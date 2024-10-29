Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии

Tекст: Вера Басилая

Дмитрий Песков заявил о намерении задействовать Москвой все доступные правовые механизмы для защиты имущества России, которая будет оспаривать возможную конфискацию ее имущества в Финляндии, передает ТАСС.

Ранее в Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз» арестованы пять объектов российской недвижимости, включая дом в Хельсинки.

До этого финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках того же иска.