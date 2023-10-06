Украина арестовала счета российских бизнесменов Фридмана, Авена и Косогова на полмиллиарда долларов

Говоря об отношениях с Японией, Путин в шутку напомнил про разряд плотника

Tекст: Ольга Иванова

Сперва Путин отметил, что Россия не вводила санкции против Японии и не захлопывала окно в Азию, передает РИА «Новости». «Но не мы же ввели санкции против Японии. Не мы захлопнули вот это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония. Мы-то ничего и не делали», – сказал он.

После этого Путин в шутку напомнил, что умеет «окна строить». «Я плотник четвертого разряда, знаю, как окна строить, не беспокойтесь. Расширим, если потребуется. Если соотносится с нашим национальным интересом, поработаем над этим», – сказал президент.

Также Путин добавил, что если Япония проявит инициативу в вопросе нормализации взаимоотношений, то Россия готова к сотрудничеству.

«Если вы считаете, что настало время, чтобы какой-то диалог имел место быть, и полагаете, что возможно, чтобы японская сторона как-то проявила какую-то инициативу. Это всегда неплохо, когда есть какое-то дело. Вы меня спросили, готовы ли мы на это ответить. Готовы, если будет такая инициатива со стороны той стороны, которая эти двери закрыла... Если вы считаете, пришло время приоткрыть эту форточку, так, пожалуйста. Мы же никогда и не говорили, что мы против», – сказал Путин.

1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном» президент рассказал, что получил квалификацию плотника четвертого разряда в стройотряде.