на производстве.0 комментариев
Украина арестовала счета российских бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова на полмиллиарда долларов
Суд на Украине арестовал счета российских бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова на сумму более 460 млн долларов, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).
По материалам СБУ наложен арест на 20 компаний и финансово-кредитных учреждений на сумму свыше 17 млрд гривен (более 460 млн долларов), принадлежащих Фридману, Авену и Косогову, передает ТАСС.
В декабре прошлого года СБУ заявила об аресте имущества российского бизнесмена Алишера Усманова на сумму 54,35 млн долларов.