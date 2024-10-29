Для России сейчас важно следить не за тем, с каким усердием власти соседей отрабатывают поклоны в адрес Москвы, а за тем, в каком направлении развивается их собственная политическая система.0 комментариев
Песков: Россия обратится в суд для защиты имущества в Финляндии
Россия намерена оспаривать в судах возможную конфискацию ее имущества в Финляндии по иску Украины и применит все доступные правовые средства для защиты своих имущественных интересов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков заявил о намерении задействовать Москвой все доступные правовые механизмы для защиты имущества России, которая будет оспаривать возможную конфискацию ее имущества в Финляндии, передает ТАСС.
Ранее в Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз» арестованы пять объектов российской недвижимости, включая дом в Хельсинки.
До этого финский суд наложил арест на участок земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки в рамках того же иска.