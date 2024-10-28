Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с ее кольцевой структурой очень удачно расположилась на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.0 комментариев
В Финляндии арестовали землю культурного центра России по иску «Нафтогаза»
Финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки по иску украинской компании «Нафтогаз» из-за конфликта вокруг собственности, сообщила газета Helsingin Sanomat.
Арест вступил в силу 24 октября и касается участка площадью 3326 кв. метров. Согласно информации издания, конфискация участка означает, что имущество не может быть передано, заложено или отчуждено. Данный арест является частью судебного разбирательства, инициированного украинской стороной в рамках имущественных споров, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская компания «Нафтогаз» планировала начать закупку газа у ЕС с сентября. Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симонс объявила о готовности ЕС заменить российский газ, поставляемый через Украину, после завершения контракта в январе.